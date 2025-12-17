"Зеленский должен понимать": Лукашенко вышел с заявлением об окончании войны

Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что окончание войны зависит от одного мирового лидера.

Лукашенко оценил способность Трампа закончить войну в Украине

Что сказал Лукашенко:

Окончание войны в Украине зависит от действий и решений Трампа

России невыгодно продолжать войну

Продолжение войны может поставить под вопрос существование Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что прекращение войны в Украине зависит в значительной степени от позиции США и непосредственно американского лидера Дональда Трампа.

Как он рассказал в интервью Newsmax, ключевым фактором в вопросе урегулирования войны, которую начала страна-агрессор Россия, является последовательность позиции Трампа.

Какова роль европейских стран в урегулировании войны

Белорусский диктатор отметил, что по его мнению "европейцам нечего шуметь" в вопросе окончания войны в Украине, а результат переговоров будет зависеть исключительно от того не "махнет рукой и не пойдет в сторону" Трамп.

Кроме того, у европейских лидеров, по версии Лукашенко, нет достаточных ресурсов для поддержки Украины без участия Вашингтона.

Почему продолжение войны невыгодно РФ

Лукашенко отметил, что дальнейшая эскалация будет невыгодна для России, так как приведет к втягиванию в войну еще большего количества людей.

"Зеленский должен понимать и понимает, что это может закончиться тем, что Украины не будет", - подчеркнул он.

Лукашенко обращался к Зеленскому с "хорошим предложением" по миру

Главред писал, что в конце сентября текущего года самопровозглашенный президент Беларуси заявил, якобы существует "очень хорошее" предложение по миру в Украине. Если же украинцы его не примут, то "потеряют страну".

Лукашенко тогда утверждал, что "на столе есть очень хорошее предложение" для Украины соглашение по урегулированию войны. А если же украинцы его не примут, то "потеряют страну".

Позиция Лукашенко относительно войны в Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что Лукашенко приснилось, что война в Украине началась из-за плохого отношения к русскоязычному населению, которое якобы "притесняли, убивали, травили".

Ранее стало известно, что самопровозглашенный президент Беларуси раскритиковал так называемый "мирный план США" для окончания войны России против Украины.

Накануне сообщалось, что Лукашенко заявил, что его страна поддерживает усилия РФ "в реагировании на предложение США по миру в Украине", а Путин якобы проявился в вопросе о мире и мирном договоре с Украиной.

О персоне: Александр Лукашенко Александр Лукашенко - белорусский политик и государственный деятель. На посту президента Беларуси более 30 лет - с 20 июля 1994 года. С 2020 года Украина, США, Канада, ЕС и ряд других государств не признают его президентом Беларуси. Это произошло после того, как президентские выборы в Беларуси 2020 года были раскритикованы из-за масштабных фальсификаций и вызвали масштабные протестные акции в стране. В 2022 году Лукашенко поддержал полномасштабное военное вторжение России в Украину. Он предоставил оккупантам территорию Беларуси для осуществления военной интервенции на украинскую территорию и осуществления ракетных обстрелов, пишет Википедия.

