Старший сын Дональда Трампа женится на светской львице - детали

Читайте больше:
- Кто стал третьей невестой Дональда Трампа-младшего
- Что известно о его предыдущих отношениях
Американский предприниматель и старший сын 47-го президента США Дональд Трамп-младший объявил о своей помолвке со светской львицей Беттиной Андерсон. Выступление по поводу предстоящего брака состоялось на рождественской вечеринке в Белом доме. Позже новость о помолвке Трампа-младшего и Андерсон подтвердил The New York Times пресс-секретарь Дональда Эндрю Сурабян.
Первые слухи об отношениях Дональда и Беттины появились в прессе в декабре 2024 года, когда сын президента еще был официально обручен с ведущей Кимберли Гилфойл (были парой с 2018 года - прим. редактора).
Помолвка с Беттиной Андресон - третья для Дональда Трампа-младшего. Прежде он был женат на модели Ванессе Хейден (2005-2018), которая родила предпринимателю пятерых детей - дочерей Кай Мэдисон (род. 2007) и Хлою Софию (род. 2014), и сыновей Дональда Джона III (род. 2009), Тристана Милоша (род. 2011) и Спенсера Фредерика (род. 2012).
? BREAKING: President Trump just announced from the White House that Donald Trump Jr. and Bettina Anderson are officially engaged and planning to get married.— Brian Allen (@allenanalysis) December 16, 2025
Yes, this was announced at the White House.
America, 2025. pic.twitter.com/ptpOjIRBbu
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Голливуд - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что Шер готовится "завязать узелок" с младшим на 40 лет бойфрендом. Свадьбу певица планирует весной - к своему 80-летнему юбилею.
Также стало известно, что звезда "Секса в большом городе", 69-летняя англо-канадская актриса Ким Кэттролл, вышла замуж. Это четвертый брак "Саманты Джонс".
Читайте также:
- Конец эпохи сердцееда: 64-летний Клуни отказался от проявлений чувств
- "Хроникам Нарнии" 20 лет: как сейчас выглядят дети-актеры из зимней сказки
- Том Круз "вышел на охоту" за новой любовью: кто из звезд в его донжуанском списке
О персоне: Дональд Трамп-младший
Дональд Джон Трамп-младший - американский бизнесмен и активист. Он является старшим ребенком Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США, и его первой жены Иваны Трамп. Трамп является попечителем и исполнительным вице-президентом Trump Organization, управляя компанией вместе со своим младшим братом Эриком, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред