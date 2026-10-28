Чеснок и лук осенью сажают не по календарю: названы оптимальные сроки

Посадка озимых культур в неподходящее время может ухудшить их укоренение и снизить будущий урожай.

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Когда сажать чеснок и лук под зиму / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда лучше всего сажать озимый чеснок

До какого времени можно высаживать озимый лук и как подготовить грядку

Какие многолетние культуры можно посадить в конце октября

Осень - ключевой период для посадки озимых культур. Именно от правильного выбора времени зависит, насколько хорошо растения переживут холодный сезон и какой урожай дадут в следующем году. Теплая осень может сбить с ритма, ведь высокие температуры провоцируют преждевременный рост, а это опасно для молодых растений.

Главред расскажет, когда сажать чеснок и лук под зиму.

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Как погода влияет на озимые культуры

Когда почва долго остается теплой, чеснок и лук начинают прорастать еще до зимы, пишет Deccoria. Молодые листья уязвимы к морозам, и даже если растения не погибнут, урожай может быть меньше. Особенно опасны резкие колебания температуры: почва то замерзает, то оттаивает, и это может вытолкнуть зубчики или луковицы на поверхность, обнажив корни. Если нет снежного покрова, риск повреждения значительно возрастает.

Когда сажать озимый чеснок / Инфографика: Главред

Оптимальное время для посадки

Ориентироваться только на календарные даты не стоит. Самый важный показатель - температура почвы. Для чеснока она должна составлять около +8…+10 °C на глубине 10 см. Важно, чтобы до сильных морозов оставалось ещё три-четыре недели: этого времени достаточно для формирования корневой системы, но недостаточно для активного роста побегов.

Если в конце октября дневная температура держится на уровне +10 °C, лучше немного подождать. В более холодных регионах Украины подходящий момент может наступить раньше, тогда как в южных областях посадку иногда переносят на начало ноября. Промедлить тоже опасно: слишком поздняя посадка не даст растениям укорениться до промерзания земли.

Когда и как лучше всего сажать озимый лук

Лук обычно сажают с сентября до середины октября. Если осень теплая, можно высаживать и в ноябре, но только при условии, что почва ещё не промерзла. Поздние сроки увеличивают риск слабого укоренения и худшего перезимования.

Перед посадкой грядку следует очистить от сорняков, разрыхлить почву и выбрать здоровый посадочный материал. Для чеснока - крупные зубчики без повреждений, для лука - качественные луковицы сортов, предназначенных для озимого выращивания.

Как вырастить большой лук / Инфографика: Главред

Что еще стоит посадить в конце октября

Не все работы в огороде нужно откладывать. Конец октября - подходящее время для высадки многолетних культур, которые хорошо приживутся и дадут урожай в следующем сезоне. Это хрен, ревень, щавель, лук-шнитт и топинамбур. Они не боятся прохладной погоды и весной быстро пойдут в рост.

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