Старший сын Дональда Трампа женится на светской львице - детали

Сообщение о помолвке Дональда Трампа-младшего появилось после вечеринки в Белом доме.

https://glavred.info/starnews/starshiy-syn-donalda-trampa-zhenitsya-na-svetskoy-lvice-detali-10724783.html Ссылка скопирована

Дональд Трамп-младший жена - сын президента США сообщил о помолвке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/donaldjtrumpjr

Читайте больше:

Кто стал третьей невестой Дональда Трампа-младшего

Что известно о его предыдущих отношениях

Американский предприниматель и старший сын 47-го президента США Дональд Трамп-младший объявил о своей помолвке со светской львицей Беттиной Андерсон. Выступление по поводу предстоящего брака состоялось на рождественской вечеринке в Белом доме. Позже новость о помолвке Трампа-младшего и Андерсон подтвердил The New York Times пресс-секретарь Дональда Эндрю Сурабян.

Первые слухи об отношениях Дональда и Беттины появились в прессе в декабре 2024 года, когда сын президента еще был официально обручен с ведущей Кимберли Гилфойл (были парой с 2018 года - прим. редактора).

видео дня

Помолвка с Беттиной Андресон - третья для Дональда Трампа-младшего. Прежде он был женат на модели Ванессе Хейден (2005-2018), которая родила предпринимателю пятерых детей - дочерей Кай Мэдисон (род. 2007) и Хлою Софию (род. 2014), и сыновей Дональда Джона III (род. 2009), Тристана Милоша (род. 2011) и Спенсера Фредерика (род. 2012).

? BREAKING: President Trump just announced from the White House that Donald Trump Jr. and Bettina Anderson are officially engaged and planning to get married.



Yes, this was announced at the White House.



America, 2025. pic.twitter.com/ptpOjIRBbu — Brian Allen (@allenanalysis) December 16, 2025

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Шер готовится "завязать узелок" с младшим на 40 лет бойфрендом. Свадьбу певица планирует весной - к своему 80-летнему юбилею.

Также стало известно, что звезда "Секса в большом городе", 69-летняя англо-канадская актриса Ким Кэттролл, вышла замуж. Это четвертый брак "Саманты Джонс".

Читайте также:

О персоне: Дональд Трамп-младший Дональд Джон Трамп-младший - американский бизнесмен и активист. Он является старшим ребенком Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США, и его первой жены Иваны Трамп. Трамп является попечителем и исполнительным вице-президентом Trump Organization, управляя компанией вместе со своим младшим братом Эриком, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред