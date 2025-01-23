Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Стопроцентный способ спасти запас картошки: можно ли есть мягкий корнеплод

Алексей Тесля
23 января 2025, 16:56
34
Можно ли готовить из вялой картошки - когда нельзя есть старую картошку.
картошка
Можно ли есть размякшую картошку / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Alexei_other, Pixabay/adege

Вы узнаете:

  • Можно ли есть мягкую картошку с ростками
  • Можно ли есть вялый картофель

Во время длительного хранения корнеплоды могут стать мягкими и вялым, что связано с повышением уровня соланина. Этот токсин может быть опасен для человека.

Избыточное его количество может вызвать нарушения в работе нервной системы и даже привести к летальному исходу. Об этом идет речь в материале Главреда.

видео дня

Можно ли есть мягкую картошку с ростками

Следует помнить о том, что картофель сохраняет свою пользу, пока ростки не вырастут более чем на 1 сантиметр. В этом случае он ещё содержит все необходимые витамины, углеводы и микроэлементы, а количество соланина остаётся минимальным.

Нередко с наступлением весны начинается процесс переработки питательных веществ в клубнях, и они теряют свою пищевую ценность. Когда ростки достигают 2-4 см, полезные вещества почти полностью расходуются на их рост, и в клубнях остаётся только крахмал.

Можно ли есть вялый картофель

Обратите внимание, что если картошка полежала на морозе около -10 ºС, она промерзает. В помещении после оттаивания такая картошка становится мягкой и влажной, а на вкус — сладковатой. Есть ее можно: картошка приобретает сладкий вкус благодаря сахарозе. Но специфический привкус может испортить блюдо, и не для каждого вида готовки она годится.

Если вы поставили перед собой цель устранить нежелательный сладкий привкус подмороженного картофеля, сначала поместите его на некоторое время в холодную воду. Затем перенесите овощи в кипящую воду, добавьте соль и столовую ложку уксуса на литр воды. Варите картофель до полной готовности.

Можно ли есть размякшую картошку

Внимательно осмотрите клубни картофеля - если они начали прорастать, немедленно переберите их и удалите все ростки. Мягкий и сморщенный картофель не следует употреблять в пищу. Если на клубне есть только несколько небольших ростков, а сам он выглядит свежим и не увядшим, то он не является ядовитым и его можно использовать после термической обработки.

Важно не забывать о том, что чем дольше картофель остается под солнечными лучами, тем больше в нем накапливается токсин соланин. Соланин может привести к позеленению кожуры и мякоти. Зеленые участки нельзя употреблять ни людям, ни животным. Обязательно удаляйте их при чистке картофеля, а лучше избегайте такой картошки вовсе.

Больше новостей:

Что такое картофель?

Картофель, или паслен клубненосной (лат. Solánum tuberósum), - вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслен (Solanum) семейства Пасленовые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

картофель
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Магнитная буря внезапно усиливается: когда страну атакует мощная солнечная вспышка

Магнитная буря внезапно усиливается: когда страну атакует мощная солнечная вспышка

17:55Синоптик
Уступки Украины для достижения мира: в МИД ответили новому госсекретарю США

Уступки Украины для достижения мира: в МИД ответили новому госсекретарю США

17:47Украина
Путин в конце 2025-го будет умолять о мире: какой удар способен нанести Трамп

Путин в конце 2025-го будет умолять о мире: какой удар способен нанести Трамп

17:38Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 23 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 января: что происходит на фронте (обновляется)

"Это просто пиар-ход": Камалия впервые рассказала правду о разводе с мужем

"Это просто пиар-ход": Камалия впервые рассказала правду о разводе с мужем

Гороскоп на завтра 24 января: Весам - счастливые времена, Рыбам - большая прибыль

Гороскоп на завтра 24 января: Весам - счастливые времена, Рыбам - большая прибыль

Совсем скоро Украину атакует новая магнитная буря - названа дата

Совсем скоро Украину атакует новая магнитная буря - названа дата

Найдите отличия в картинках с бейсболистом: только сверхразум увидит их за 14 сек

Найдите отличия в картинках с бейсболистом: только сверхразум увидит их за 14 сек

Последние новости

18:05

Бросил известный актер: звезда "Секс и город" рассказала о неудачном романе

17:55

Магнитная буря внезапно усиливается: когда страну атакует мощная солнечная вспышка

17:47

Уступки Украины для достижения мира: в МИД ответили новому госсекретарю США

17:45

На Евровидении вспыхнул первый громкий скандал: при чем здесь украинцы и поляки

17:38

Путин в конце 2025-го будет умолять о мире: какой удар способен нанести Трамп

В 2025-м война не остановится, Украина способна обнулить договоренности Трампа и Путина – ЖдановВ 2025-м война не остановится, Украина способна обнулить договоренности Трампа и Путина – Жданов
17:28

Прославит на весь кинематограф: украинский фильм номинирован на "Оскар" 2025

17:16

С неба на землю: стюардесса рассказала, как заработала $28 тысяч на свиньях

17:14

Выжила после атаки ХАМАС в 2023: Израиль выбрал конкурсантку на Евровидение-2025

17:07

Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху?" - причина удивляет

Реклама
16:56

Мобилизация студентов и преподавателей во время каникул: в МОН сделали заявление

16:56

Стопроцентный способ спасти запас картошки: можно ли есть мягкий корнеплод

16:55

Заморозка войны по линии фронта: Зеленский выдал заявление и раскрыл условия

16:52

5 канал удалил видео с доказательствами работы его бизнеса в пользу России - СМИ

16:41

"Трамп хочет завершить войну быстро": рассматриваются уступки Украины и РФ - КлочокВидео

16:39

Как сделать, чтобы ноги и руки не мерзли зимой: что положить в обувь

16:30

Угроза оперативного окружения: ситуация возле Великой Новоселки ухудшилась - ВСУ

16:28

Неужели новая пассия: Тарасу Цимбалюку "приписали" свежий роман - что известно

16:28

Доллар рекордно обвалился впервые в 2025 году: НБУ назвал причину

16:10

"Здоровые мужики ползают на коленях": мерзкая реакция Арестовича на расстрел пленных

15:57

Путин готов продолжать войну, Кремль повышает ставки – WP

Реклама
15:53

Впервые за долгое время вышел в эфир: Жадан опубликовал щемящее фото с фронта

15:45

Украина поставит Трампа перед выбором: Жданов раскрыл неожиданный сценарий

15:43

"Дважды обстрелял танчик": "четкий паца" из Ровно отреагировал на свою "гибель"

15:20

В каком чайнике больше чая: только самые сообразительные догадаются за 5 секунд

15:19

Известный юрист заявил, что НАБУ "разваливает" дело Шабунина и других приближенных лиц: "Бюро пора ликвидировать"

15:11

Зеленский назвал самые дешевые гарантии безопасности для Украины

14:49

Как приготовить сухое молоко в домашних условиях: о ловком фокусе знают единицы

14:38

У Путина сделали заявления об ультиматуме Трампа

14:36

После скандала с концертами в РФ: у Джареда Лето роман с россиянкой - СМИ

14:26

Выбираем инвертор для частного дома: практические советы новости компании

14:21

Анна Тринчер показалась под капельницей: что случилось с певицей на Бали

14:03

Знаки прибыли и достатка: интересные приметы о деньгах

13:43

"Гораздо больше погибших": Трамп назвал новые цифры потерь Украины и РФВидео

13:33

Ударит +9 градусов: в каких областях будет потепление

13:31

Планы Путина по выходу к Днепропетровщине: в ВСУ сделали прогноз

13:04

"У РФ серьезные проблемы": позиция России изменится, если подключится Трамп - КлочокВидео

12:59

Несколько месяцев будете в долгах: что нельзя резать 24 января - приметы

12:55

Два срока, два десятилетия: Дональд Трамп публично обратился к своей первой леди

12:53

Дуда о мирных переговорах с РФ: "Я не хочу умолять Путина"

12:35

На его фильмах росли целые поколения: не стало известного режиссера

Реклама
12:10

Ультиматум от Трампа по Украине: СМИ узнали, чем переполошился Путин

11:58

Не катастрофа: эксперт объяснил, что будет, если США выйдут из НАТОВидео

11:51

Прирожденные психологи: 4 знака зодиака, которые лучше остальных понимают людей

11:38

Нужна всего 1 капуста: супер шикарный рецепт полезного салата

11:23

Неожиданный удар: Стинг взволновал фанатов слухами об ухудшении здоровья

11:20

Анну Сагайдачную госпитализировали с новорожденной дочерью - что случилось

11:17

Оккупанты расстреляли 6-х украинских военнопленных, снимая все на телефон

11:06

Военнослужащий ВСУ назвал главную проблему фронта

10:49

КНДР в 2025 году передаст России партию баллистических ракет: Буданов раскрыл угрозы

10:45

Планы по завершению войны: Шольц сделал прогноз

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять