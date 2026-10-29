Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Лаванда и уксус против моли: что поможет защитить одежду в шкафу

Марина Иваненко
29 октября 2026, 17:30
google news Подпишитесь
на нас в Google
Неприятный запах в шкафу и платяная моль могут испортить одежду. Как очистить полки, зачем использовать лаванду и как обнаружить личинок.
Как уксус и лаванда помогают в уходе за гардеробом
Как уксус и лаванда помогают в уходе за гардеробом / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как вернуть свежесть одежде в шкафу
  • Что помогает бороться с платяной молью
  • Где искать личинки и следы вредителей

На первый взгляд кажется, что хранить одежду в шкафу - дело простое. Однако иногда вместо свежести вещи приобретают затхлый или неприятный запах. Многие винят в этом саму мебель, хотя причины часто кроются в повышенной влажности, недостаточном проветривании или неправильном хранении одежды. Главред расскажет подробнее.

К счастью, поддерживать чистоту в гардеробе можно с помощью простых домашних средств и регулярной уборки. Как пишет Kertvar.hu, важно не только устранять неприятные запахи, но и проверять, не завелась ли в шкафу платяная моль, которая может повредить любимые вещи.

видео дня

Враг номер один: как бороться с платяной молью

Когда после длительного хранения зимней одежды появляется неприятный запах, стоит внимательно осмотреть шкаф. Особого внимания требуют шерстяные свитера, пальто и другие вещи из натуральных волокон, ведь ими могут питаться личинки платяной моли. Чтобы снизить риск появления вредителей, стоит соблюдать несколько правил.

Протрите шкаф уксусным раствором

Сначала достаньте все вещи, а затем очистите полки и стенки шкафа. Для этого можно использовать слабый раствор уксуса, предварительно проверив, не повредит ли он покрытие мебели. После очистки поверхности нужно вытереть насухо и хорошо проветрить шкаф. Уксус помогает очистить поверхности, но не гарантирует уничтожение яиц и личинок моли.

Регулярно проветривайте шкаф

Не стоит надолго оставлять дверцы закрытыми, особенно если внутри хранятся вещи, которые недостаточно просохли. Убедитесь, что в помещении нет избыточной влажности. Именно тепло и солнечный свет не являются главными причинами появления моли: гораздо важнее проверять одежду и не оставлять в шкафу загрязненные вещи.

Используйте сушеную лаванду

Мешочки с сухими цветами можно разложить между вещами, чтобы придать им приятный аромат. Запах лаванды иногда используют как вспомогательное средство для отпугивания насекомых, однако он не обеспечивает надёжной защиты от моли и не заменяет уборку.

Видео о том, как спасти шкаф от моли, можно посмотреть здесь:

Генеральная уборка против личинок

Чтобы эффективно бороться с молью, нужно полностью освободить шкаф и тщательно осмотреть его содержимое. Взрослые бабочки не всегда заметны, а основной вред одежде наносят именно личинки, которые питаются волокнами тканей.

Особое внимание следует уделить шерстяным, меховым и кашемировым изделиям, а также складкам, швам и карманам. На вещах могут появляться небольшие дырочки, следы повреждения волокон или тонкие шелковистые нитки.

Полки, углы, стыки и другие труднодоступные места нужно тщательно пропылесосить. После этого следует очистить поверхности и дать шкафу полностью высохнуть. Одежду с возможными признаками заражения необходимо обработать в соответствии с рекомендациями на этикетке: постирать при допустимой температуре, сдать в химчистку или применить другой подходящий способ обработки.

Важно также сразу очистить контейнер или пылесборник пылесоса, чтобы внутри не остались остатки насекомых. Чистота помогает снизить риск повторного появления вредителей, однако сама по себе не гарантирует их полного уничтожения.

Как сделать приятный запах в доме инфографика
Как сделать приятный запах в доме инфографика / Главред

Как распознать появление платяной моли

Чтобы вовремя обнаружить вредителей и не допустить повреждения одежды, стоит обращать внимание на три основных признака:

1. Мелкие бабочки возле шкафа

Взрослые особи платяной моли обычно небольшие, незаметного бежевого или серовато-коричневого цвета. Они могут прятаться в темных местах и вылетать, когда шкаф открывают.

2. Дырочки и поврежденные волокна

На шерстяных свитерах, пальто и других вещах из натуральных материалов могут появляться мелкие отверстия, особенно в местах складок и швов.

3. Тонкие паутинообразные нити

На одежде, в углах шкафа или возле мест хранения тканей иногда можно заметить шелковистые нити и другие следы жизнедеятельности личинок.

Если обнаружен хотя бы один из этих признаков, стоит проверить всю одежду, провести тщательную уборку и не возвращать вещи в шкаф, пока они и сама мебель полностью не высохнут.

Читайте также:

Об источнике: Kertvár.hu

Kertvár.hu - венгерский онлайн-ресурс, специализирующийся на региональных новостях, полезных советах для дома и сада, кулинарии и бытовых лайфхаках. Материалы сайта ориентированы на широкую аудиторию и регулярно используются международными СМИ в качестве источника для практических и бытовых рубрик.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Моль интересные новости лаванда жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Истребители Су-34 превратились в пепелище: ВМС рассказали об ударе "Нептуном"

Истребители Су-34 превратились в пепелище: ВМС рассказали об ударе "Нептуном"

18:44Война
Украину накроют дожди и сильный ветер: где сохранится тепло до +15 градусов

Украину накроют дожди и сильный ветер: где сохранится тепло до +15 градусов

18:27Синоптик
Тысячи "Шахедов" ежемесячно: РФ готовит ресурс для ударов по Украине зимой

Тысячи "Шахедов" ежемесячно: РФ готовит ресурс для ударов по Украине зимой

17:38Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика и собакой за 38 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика и собакой за 38 с

Землю охватит магнитная буря красного уровня: когда начнётся 5-балльный шторм

Землю охватит магнитная буря красного уровня: когда начнётся 5-балльный шторм

Без морозилки и лишних хлопот: как заготовить капусту для голубцов на зиму

Без морозилки и лишних хлопот: как заготовить капусту для голубцов на зиму

Какие знаки зодиака вот-вот станут счастливее: жизнь заиграет новыми красками

Какие знаки зодиака вот-вот станут счастливее: жизнь заиграет новыми красками

Весной взойдут первыми: какие овощи нужно посадить в ноябре

Весной взойдут первыми: какие овощи нужно посадить в ноябре

Последние новости

19:12

Пригоревший жир больше не проблема: как отмыть аэрогриль без дорогой химии

19:11

Зачем сжигают лавровый лист дома: эффект, о котором знают не все

19:10

Зачем Путин сдал Маска: Эйдман объяснил сигнал Кремля российской элитемнение

18:50

Звезда "Женского Квартала" расcказала подробности романа и тяжелом периоде

18:45

Почему из раковины исходит неприятный запах: как устранить за несколько минут

Трамп подыгрывает Путину из-за страха проиграть и денег, но в ноябре все изменится – ОгрызкоТрамп подыгрывает Путину из-за страха проиграть и денег, но в ноябре все изменится – Огрызко
18:44

Истребители Су-34 превратились в пепелище: ВМС рассказали об ударе "Нептуном"

18:27

Украину накроют дожди и сильный ветер: где сохранится тепло до +15 градусов

18:03

Женский гороскоп на 2027 год: кому звёзды сулят брак, деньги и карьерный взлёт

18:01

Зачем лить уксус в раковину: простой трюк поможет решить одну проблему

Реклама
17:42

Секс-скандал в Лондоне: звезда боится огласки и угрожает суицидом

17:38

Тысячи "Шахедов" ежемесячно: РФ готовит ресурс для ударов по Украине зимой

17:30

Лаванда и уксус против моли: что поможет защитить одежду в шкафу

17:01

"Спасли мне жизнь": Астафьева рассказала о своей тяжелой болезни

16:54

Зачем мыть комнатные растения зимой: какие цветы нельзя мочить

16:45

Свержение режима Путина: Максакова раскрыла единственный сценарийВидео

16:44

Весной взойдут первыми: какие овощи нужно посадить в ноябреВидео

16:33

РФ разбомбила пятиэтажку в Изюме: есть пострадавшие, под завалами ищут людей

16:10

Три ошибки зимой приводят к появлению плесени: как защитить дом от грибка

16:10

Как быстрее обогреть дом без лишних затрат: раскрыт простой лайфхакВидео

16:08

Гороскоп на завтра, 30 октября: Овнам — эмоции, Девам — сюрприз

Реклама
16:07

"Ланнистеры приехали": звезду "Игры престолов" заметили в Киеве

15:57

Доллар и евро резко полетели вниз: новый курс валют на 30 октября

15:36

Как носить рубашку в клетку осенью: стилистка показала 3 модных образаВидео

15:33

Песня 1964 года вошла в число величайших хитов: чем она покорила слушателейВидео

15:26

Звезды определили счастливые дни недели: кому ноябрь принесет новые возможности

15:21

ИИ и скорость до 1000 км/ч: "Флеш" предупредил о новых возможностях дронов РФ

15:11

30 октября нельзя сплетничать и конфликтовать: какой церковный праздник

14:48

Зачем класть яичную скорлупу в белое белье: необычный лайфхак

14:45

Может ли доллар резко пойти вверх: украинцам раскрыли прогноз на ноябрь

14:26

"Как Янукович": Сумская разнесла Астафьеву после Радиодиктанта-2026Видео

14:21

"Волки-одиночки": люди, рожденные в конкретные 4 месяца, любят быть сами по себе

14:17

Выключать отопление на ночь или снижать температуру: как сэкономить зимой

13:51

Плесень исчезнет моментально: простой способ отчистить ванную комнатуВидео

13:49

Зачем распыляют пену для бритья в унитазе: неожиданный эффект

13:38

Позже, чем многие думают: когда малыши готовы к детскому саду

13:33

РФ атаковала Чернигов, Кременчуг и Запорожье: есть погибшие и раненые

13:16

"Сразу начала ревновать": Горовая впервые рассказала об изменах Потапа с Каменских

13:11

Скандал вокруг "Моршинской": Радину обвинили в манипуляциях и предвзятости

12:51

"Ужасный удар": в Днепре возросло число раненых после "прилета" по вокзалу

12:29

Почему нельзя класть коврик вплотную к входной двери

Реклама
12:21

В Украине хотят запретить весь русскоязычный культурный продукт: что известно

12:11

Китайский гороскоп на завтра, 30 октября: Змеям - отказ, Тиграм - деликатность

11:55

Украинцев могут лишить даже единственного жилья: кому грозит наказание

11:53

"Не стоило говорить правду": Трампа высмеяли за слова о деле Майка Тайсона

11:34

РФ ударила по вокзалу в Днепре, погибли 13 человек: детали трагедии

11:26

Победитель "МастерШеф. Профессионалы" потерял брата на фронте: "Остался ребенок"Видео

11:16

В ISW раскрыли истинные цели Кремля на переговорах по Украине

11:07

Как снять скотч с бумаги, чтобы не повредить документ — классный лайфхак

10:57

Ремонт стиралки больше не нужен: как быстро найти и устранить протечкиВидео

10:56

Бывший народный депутат Луценко напомнил о "странном обмене" и коррупции в окружении главы Госслужбы восстановления Ивана Федорова

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости Днепра
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять