Стиральная машина отстирает не хуже, но потребляет меньше света: какой режим выбрать

Больше всего энергии стиральная машина тратит не на вращение барабана, а на нагрев воды.

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Почему быстрая стирка не всегда самая экономичная / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

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Вы узнаете:

Какой режим стиральной машины самый экономичный

Почему длительная стирка может обойтись дешевле

Как ещё снизить расходы на стирку

Режим Eco 40-60 может сократить потребление электроэнергии стиральной машиной на 30–60% по сравнению с обычными программами с более высокой температурой, хотя иногда он длится несколько часов. Основную долю энергии техника тратит не на вращение барабана, а на нагрев воды, поэтому решающее значение имеют её объём и температура, сообщает венгерское издание Startlap.

Программа Eco 40-60 сегодня является одной из базовых функций современных стиральных машин. Она рассчитана на хлопковые вещи с обычной степенью загрязнения, которые можно стирать при 40 или 60 градусах. В то же время название режима не означает, что вода будет нагреваться именно до этих значений: фактическая температура может быть ниже.

Эко-программа работает по принципу "холоднее, но дольше". Благодаря удлиненному циклу моющее средство имеет больше времени, чтобы подействовать, а машина тратит меньше энергии на подогрев.

Объяснение этого эффекта кроется в составе бытовой химии.

"Современные моющие средства содержат ферменты, которые могут эффективно действовать уже при более низких температурах. Если у них есть больше времени на размягчение загрязнений, горячая вода не обязательно нужна, чтобы повседневная одежда стала чистой", - пишет издание.

Впрочем, точный объем экономии зависит от модели машины, выбранной программы, количества белья и температуры. Разница не всегда одинакова, а короткий низкотемпературный цикл порой может потреблять даже меньше энергии, чем эко-режим.

Когда не стоит экономить на температуре

Eco 40-60 лучше всего подходит для повседневного хлопкового белья – футболок, брюк и других подходящих тканей, если это разрешено этикеткой с инструкцией по уходу. Зато для сильно загрязнённой рабочей одежды, вещей с пятнами масла или жира, а также текстиля, требующего тщательной гигиенической обработки, может понадобиться более высокая температура или специальная программа.

Отдельного внимания требуют деликатные натуральные ткани.

"Шерсть и шелк, например, требуют отдельной программы и соответствующего средства для стирки, их не рекомендуется стирать в эко-режиме", – отмечают авторы материала.

На эффективность влияет и загрузка барабана. Если стирать всего несколько вещей, расход энергии и воды на килограмм белья возрастает. В то же время перегружать машину тоже не стоит: одежда в переполненном барабане не может нормально перемешиваться, и качество стирки ухудшается.

Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Как ещё сократить расходы на стирку

Еще одно распространенное заблуждение касается дозировки бытовой химии.

"От того, что вы щедро зальете одежду стиральным средством, она не станет чище. Более того, излишки средства труднее вымываются, да и кошельку это не на пользу", - советует издание.

Дозировку следует подбирать в соответствии с инструкцией, степенью загрязнения вещей и жесткостью воды. Стойкие пятна лучше обработать ещё до стирки: пятновыводитель, нанесённый непосредственно на загрязнение, или средство, оставленное на несколько минут, повышает шансы обойтись без горячего цикла.

Многое зависит и от отжима. Чем меньше влаги остается в одежде, тем быстрее она высыхает, а владельцы сушильных машин благодаря этому экономят еще больше электроэнергии. Деликатные вещи, впрочем, лучше беречь от интенсивного отжима.

Выяснить, какой режим наиболее выгоден именно для вашей техники, поможет сравнение. Часть современных машин показывает ожидаемое или фактическое энергопотребление, эти данные также можно найти в инструкции. Стоит постирать одинаковое количество белья, схожего по степени загрязнения, на обычной и эко-программе и оценить не только расходы, но и чистоту вещей, наличие пятен и состояние ткани после стирки.

Смотрите видео о том, как стирать постельное бельё ежедневно - уход, чтобы оно служило 365 дней:

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