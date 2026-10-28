Скоро в Украине может выпасть первый снег: синоптик предупредила о смене погоды

Более подробный прогноз относительно снегопадов специалисты обещают обнародовать позже.

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Когда в Украине может выпасть снег / фото: УНИАН

Кратко:

Снег на западе Украины возможен в первой декаде ноября

В высокогорье Карпат снежный покров местами достигает 14 см

Последние две недели температура держалась выше нормы

В первой декаде ноября в отдельных западных областях Украины может выпасть снег, а в высокогорье Карпат снежный покров местами уже достигает 14 сантиметров. Об этом заявила начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии NV.

По ее словам, более подробный прогноз относительно снегопадов синоптики обнародуют позже. В то же время первые признаки приближения холодов украинцы почувствуют уже в ближайшие дни.

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"Но пока можно сказать следующее: будет прохладная погода, возможно, даже с нотками зимы", - отметила Птуха.

Когда ожидать сезонного похолодания

В течение последних двух недель температура в Украине держалась выше климатической нормы. Среднесуточные показатели колебались от +8 до +15 градусов, а в Киевской области составляли около +11,5.

По словам синоптика, вероятное понижение температур не станет неожиданностью: метеорологические условия сейчас вполне соответствуют межсезонью, а первые холодные дни в этот период - закономерность.

"Ноябрь - это переходный месяц от осени к зиме, начинается предзимний период, время такого устойчивого снижения среднесуточной температуры от +5", - подчеркнула Птуха.

Наталья Птуха / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптики Укргидрометцентра говорили, что погода в Украине 28 октября будет теплой. Ее будет определять противостояние антициклона с востока и циклоничности над Черным морем.

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что погода в Украине до 1 ноября будет аномально теплой и преимущественно сухой во всех регионах. В последние дни октября погодные условия на территории Украины будут определяться антициклоном и областью повышенного атмосферного давления.

Начальник Черкасского регионального центра по гидрометеорологии Виталий Постригань также отметил, что в Украине до конца октября сохранится аномально теплая погода. Антициклон Gerhard принесет больше солнца, а дневная температура будет достигать +18 градусов.

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О персоне: Наталья Птуха Наталья Птуха - выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 году выступила инициатором создания пресс-службы данного государственного учреждения, в настоящее время является начальником отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

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