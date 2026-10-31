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Первые эвакуированные жители Олешек прибыли на подконтрольную Украине территорию

Анна Косик
31 октября 2026, 15:01обновлено 31 октября, 16:17
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Люди, нуждавшиеся в эвакуации, были вывезены из города и прилегающих населенных пунктов.
Первые эвакуированные жители Олешек прибыли на подконтрольную Украине территорию
Украинские граждане из Олешек пересекли границу Украины в Черниговской области / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Главное:

  • Жители Олешек приехали в Украину
  • Среди эвакуированных украинцев были дети
  • Вместе с жителями Олешек в Украину эвакуировали животных

Состоялась гуманитарная операция по спасению людей в Олешках Херсонской области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Люди, нуждавшиеся в эвакуации, были вывезены из города и окружающей общины.

Была установлена ​​тишина на Херсонском направлении, и в это время были разминированы дороги в Олешки, доставлены гуманитарные грузы. Глава государства подчеркнул, что Украина рассчитывает на сохранение гуманитарного доступа к Олешках.

видео дня

"По состоянию на это время украинские граждане из Олешек пересекли границу Украины на Черниговщине. Всем им будет оказана необходимая помощь. Важно, чтобы правительственные структуры и все привлеченные областные и местные власти сработали эффективно и помогли нашим людям адаптироваться", - добавил он.

Олешки
Олешки / Инфографика: Главред

Зеленский также поблагодарил США и первую леди Америки Меланию Трамп за посредничество.

"Горжусь нашими Силами обороны Украины, которые защищают наше государство и с честью гарантировали условия для гуманитарной операции. Спасибо омбудсману Украины Дмитрию Лубинцу и его команде за реализацию миссии. И спасибо каждому и каждой в мире - всем журналистам, всем политическим и общественным лидерам, всем кто привлекал глобальное внимание к тематике Олешек и подлинной гуманитарной катастрофе на временно оккупированной Россией территории Украины. Когда есть внимание мира, есть спасение людей", - подытожил президент.

Кто выехал из Олешек

Обмудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что самому старшему человеку, который выехал из Олешкек 94 года, а самому младшему - чуть больше года. Еще одна женщина уже завтра будет праздновать свое 49-летие.

Из оккупированного города также удалось эвакуировать семью, буквально выживавшую в разрушенном обстрелами доме в Олешках. Из-за состояния здоровья отец не мог самостоятельно спуститься с восьмого этажа, ведь лестница была разрушена. Поэтому люди фактически оказались в ловушке, отрезанные от доступа к пище и воде.

Кроме этого эвакуировался в Украину мужчина, родившийся в Олешках и переживший 16 атак российских дронов и четыре ракетных попадания в собственный дом. Один из взрывов произошел буквально в метре от стены его дома. Несмотря на все пережитое, он дождался возможности уехать.

Вместе с людьми удалось спасти и их домашних питомцев. Среди них – собаки, коты, попугай и даже енот.

Как РФ может использовать перемирие для укрепления позиций в Олешках

Главред писал, что по словам политического эксперта Владимира Манько, российские оккупанты могут воспользоваться режимом прекращения огня в Олешках, чтобы усилить свои военные позиции в городе.

После эвакуации гражданских российские войска могут попытаться увеличить количество личного состава в городе и обустроить более укрепленные позиции. Сейчас этому препятствуют украинские беспилотники, которые могут наносить удары по российским военным во время передвижения.

Режим тишины в Олешках - последние новости

Напомним, Главред писал, что для проведения гуманитарной миссии в оккупированных Олешках Херсонской области было подготовлено 25 автобусов на 750 пассажирских мест, а также автомобили скорой помощи для эвакуации маломобильных жителей.

Ранее сообщалось, что Россия впервые за все время войны против Украины полностью соблюдает режим тишины на определенном участке для проведения гуманитарной операции в Олешках Херсонской области. Однако уже появились первые сигналы, что оккупанты придерживаются договоренностей в собственных целях.

Накануне стало известно, что утром 31 октября в белорусском Гомеле приземлились четыре самолета с украинцами на борту, которых удалось вывезти из Олешек Херсонской области.

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О персоне: Дмитрий Лубинец

Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981 года, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик.

В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

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