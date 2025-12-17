Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Зеленский должен понимать": Лукашенко вышел с заявлением об окончании войны

Анна Косик
17 декабря 2025, 08:06
320
Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что окончание войны зависит от одного мирового лидера.
Лукашенко, Трамп
Лукашенко оценил способность Трампа закончить войну в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/DonaldTrump

Что сказал Лукашенко:

  • Окончание войны в Украине зависит от действий и решений Трампа
  • России невыгодно продолжать войну
  • Продолжение войны может поставить под вопрос существование Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что прекращение войны в Украине зависит в значительной степени от позиции США и непосредственно американского лидера Дональда Трампа.

Как он рассказал в интервью Newsmax, ключевым фактором в вопросе урегулирования войны, которую начала страна-агрессор Россия, является последовательность позиции Трампа.

видео дня

Какова роль европейских стран в урегулировании войны

Белорусский диктатор отметил, что по его мнению "европейцам нечего шуметь" в вопросе окончания войны в Украине, а результат переговоров будет зависеть исключительно от того не "махнет рукой и не пойдет в сторону" Трамп.

Кроме того, у европейских лидеров, по версии Лукашенко, нет достаточных ресурсов для поддержки Украины без участия Вашингтона.

Почему продолжение войны невыгодно РФ

Лукашенко отметил, что дальнейшая эскалация будет невыгодна для России, так как приведет к втягиванию в войну еще большего количества людей.

"Зеленский должен понимать и понимает, что это может закончиться тем, что Украины не будет", - подчеркнул он.

Лукашенко обращался к Зеленскому с "хорошим предложением" по миру

Главред писал, что в конце сентября текущего года самопровозглашенный президент Беларуси заявил, якобы существует "очень хорошее" предложение по миру в Украине. Если же украинцы его не примут, то "потеряют страну".

Лукашенко тогда утверждал, что "на столе есть очень хорошее предложение" для Украины соглашение по урегулированию войны. А если же украинцы его не примут, то "потеряют страну".

Позиция Лукашенко относительно войны в Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что Лукашенко приснилось, что война в Украине началась из-за плохого отношения к русскоязычному населению, которое якобы "притесняли, убивали, травили".

Ранее стало известно, что самопровозглашенный президент Беларуси раскритиковал так называемый "мирный план США" для окончания войны России против Украины.

Накануне сообщалось, что Лукашенко заявил, что его страна поддерживает усилия РФ "в реагировании на предложение США по миру в Украине", а Путин якобы проявился в вопросе о мире и мирном договоре с Украиной.

Другие новости:

О персоне: Александр Лукашенко

Александр Лукашенко - белорусский политик и государственный деятель. На посту президента Беларуси более 30 лет - с 20 июля 1994 года.

С 2020 года Украина, США, Канада, ЕС и ряд других государств не признают его президентом Беларуси.

Это произошло после того, как президентские выборы в Беларуси 2020 года были раскритикованы из-за масштабных фальсификаций и вызвали масштабные протестные акции в стране.

В 2022 году Лукашенко поддержал полномасштабное военное вторжение России в Украину. Он предоставил оккупантам территорию Беларуси для осуществления военной интервенции на украинскую территорию и осуществления ракетных обстрелов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Александр Лукашенко Дональд Трамп мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Главный тормоз помощи Украине — не Бельгия, а Трамп: в Politico раскрыли детали

Главный тормоз помощи Украине — не Бельгия, а Трамп: в Politico раскрыли детали

09:18Мир
Громкие взрывы в крупных городах и пожар в электросети: РФ атаковали дроны

Громкие взрывы в крупных городах и пожар в электросети: РФ атаковали дроны

08:47Мир
Гарантии, войска и 800 тысяч солдат: Запад согласовал план защиты Украины после войны

Гарантии, войска и 800 тысяч солдат: Запад согласовал план защиты Украины после войны

07:09Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Что известно о женах Степана Гиги: школьная любовь и 20-летний брак

Что известно о женах Степана Гиги: школьная любовь и 20-летний брак

Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

"Не хотел давать согласие": Леся Никитюк сделала большую услугу Степану Гиге

"Не хотел давать согласие": Леся Никитюк сделала большую услугу Степану Гиге

Гороскоп на завтра 17 декабря: Скорпионам - триумф, Рыбам - страх

Гороскоп на завтра 17 декабря: Скорпионам - триумф, Рыбам - страх

Графики отключения света для Киева и области: какими будут ограничения ДТЭК 17 декабря

Графики отключения света для Киева и области: какими будут ограничения ДТЭК 17 декабря

Последние новости

09:52

"У цинизма Путина нет границ": генерал предупредил, чем опасен мирный план США

09:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 декабря (обновляется)

09:18

Главный тормоз помощи Украине — не Бельгия, а Трамп: в Politico раскрыли детали

09:17

Астрологи назвали знаки зодиака, которыми постоянно манипулируют

08:48

Бывший Алсу появился на публике и ошарашил своим видом

Что будет с войной в 2026 году, и готовит ли РФ обстрел на Новый год – прогноз генерала РоманенкоЧто будет с войной в 2026 году, и готовит ли РФ обстрел на Новый год – прогноз генерала Романенко
08:47

Громкие взрывы в крупных городах и пожар в электросети: РФ атаковали дроны

08:46

Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:07

Фронт сдвинулся: РФ оккупировала Серебрянку и продвинулась возле шести сел

08:06

"Зеленский должен понимать": Лукашенко вышел с заявлением об окончании войны

Реклама
07:09

Гарантии, войска и 800 тысяч солдат: Запад согласовал план защиты Украины после войны

06:10

На каком этапе соглашение о миремнение

05:50

Пять знаков зодиака ждет самый успешный день в жизни - список везунчиков

05:15

"Я все это прошел": Виталий Козловский высказался про измены в браке

05:10

Так заряжают большинство: какая привычка водителей тихо разрушает батарею электрокара

04:41

Не сочетайте эти 5 продуктов с утренним кофе: от чего предостерегают эксперты

03:30

Будет вау-эффект: что подарить на Рождество тем, у кого всё есть

03:07

РФ готовит экологическую катастрофу для большого города - генерал предупредил об угрозеВидео

02:53

Сенсационное открытие: ученые нашли древнейшее свидетельство жизни на Земле

02:22

Новый режим освещения улиц стал ловушкой для водителей - предупреждение эксперта

02:19

Путин хочет захватить всю Украину: у Трампа сделали тревожное заявление

Реклама
01:48

Эксперты назвали 5 неожиданных мест, где нельзя ставить увлажнитель воздуха

01:30

Старший сын Дональда Трампа женится на светской львице - деталиВидео

01:25

Украинцам анонсировали повышение пенсий: кому и с какого возраста выплачивают

00:21

Войска Запада в Украине могут вступить в бой с армией РФ: Мерц назвал условие

16 декабря, вторник
23:07

В Киеве прогремели взрывы: дроны атакуют столицу, что известно

22:55

"Россияне так не любят": что стоит за отказом Кремля от рождественского перемирия

22:23

Люди ставят жидкость для мытья посуды в духовку и остаются в восторге: в чем идеяВидео

22:23

Как часто надо купать кота: ответ удивит даже опытных хозяевВидео

22:19

Анджелина Джоли впервые показала шрамы после удаления молочных желез

21:28

Десятки россиян сожгли вместе с техникой: десантники разгромили врага на востокеВидео

21:27

Сын Киркорова отвернулся от отца: что произошло

21:18

Почему рождественское перемирие на фронте не имеет смысла - Жорин указал на нюанс

20:54

"Хроникам Нарнии" 20 лет: как сейчас выглядят дети-актеры из зимней сказки

20:47

Не навоз и пепел: эксперт назвал органическое удобрение из кухни для смородиныВидео

20:28

"Немедленно выселить": путинистка Долина окончательно лишилась квартиры

20:23

Как приготовить идеальную жареную картошку: главный секрет безупречного блюдаВидео

19:56

Графики отключения света для Киева и области: какими будут ограничения ДТЭК 17 декабряФото

19:43

Украина провела прямые переговоры с Россией - о чем договорилисьВидео

19:41

Иностранный клуб отказался от трансфера форварда "Динамо": что стало причиной

19:38

Роксолана Пыртко досье

Реклама
19:27

В регионах объявили штормовое предупреждение: названа дата резкого похолодания

19:19

Зеленский назвал главное условие проведения выборов в Украине и вероятные сроки

19:10

После Покровска оккупанты пойдут дальше: у Путина новый планмнение

19:02

"Широкая публика, конечно, не знала": Павел Зибров раскрыл диагноз Степана Гиги

18:40

Свет будут выключать не всем: Укрэнерго опубликовало новые графики на 17 декабря

18:14

В Украине изменили правила отключения света - кого затронут нововведения

17:59

Страх бизнеса перед властью: почему нужен публичный разговор Президента с бизнес-элитой

17:51

Страну атакует жесткая магнитная буря: названа опасная для здоровья дата

17:50

"Кричал на весь лес": мужчина в Украине нашел 1500-летний клад, что там былоВидео

17:46

В Украине может появиться новый налог - что известно

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
ПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять