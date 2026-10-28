Скоро в Украине может выпасть первый снег: синоптик предупредила о смене погоды

Кратко:
- Снег на западе Украины возможен в первой декаде ноября
- В высокогорье Карпат снежный покров местами достигает 14 см
- Последние две недели температура держалась выше нормы
В первой декаде ноября в отдельных западных областях Украины может выпасть снег, а в высокогорье Карпат снежный покров местами уже достигает 14 сантиметров. Об этом заявила начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии NV.
По ее словам, более подробный прогноз относительно снегопадов синоптики обнародуют позже. В то же время первые признаки приближения холодов украинцы почувствуют уже в ближайшие дни.
"Но пока можно сказать следующее: будет прохладная погода, возможно, даже с нотками зимы", - отметила Птуха.
Когда ожидать сезонного похолодания
В течение последних двух недель температура в Украине держалась выше климатической нормы. Среднесуточные показатели колебались от +8 до +15 градусов, а в Киевской области составляли около +11,5.
По словам синоптика, вероятное понижение температур не станет неожиданностью: метеорологические условия сейчас вполне соответствуют межсезонью, а первые холодные дни в этот период - закономерность.
"Ноябрь - это переходный месяц от осени к зиме, начинается предзимний период, время такого устойчивого снижения среднесуточной температуры от +5", - подчеркнула Птуха.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптики Укргидрометцентра говорили, что погода в Украине 28 октября будет теплой. Ее будет определять противостояние антициклона с востока и циклоничности над Черным морем.
Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что погода в Украине до 1 ноября будет аномально теплой и преимущественно сухой во всех регионах. В последние дни октября погодные условия на территории Украины будут определяться антициклоном и областью повышенного атмосферного давления.
Начальник Черкасского регионального центра по гидрометеорологии Виталий Постригань также отметил, что в Украине до конца октября сохранится аномально теплая погода. Антициклон Gerhard принесет больше солнца, а дневная температура будет достигать +18 градусов.
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О персоне: Наталья Птуха
Наталья Птуха - выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 году выступила инициатором создания пресс-службы данного государственного учреждения, в настоящее время является начальником отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.
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