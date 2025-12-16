Как приготовить идеальную жареную картошку: главный секрет безупречного блюда

Вы узнаете:
- Важны сразу несколько основных нюансов
- Нарезка клубней под углом примерно 30 градусов увеличивает площадь поверхности
- Дополнительный хруст можно получить, слегка присыпав кусочки мукой
Чтобы получить по-настоящему удачный запечённый картофель, важны сразу несколько нюансов: правильный сорт, предварительная подготовка и высокая температура.
Есть и небольшой кулинарный приём, который заметно улучшает вкус и текстуру блюда, пишет Daily Mail.
Идеальный результат — это контраст: нежная, почти кремовая сердцевина и плотная, ломкая корочка с выразительным хрустом. Такой эффект достигается за счёт картофеля с высоким содержанием крахмала — именно он лучше всего подходит для запекания и хорошо румянится.
Нарезка клубней под углом примерно 30 градусов увеличивает площадь поверхности, благодаря чему образуется больше зажаристых краёв. Перед отправкой в духовку картофель стоит отварить в хорошо подсоленной воде без добавления кислот — иначе он станет слишком плотным.
После бурного кипения в течение около 10 минут картофель сливают, энергично встряхивают и дают полностью обсохнуть, чтобы убрать лишнюю влагу.
Запекать лучше при высокой температуре и относительно недолго — так сахара и белки на поверхности быстрее образуют золотистую корочку.
Дополнительный хруст можно получить, слегка присыпав кусочки мукой или манкой. В завершение остаётся добавить специи по вкусу: помимо соли и перца отлично подойдут чеснок, розмарин и тимьян.
Что советуют эксперты для идеальной картошки
Чтобы картофель в мундире получился вкусным и хрустящим, не нужны особые ингредиенты, важно лишь избегать ошибок: не заворачивать его в фольгу, не прокалывать кожуру и не готовить в микроволновке, иначе корочка не образуется, а вкус пострадает.
Смотрите видео - как приготовить запеченный картофель
Запечённый картофель — простой и удачный вариант гарнира к мясу или рыбе, тем более что этот продукт почти всегда есть под рукой. В материале рассматриваются два классических способа приготовления в духовке: запекание целых клубней с кожурой до золотистой корочки и вариант конфи — нарезанный картофель, запечённый ломтиками.
Оба метода можно использовать одновременно.
Как ранее Главред писал, что шеф-повар поделился уникальным рецептом пюре. Известный повар раскрыл необычный способ приготовления пюре, который знают единицы.
Ранее Главред писал о стопроцентном способе спасти запас картошки. Можно ли готовить из вялой картошки - когда нельзя есть старую картошку.
Больше новостей:
- Чтобы не отравиться: стала известна точная длительность хранения вареной гречки
- Как варить яйца чтобы не трескались: неожиданный ответ просто сшибает наповал
- Как приготовить сухое молоко в домашних условиях: о ловком фокусе знают единицы
Об источнике: Daily Mail
Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред