Лаванда и уксус против моли: что поможет защитить одежду в шкафу

Неприятный запах в шкафу и платяная моль могут испортить одежду. Как очистить полки, зачем использовать лаванду и как обнаружить личинок.

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Как уксус и лаванда помогают в уходе за гардеробом / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как вернуть свежесть одежде в шкафу

Что помогает бороться с платяной молью

Где искать личинки и следы вредителей

На первый взгляд кажется, что хранить одежду в шкафу - дело простое. Однако иногда вместо свежести вещи приобретают затхлый или неприятный запах. Многие винят в этом саму мебель, хотя причины часто кроются в повышенной влажности, недостаточном проветривании или неправильном хранении одежды. Главред расскажет подробнее.

К счастью, поддерживать чистоту в гардеробе можно с помощью простых домашних средств и регулярной уборки. Как пишет Kertvar.hu, важно не только устранять неприятные запахи, но и проверять, не завелась ли в шкафу платяная моль, которая может повредить любимые вещи.

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Враг номер один: как бороться с платяной молью

Когда после длительного хранения зимней одежды появляется неприятный запах, стоит внимательно осмотреть шкаф. Особого внимания требуют шерстяные свитера, пальто и другие вещи из натуральных волокон, ведь ими могут питаться личинки платяной моли. Чтобы снизить риск появления вредителей, стоит соблюдать несколько правил.

Протрите шкаф уксусным раствором

Сначала достаньте все вещи, а затем очистите полки и стенки шкафа. Для этого можно использовать слабый раствор уксуса, предварительно проверив, не повредит ли он покрытие мебели. После очистки поверхности нужно вытереть насухо и хорошо проветрить шкаф. Уксус помогает очистить поверхности, но не гарантирует уничтожение яиц и личинок моли.

Регулярно проветривайте шкаф

Не стоит надолго оставлять дверцы закрытыми, особенно если внутри хранятся вещи, которые недостаточно просохли. Убедитесь, что в помещении нет избыточной влажности. Именно тепло и солнечный свет не являются главными причинами появления моли: гораздо важнее проверять одежду и не оставлять в шкафу загрязненные вещи.

Используйте сушеную лаванду

Мешочки с сухими цветами можно разложить между вещами, чтобы придать им приятный аромат. Запах лаванды иногда используют как вспомогательное средство для отпугивания насекомых, однако он не обеспечивает надёжной защиты от моли и не заменяет уборку.

Видео о том, как спасти шкаф от моли, можно посмотреть здесь:

Генеральная уборка против личинок

Чтобы эффективно бороться с молью, нужно полностью освободить шкаф и тщательно осмотреть его содержимое. Взрослые бабочки не всегда заметны, а основной вред одежде наносят именно личинки, которые питаются волокнами тканей.

Особое внимание следует уделить шерстяным, меховым и кашемировым изделиям, а также складкам, швам и карманам. На вещах могут появляться небольшие дырочки, следы повреждения волокон или тонкие шелковистые нитки.

Полки, углы, стыки и другие труднодоступные места нужно тщательно пропылесосить. После этого следует очистить поверхности и дать шкафу полностью высохнуть. Одежду с возможными признаками заражения необходимо обработать в соответствии с рекомендациями на этикетке: постирать при допустимой температуре, сдать в химчистку или применить другой подходящий способ обработки.

Важно также сразу очистить контейнер или пылесборник пылесоса, чтобы внутри не остались остатки насекомых. Чистота помогает снизить риск повторного появления вредителей, однако сама по себе не гарантирует их полного уничтожения.

Как сделать приятный запах в доме инфографика / Главред

Как распознать появление платяной моли

Чтобы вовремя обнаружить вредителей и не допустить повреждения одежды, стоит обращать внимание на три основных признака:

1. Мелкие бабочки возле шкафа

Взрослые особи платяной моли обычно небольшие, незаметного бежевого или серовато-коричневого цвета. Они могут прятаться в темных местах и вылетать, когда шкаф открывают.

2. Дырочки и поврежденные волокна

На шерстяных свитерах, пальто и других вещах из натуральных материалов могут появляться мелкие отверстия, особенно в местах складок и швов.

3. Тонкие паутинообразные нити

На одежде, в углах шкафа или возле мест хранения тканей иногда можно заметить шелковистые нити и другие следы жизнедеятельности личинок.

Если обнаружен хотя бы один из этих признаков, стоит проверить всю одежду, провести тщательную уборку и не возвращать вещи в шкаф, пока они и сама мебель полностью не высохнут.

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