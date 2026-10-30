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Почему на зеркалах авто нарисована линия: о ее функции знают единицы

Мария Николишин
30 октября 2026, 16:48
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Граница между двумя секциями стекла помогает видеть слепые зоны, но искажает ощущение расстояния.
Почему на зеркалах авто нарисована линия: о ее функции знают единицы
Для чего нужна линия на зеркале автомобиля / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Что означает пунктирная линия на боковом зеркале
  • Почему автомобили в зеркале могут казаться дальше, чем на самом деле

Многие водители, наверное, замечали, что на некоторых боковых зеркалах заднего вида автомобиля есть вертикальная пунктирная линия. Однако мало кто догадывается, с чем это связано.

Главред решил разобраться, почему боковые зеркала автомобиля имеют вертикальную линию.

видео дня

Для чего нужна линия на зеркалах автомобиля

Пунктирная линия на боковом зеркале автомобиля обозначает границу между двумя участками стекла с разной кривизной. Такое решение уменьшает слепые зоны, однако внешняя часть зеркала искажает расстояние до других машин, поэтому водителю стоит быть более внимательным во время маневров, пишет Moto.pl.

Боковые зеркала нужны для контроля соседних полос, а также пространства сбоку и частично сзади машины. В зависимости от конструкции их поверхность бывает плоской, выпуклой или асферической. Эти типы отличаются прежде всего шириной обзора и тем, как они передают расстояние.

Именно в асферических зеркалах стекло состоит из двух сегментов. Более широкая внутренняя часть отвечает за основной обзор. Более узкая внешняя секция имеет более сильный изгиб и позволяет заметить транспорт, который выпадает из поля зрения основной части зеркала.

Почему автомобили в зеркале кажутся дальше

Задача асферической конструкции - расширить обзор, не делая всю поверхность стекла сильно выпуклой. Водитель получает более широкую картину без существенного искажения в основной зоне.

Впрочем, дополнительная кривизна имеет и обратную сторону. Во внешней секции автомобили отображаются меньше и могут казаться более удаленными, чем на самом деле. Поэтому, оценивая расстояние до приближающейся машины, на эту часть зеркала не стоит полагаться безоговорочно.

Как правильно настроить зеркала в автомобиле

От правильного положения зеркал напрямую зависит обзор за рулем. Сначала следует отрегулировать водительское сиденье, и только после этого - оба боковых зеркала с помощью переключателей, которые обычно расположены на дверях или на приборной панели.

Боковые зеркала должны охватывать как можно большую часть соседних полос движения. При стандартной настройке у внутреннего края стекла виден лишь небольшой фрагмент собственного автомобиля: он служит ориентиром и в то же время не занимает лишнего пространства обзора.

Как настраивать зеркала в автомобиле – видео:

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Об источнике: Moto

Moto - издание, которое рассказывает о последних новостях из мира четырёхколёсного транспорта и автомобильного рынка. Издание также информирует о главных премьерах и спортивных событиях в мире авто.

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