Как приготовить идеальную жареную картошку: главный секрет безупречного блюда

Есть небольшой кулинарный приём, который заметно улучшает вкус и текстуру блюда.

Важны сразу несколько основных нюансов

Нарезка клубней под углом примерно 30 градусов увеличивает площадь поверхности

Дополнительный хруст можно получить, слегка присыпав кусочки мукой

Чтобы получить по-настоящему удачный запечённый картофель, важны сразу несколько нюансов: правильный сорт, предварительная подготовка и высокая температура.

Есть и небольшой кулинарный приём, который заметно улучшает вкус и текстуру блюда, пишет Daily Mail.

Идеальный результат — это контраст: нежная, почти кремовая сердцевина и плотная, ломкая корочка с выразительным хрустом. Такой эффект достигается за счёт картофеля с высоким содержанием крахмала — именно он лучше всего подходит для запекания и хорошо румянится.

Нарезка клубней под углом примерно 30 градусов увеличивает площадь поверхности, благодаря чему образуется больше зажаристых краёв. Перед отправкой в духовку картофель стоит отварить в хорошо подсоленной воде без добавления кислот — иначе он станет слишком плотным.

После бурного кипения в течение около 10 минут картофель сливают, энергично встряхивают и дают полностью обсохнуть, чтобы убрать лишнюю влагу.

Запекать лучше при высокой температуре и относительно недолго — так сахара и белки на поверхности быстрее образуют золотистую корочку.

Дополнительный хруст можно получить, слегка присыпав кусочки мукой или манкой. В завершение остаётся добавить специи по вкусу: помимо соли и перца отлично подойдут чеснок, розмарин и тимьян.

Что советуют эксперты для идеальной картошки

Чтобы картофель в мундире получился вкусным и хрустящим, не нужны особые ингредиенты, важно лишь избегать ошибок: не заворачивать его в фольгу, не прокалывать кожуру и не готовить в микроволновке, иначе корочка не образуется, а вкус пострадает.

Запечённый картофель — простой и удачный вариант гарнира к мясу или рыбе, тем более что этот продукт почти всегда есть под рукой. В материале рассматриваются два классических способа приготовления в духовке: запекание целых клубней с кожурой до золотистой корочки и вариант конфи — нарезанный картофель, запечённый ломтиками.

Оба метода можно использовать одновременно.

