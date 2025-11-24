Укр
Что происходит с Национальным кэшбеком и почему его "закрывают" - ответ Минэкономики

Ангелина Подвысоцкая
24 ноября 2025, 18:50
Правительство якобы не будет прекращать выплаты по программе "Национальный кэшбек".
Что известно:

  • Правительство продлевает действие программы "Нацкешбек"
  • Сейчас не идет речь о сокращении программы

В Сети появилась информация о том, что правительство якобы сворачивает программу "Национальный кэшбек" из-за отсутствия финансирования. Министерство экономики отреагировало на это и дало собственные объяснения.

Оказывается, Нацкешбек продолжает работу в штатном режиме и продолжит ее в 2026 году.

"Минэкономики не готовило и не рассматривало документов, которые бы предусматривали прекращение работы Национального кэшбека в 2026 году. Обнародованная в медиа информация не соответствует действительности. Цитируемые изменения в нормативных актах, которые отмечают СМИ, касаются технического перераспределения средств и не являются решением о сокращении финансирования или сворачивания программы", - говорится в сообщении.

Минэкономики обещает заблаговременно сообщить об изменениях в работе программы.

"Сейчас программа продолжается, а все процессы работают в обычном режиме. В частности, идет подготовка к очередным выплатам за сентябрь и октябрь, работа с участниками, обновление списков производителей", - добавили в министерстве.

Напомним, сегодня, 24 ноября, Главред со ссылкой на постановление Кабинета министров Украины №1510 отмечал, что программа "Национальный кэшбек" будет действовать до мая 2026 года, но выплаты могут прекратиться уже с 1 января из-за отсутствия бюджетных средств.

Национальный кэшбэк - последние новости

Как писал Главред, с 22 ноября в программе "Национальный кэшбек" изменен перечень товаров и услуг, на которые можно тратить деньги. Эти изменения вызваны необходимостью синхронизировать работу Национального кэшбэка с инициативой "Зимняя поддержка". Обе инициативы подстроили свои категории расходов для лучшей совместимости.

Напомним, в декабре в Украине стартует программа "Зимней поддержки", которая предусматривает выплаты от 1 000 до 6 500 гривен для граждан на различные нужды. По 1 000 грн помощи могут получить все граждане Украины, совершеннолетние и несовершеннолетние. Помощь в размере 6500 гривен могут получить уязвимые группы населения.

Кроме этого, Владимир Зеленский поручил наработать программу бесплатных путешествий по железнодорожным путям Украины для всех граждан страны. В частности, каждый сможет проехать 3 тысячи километров. Главред рассказывал, когда запустят программу "УЗ-3000" и как она будет работать.

Что такое кэшбек?

Кэшбек - мгновенный или отсроченный возврат части средств покупателю (в денежной или неденежной форме), потраченных на оплату товаров или услуг, с целью повышения объемов продаж.

Используется в банковских картах, интернет-торговле, игорном бизнесе и др, пишет Википедия.

