В Украине температура снизится на 3–5 °C: начнётся ли ноябрь с зимней погоды

Синоптики прокомментировали слухи о морозе и снеге в первые дни ноября.

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Прогноз погоды в Украине на 31 октября - 5 ноября / фото: УНИАН

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Будут ли в ближайшее время мороз и снег

Как изменится погода в Украине в первые дни ноября

В сети появилась информация, будто в ближайшие дни погода в Украине испортится - пойдет снег и наступит мороз. Но это опроверг Украинский гидрометеорологический центр.

"В ближайшие дни не прогнозируется одновременное распространение снега и сильных морозов по всей территории Украины", - подчеркнули синоптики.

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Погода в Украине 31 октября

В субботу погода будет облачной с прояснениями. В западных и восточных областях ожидаются небольшие дожди, на остальной территории без значительных осадков. Ночью +2+8 градусов, на побережье морей до +11 градусов.

Днем температура повысится до +7+12 градусов, на юго-востоке до +15 градусов.

Погода в Украине 31 октября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине 1 ноября

В воскресенье небольшие дожди ожидаются в северо-восточной части страны, в Закарпатье и Прикарпатье, в Карпатах - с мокрым снегом. На остальной территории осадков не ожидается.

Ночью температура снизится до 0+6 градусов, в восточных областях до +10 градусов, а днем синоптики прогнозируют +7+12 градусов, на юге и востоке до +15 градусов.

Погода в Украине 1 ноября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине 2 ноября

В понедельник, по предварительным данным, осадков в Украине не будет. Ночью ожидается 0+6 градусов, днём +5+10 градусов, на юге и юго-востоке +10+15 градусов.

Погода в Украине 2 ноября / фото: скриншот с meteoprog

"Согласно консультативному прогнозу до 5 ноября, ожидаются осадки в виде дождя, а в Карпатах 4–5 ноября - а также в западных и северных областях - с мокрым снегом, возможны в отдельных регионах", - добавили в Укргидрометцентре.

Ночью ожидается 0+6 градусов, на юго-востоке и востоке страны - до +10 градусов. Днем синоптики прогнозируют +5+10 градусов. Также на 4–5 ноября прогнозируется понижение температуры на 3–5 градусов, кроме юго-востока и востока Украины.

В то же время синоптики предупредили, что прогноз погоды может меняться в зависимости от взаимодействия многих атмосферных процессов.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине до конца октября сохранится теплая погода, однако с началом ноября ожидается похолодание. Дневная температура воздуха снизится до +5+9 градусов.

Ранее сообщалось, что погода в Украине 31 октября и 1 ноября будет относительно теплой, но местами с дождями и пасмурным небом. В ближайшие сутки погодные условия будут формироваться под влиянием южного циклона, а также малоградиентного поля повышенного давления.

Циклон и антициклон - какая разница / Инфографика: Главред

Накануне стало известно, что 30 октября в Украине погода будет облачной с прояснениями. Однако синоптическая ситуация вновь будет отличаться неожиданностью.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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