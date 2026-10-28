Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Чеснок и лук осенью сажают не по календарю: названы оптимальные сроки

Инна Ковенько
28 октября 2026, 04:59
google news Подпишитесь
на нас в Google
Посадка озимых культур в неподходящее время может ухудшить их укоренение и снизить будущий урожай.
Чеснок и лук осенью сажают не по календарю: названы оптимальные сроки
Когда сажать чеснок и лук под зиму / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Когда лучше всего сажать озимый чеснок
  • До какого времени можно высаживать озимый лук и как подготовить грядку
  • Какие многолетние культуры можно посадить в конце октября

Осень - ключевой период для посадки озимых культур. Именно от правильного выбора времени зависит, насколько хорошо растения переживут холодный сезон и какой урожай дадут в следующем году. Теплая осень может сбить с ритма, ведь высокие температуры провоцируют преждевременный рост, а это опасно для молодых растений.

Главред расскажет, когда сажать чеснок и лук под зиму.

видео дня

Как погода влияет на озимые культуры

Когда почва долго остается теплой, чеснок и лук начинают прорастать еще до зимы, пишет Deccoria. Молодые листья уязвимы к морозам, и даже если растения не погибнут, урожай может быть меньше. Особенно опасны резкие колебания температуры: почва то замерзает, то оттаивает, и это может вытолкнуть зубчики или луковицы на поверхность, обнажив корни. Если нет снежного покрова, риск повреждения значительно возрастает.

Когда сажать озимый чеснок
Когда сажать озимый чеснок / Инфографика: Главред

Оптимальное время для посадки

Ориентироваться только на календарные даты не стоит. Самый важный показатель - температура почвы. Для чеснока она должна составлять около +8…+10 °C на глубине 10 см. Важно, чтобы до сильных морозов оставалось ещё три-четыре недели: этого времени достаточно для формирования корневой системы, но недостаточно для активного роста побегов.

Если в конце октября дневная температура держится на уровне +10 °C, лучше немного подождать. В более холодных регионах Украины подходящий момент может наступить раньше, тогда как в южных областях посадку иногда переносят на начало ноября. Промедлить тоже опасно: слишком поздняя посадка не даст растениям укорениться до промерзания земли.

Когда и как лучше всего сажать озимый лук

Лук обычно сажают с сентября до середины октября. Если осень теплая, можно высаживать и в ноябре, но только при условии, что почва ещё не промерзла. Поздние сроки увеличивают риск слабого укоренения и худшего перезимования.

Перед посадкой грядку следует очистить от сорняков, разрыхлить почву и выбрать здоровый посадочный материал. Для чеснока - крупные зубчики без повреждений, для лука - качественные луковицы сортов, предназначенных для озимого выращивания.

Как вырастить большой лук
Как вырастить большой лук / Инфографика: Главред

Что еще стоит посадить в конце октября

Не все работы в огороде нужно откладывать. Конец октября - подходящее время для высадки многолетних культур, которые хорошо приживутся и дадут урожай в следующем сезоне. Это хрен, ревень, щавель, лук-шнитт и топинамбур. Они не боятся прохладной погоды и весной быстро пойдут в рост.

Читайте также:

Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

Ресурс ориентирован на широкую аудиторию - от новичков до опытных пользователей - и ежемесячно привлекает миллионы читателей, помогая им создавать уютный дом и ухоженный сад.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Отдал $350 миллиардов": Трамп набросился на Байдена из-за помощи Украине

"Отдал $350 миллиардов": Трамп набросился на Байдена из-за помощи Украине

06:45Мир
Российский Липецк сотрясается от взрывов: под атакой аэродром и металлургический комбинат

Российский Липецк сотрясается от взрывов: под атакой аэродром и металлургический комбинат

01:22Война
Путин прочитал лекцию по истории Стуббу и Стере вместо разговора о мире — FT

Путин прочитал лекцию по истории Стуббу и Стере вместо разговора о мире — FT

23:28Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Непоколебимая сила духа: три даты рождения, которые выделяются особой стойкостью

Непоколебимая сила духа: три даты рождения, которые выделяются особой стойкостью

Не следует сжигать листья ореха: как превратить их в ценное удобрение для огорода

Не следует сжигать листья ореха: как превратить их в ценное удобрение для огорода

"Встал и вышел": кто из звезд стал мемом Радиодиктанта-2026

"Встал и вышел": кто из звезд стал мемом Радиодиктанта-2026

Китайский гороскоп на завтра, 28 октября: Быкам - прощение, Петухам - любовь

Китайский гороскоп на завтра, 28 октября: Быкам - прощение, Петухам - любовь

Доллар достиг нового исторического максимума, евро упал: курс валют на 28 октября

Доллар достиг нового исторического максимума, евро упал: курс валют на 28 октября

Последние новости

06:45

"Отдал $350 миллиардов": Трамп набросился на Байдена из-за помощи Украине

06:12

Гороскоп на завтра, 29 октября: Львам — перемены, Скорпионам — сюрприз

05:44

При какой температуре стирать одежду и белье, чтобы сэкономить на счетах за свет

05:11

Плесень и желтизна на швах между плитками исчезнут навсегда: как легко их отмыть

04:59

Чеснок и лук осенью сажают не по календарю: названы оптимальные сроки

Россия хочет исправить фатальный просчет: Гончар — об ударах по западу УкраиныРоссия хочет исправить фатальный просчет: Гончар — об ударах по западу Украины
04:37

Почему одни яйца белые, а другие коричневые: о чём не рассказывают покупателямВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке скрипача за 48 с

03:33

Лаванда и сода против тараканов: действительно ли помогают народные средства

01:22

Российский Липецк сотрясается от взрывов: под атакой аэродром и металлургический комбинат

Реклама
27 октября, вторник
23:36

Одна ошибка может стоить урожая: где категорически нельзя сажать плодовые деревья

23:28

Путин прочитал лекцию по истории Стуббу и Стере вместо разговора о мире — FT

23:16

В Харькове дрон попал в многоэтажку: есть раненые, в доме заблокированы люди

22:34

Макароны не слипнутся и станут вкуснее: какой ингредиент добавить в воду

22:09

США могут на фоне мирных переговоров снять санкции с "черной кассы" Путина – NYT

22:09

Как очистить ковер от жирных пятен: поможет простое домашнее средство

21:54

В Европе вспыхнул скандал из-за переговоров Финляндии и Норвегии с Путиным - СМИ

21:36

Ежевика летом будет усыпана ягодами: что нужно сделать до морозов

21:34

Тушь-плевалка и морковная помада: какой косметикой пользовались женщины в СССР

21:30

Китайский гороскоп на ноябрь 2026 года: Тиграм — успех, Змеям — перемены

21:27

Популярный украинский блогер попал в ДТП

Реклама
21:10

Как правильно выкопать гладиолусы на зиму: что нужно сделать перед хранением

21:00

У Андрея Макаревича родился пятый ребенок: артист показал фото

20:57

Освобождено более 1000 кв. км: Силы обороны мощно выбили россиян на фронте

20:49

До 10 часов без света: в Укрэнерго раскрыли, как будут действовать графики 28 октября

20:39

Зубную щетку нужно менять раньше, чем кажется: стоматологи назвали срок

20:30

Тест на IQ: нужно найти обручальное кольцо среди часов за 7 секунд

20:29

Режим тишины в Олешках: как проходит операция и повлияет ли перемирие на ход войны

20:13

Зачем обрабатывать обувь уксусом: что происходит после распыления

19:51

ВСУ уничтожили более 100 россиян и продвинулись под землей на 15 км — Зеленский

19:49

Зачем закапывать банановые кожуры на грядках: не все знают об их пользе

19:44

Известковый налет на кране растворит одно средство из кухни за 15 минут

19:12

Когда дети начинают говорить: сколько слов должен знать малыш в год

19:10

Следующей жертвой ФСБ может стать Путин: Денисенко о войне в Кремлемнение

19:09

Пятен и неприятного запаха больше не будет: как отстирать кухонные полотенца

18:47

Бывшая жена мужа Тодоренко поселилась с ними навсегда

18:35

Многолетники переживут даже сильные морозы: что нужно сделать после посадки

18:34

Война в Украине не закончится, а обострится: Лавров сделал громкое заявление

18:28

Меган Маркл покинула Великобританию с принцем Гарри и детьми: что случилось

18:09

РФ может нанести удар по Украине в течение 24 часов: предупреждение мониторов

17:52

Зачем водители прикрепляют деревянную прищепку на вентиляционное отверстие в авто

Реклама
17:27

"Бесило все американское": Горбачева сцепилась с пограничником из-за войны

17:20

Что означает банка с солью у входа: древняя традиция и её смысл

17:13

В Киеве появятся водные переправы через Днепр: что будет с защитой мостов

17:13

Осенняя посадка и обрезка сливы: что нужно сделать уже сейчас для обильного урожая

16:59

Мусорник под раковиной больше не в моде: что устанавливают на современных кухнях

16:56

Какие цветы нужно выкопать перед зимой: 7 растений, которые не переживут морозов

16:35

Финансовый гороскоп на ноябрь 2026 года: Тельцам — новые доходы, Козерогам — успех

16:34

Стилистка назвала 10 "бессмертных" вещей, которые не выходят из моды годамиВидео

16:28

На Украину надвигается новая волна дождей и порывов ветра: когда изменится погода

16:26

РФ ударила баллистикой по Южному мосту в Киеве: Игнат рассказал о его состоянии

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять