На Одесщине объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня - какая причина

Анна Косик
17 декабря 2025, 14:24обновлено 17 декабря, 15:13
437
Для оглашения чрезвычайной ситуации есть серьезные основания.
Одесская область, энергетика
Нарушение нормальных условий жизнедеятельности продолжалось более трех суток / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Что сообщил Кипер:

  • В Одесской области приняли решение объявить чрезвычайную ситуацию государственного уровня
  • Трое суток тысячи жителей области оставались без нормальных условий жизнедеятельности

В результате массированной атаки страны-агрессорки России на энергетическую инфраструктуру Одесщины возникла чрезвычайная ситуация. Она приобрела статус чрезвычайной ситуации государственного уровня.

Об этом в Telegram сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. По его словам, соответствующее решение было принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Одесской областной военной администрации.

Что стало основанием для принятия такого решения

Статус чрезвычайной ситуации государственного уровня предоставили ситуации в Одесской области из-за последствий российской атаки по объектам энергетики за последнее время. Именно они привели к тому, что было нарушение нормальных условий жизнедеятельности более 50 тысяч жителей области в течение трех суток.

"Отдельным решением комиссия поручила начальникам военных администраций, председателям общин и органам Национальной полиции провести профилактическую и разъяснительную работу с предпринимателями о необходимости минимального использования иллюминации и декоративного освещения с целью экономии электроэнергии для населения и объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Кроме этого было принято решение о дополнительном направлении части средств резервного фонда в общины для пополнения запасов горюче-смазочных материалов.

"Это необходимо для обеспечения бесперебойной работы генераторов, питающих объекты критической инфраструктуры: больницы, учебные заведения, пункты несокрушимости и другие жизненно важные учреждения", - пояснил Кипер.

Что будет с отключениями света в Одесской области в ближайшие дни

Главред писал, что главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев предупреждал, что жителям Одесщины пока не стоит рассчитывать на более короткие отключения света, чем в пределах трех-четырех очередей.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

По его словам, не все потребители на Одесщине и Николаевской области сейчас имеют электроснабжение, а энергетики продолжают восстановительные работы. Поэтому продолжительность отключений в этих регионах будет значительной, ведь Одесская область относится к так называемым периферийным регионам объединенной энергосистемы.

Ситуация в Одесские области – последние новости

Напомним, Главред писал, что 13 декабря Одесщина пережила одну из самых массированных атак. В результате были повреждены объекты гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры.

Ранее, в ночь на 11 декабря Россия снова терроризировала мирное население Украины. В частности, оккупанты атаковали объекты энергетики в Полтавской и Одесской области.

Накануне стало известно, что в начале декабря российские оккупанты нанесли массированный удар по южным районам Одесской области, используя беспилотники типа "Шахед".

О персоне: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Одесская область чрезвычайная ситуация новости Украины новости Одессы Масштабная ракетная атака на энергетику
Так делает большинство: какая привычка во время зарядки сокращает ресурс батареи

