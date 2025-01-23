Стопроцентный способ спасти запас картошки: можно ли есть мягкий корнеплод

Можно ли готовить из вялой картошки - когда нельзя есть старую картошку.

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Можно ли есть размякшую картошку / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Alexei_other, Pixabay/adege

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Можно ли есть мягкую картошку с ростками

Можно ли есть вялый картофель

Во время длительного хранения корнеплоды могут стать мягкими и вялым, что связано с повышением уровня соланина. Этот токсин может быть опасен для человека.

Избыточное его количество может вызвать нарушения в работе нервной системы и даже привести к летальному исходу. Об этом идет речь в материале Главреда.

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Можно ли есть мягкую картошку с ростками

Следует помнить о том, что картофель сохраняет свою пользу, пока ростки не вырастут более чем на 1 сантиметр. В этом случае он ещё содержит все необходимые витамины, углеводы и микроэлементы, а количество соланина остаётся минимальным.

Нередко с наступлением весны начинается процесс переработки питательных веществ в клубнях, и они теряют свою пищевую ценность. Когда ростки достигают 2-4 см, полезные вещества почти полностью расходуются на их рост, и в клубнях остаётся только крахмал.

Можно ли есть вялый картофель

Обратите внимание, что если картошка полежала на морозе около -10 ºС, она промерзает. В помещении после оттаивания такая картошка становится мягкой и влажной, а на вкус — сладковатой. Есть ее можно: картошка приобретает сладкий вкус благодаря сахарозе. Но специфический привкус может испортить блюдо, и не для каждого вида готовки она годится.

Если вы поставили перед собой цель устранить нежелательный сладкий привкус подмороженного картофеля, сначала поместите его на некоторое время в холодную воду. Затем перенесите овощи в кипящую воду, добавьте соль и столовую ложку уксуса на литр воды. Варите картофель до полной готовности.

Можно ли есть размякшую картошку

Внимательно осмотрите клубни картофеля - если они начали прорастать, немедленно переберите их и удалите все ростки. Мягкий и сморщенный картофель не следует употреблять в пищу. Если на клубне есть только несколько небольших ростков, а сам он выглядит свежим и не увядшим, то он не является ядовитым и его можно использовать после термической обработки.

Важно не забывать о том, что чем дольше картофель остается под солнечными лучами, тем больше в нем накапливается токсин соланин. Соланин может привести к позеленению кожуры и мякоти. Зеленые участки нельзя употреблять ни людям, ни животным. Обязательно удаляйте их при чистке картофеля, а лучше избегайте такой картошки вовсе.

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Что такое картофель? Картофель, или паслен клубненосной (лат. Solánum tuberósum), - вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслен (Solanum) семейства Пасленовые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом, сообщает "Википедия".

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