Криптобиржа Binance потеряла $6,3 млрд из-за атаки хакеров - подробности

За самым большим в истории взломом Binance стоят хакеры из КНДР.

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Криптобиржа Binance потеряла $6,3 млрд из-за атаки хакеров / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Мошенники атаковали кошельки Binance сразу в десяти блокчейнах

Основную часть средств мошенникам удалось вывести всего за 20 минут

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance подверглась масштабной хакерской атаке, в результате которой мошенники вывели цифровые активы на сумму 6,3 млрд долларов. По предварительным оценкам экспертов, инцидент может стать крупнейшей кражей в истории криптовалютного рынка.

Как сообщает Reuters, аналитические компании TRM Labs и Chainalysis считают, что за атакой стоят хакеры из Северной Кореи.

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По данным TRM Labs, злоумышленники атаковали криптовалютные кошельки Binance сразу в десяти блокчейнах. Основную часть средств им удалось вывести всего за 20 минут.

В компании заявили, что совокупность доказательств, полученных в блокчейне и за его пределами, указывает на причастность к атаке группировки TraderTraitor, которую связывают с северокорейскими хакерскими структурами.

В Binance сообщили, что совместно с партнерами смогли обнаружить и заморозить часть похищенных активов. На данный момент речь идет примерно о 3 млрд долларов. При этом дальнейшая судьба оставшихся 3,3 млрд долларов пока остается неизвестной.

Соучредитель биржи И Хэ (Yi He) заверила, что компания компенсирует все потери, связанные со взломом. В Binance также подчеркнули, что средства пользователей, хранящиеся на депозитах, не пострадали. Возможность вывода активов планируют восстановить в течение ближайших 48 часов.

Как хакерам удалось проникнуть в систему Binance

По предварительной информации, причиной инцидента мог стать взлом ноутбука одного из инженеров компании. Получив доступ к устройству, злоумышленники смогли проникнуть в одну из внутренних систем Binance и провести несанкционированные операции по выводу средств.

В TRM Labs отметили, что методы и особенности нынешней атаки имеют сходство с предыдущими кибератаками, которые связывали с Северной Кореей. В частности, речь идет о взломе криптобиржи Bybit в 2025 году. Тогда Федеральное бюро расследований США также возложило ответственность за произошедшее на Пхеньян.

Аналитики Chainalysis и другие специалисты криптовалютной отрасли считают, что масштабы нынешнего инцидента могут сделать его крупнейшим случаем хищения цифровых активов в истории.

Как взлом Binance повлиял на криптовалютный рынок

Новость о масштабной атаке отразилась на стоимости ведущих криптовалют. На азиатских рынках биткоин подешевел более чем на 3%, опустившись до 76 368 долларов. Это стало его минимальным значением за последние шесть недель.

Эфир также потерял более 3% стоимости, достигнув отметки 2178 долларов - самого низкого уровня за два месяца.

Снижение затронуло и токен BNB, ранее известный как Binance Coin. За последние сутки его цена упала на 5% - до 709,70 доллара. Эти данные приводит агрегатор CoinGecko.

Binance остается крупнейшей криптовалютной торговой платформой в мире. По информации биржи, количество зарегистрированных пользователей составляет 335 млн человек. Согласно годовому отчету за 2025 год, объем активов под управлением компании достиг приблизительно 162,8 млрд долларов.

Другие экономические новости

Как сообщал Главред, Украине на 2027 год не хватает около 70 млрд евро внешнего финансирования. Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить варианты - от нового совместного кредита до использования замороженных российских активов. Обсудить это решение лидеры ЕС должны на саммите 26–27 ноября.

О значительном дефиците средств в госбюджете говорил и президент Владимир Зеленский. По его словам, Киев совместно с Еврокомиссией готовит предложения по выходу из "космического" дефицита. Одним из направлений, требующих дополнительных средств, он назвал производство дронов-перехватчиков.

Свои требования к бюджету-2027 высказали и общины. Председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов призвал повысить зарплаты учителей как минимум до двух минимальных. Он также настаивает на сохранении 64% НДФЛ в местных бюджетах и отказе от изъятия реверсной дотации из общин на территориях активных боевых действий.

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О криптобирже: Binance Binance - крупнейшая в мире централизованная криптовалютная биржа по объему торгов и количеству пользователей. Она представляет собой целую экосистему цифровых активов, где люди могут покупать, продавать, обменивать и хранить сотни видов криптовалют. Платформа была основана в июле 2017 года предпринимателем Чанпэном Чжао (известным как CZ) и И Хэ. На сегодняшний день базой пользователей площадки выступают более 320 миллионов человек по всему миру. Платформа объединяет множество инструментов как для новичков, так и для профессиональных трейдеров. У компании есть свои блокчейны (BNB Chain), нативная монета BNB, NFT-маркетплейс и образовательный портал Binance Academy.

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