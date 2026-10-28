Плесень и желтизна на швах между плитками исчезнут навсегда: как легко их отмыть

Вы узнаете:
- Чем отмыть пожелтевшие швы между плиткой
- Как безопасно избавиться от плесени в ванной
- Что делать после душа, чтобы швы дольше оставались чистыми
Пожелтевшие, серые или даже черные швы между плиткой способны испортить вид ванной комнаты, даже если сама плитка безупречно чистая. Причина в основном кроется во влажности и плесени, но во многих случаях швы не придется менять, так как их можно отмыть средствами, которые уже есть дома, сообщает ProTV.
Что касается обычной грязи и желтоватых пятен, издание советует начать с теплой воды и средства для мытья посуды. Раствор наносят на швы, дают ему подействовать несколько минут, а затем осторожно чистят щеткой с мягким ворсом или специальной щеткой для швов. В конце поверхность нужно хорошо ополоснуть и вытереть чистой тряпкой.
Если пятна не исчезают, стоит воспользоваться специальным очистителем для швов, подобранным под тип плитки и затирки. Перед использованием следует прочитать инструкцию и проверить средство на незаметном участке, чтобы оно не обесцветило поверхность.
В то же время абразивные губки и слишком энергичное трение лучше не применять, особенно если швы старые или уже начали крошиться. По данным ProTV, так можно повредить материал, и в будущем грязь будет проникать в него ещё легче.
Черные пятна - признак плесени
Темные пятнышки вокруг ванны, в душевой кабине или в углах комнаты могут свидетельствовать о появлении плесени, развитию которой способствует влага, долго задерживающаяся на поверхностях. В таком случае понадобится специальное средство против плесени, подходящее как для конкретного типа швов, так и для поверхности.
Во время обработки помещения необходимо хорошо проветривать, выдерживать указанное на этикетке время действия препарата, работать в перчатках и не вдыхать пары. Отдельно издание предупреждает о сочетании различных бытовых химикатов.
"Никогда не смешивайте отбеливатель с уксусом, аммиаком или другими чистящими средствами, поскольку могут образоваться токсичные газы", - предупреждает ProTV.
Однако бывают ситуации, когда одной очистки недостаточно: пятна быстро появляются снова, плесень разрастается, а швы трескаются и отходят. Тогда, по словам авторов материала, нужно искать источник влаги, а поврежденные участки, возможно, придется ремонтировать или заменять.
Как не допустить повторного появления желтизны
Чтобы швы дольше оставались чистыми, после каждого душа в ванной должно оставаться как можно меньше влаги. Издание советует вытирать воду со стенок кабины и из углов, открывать окно после использования ванной и хорошо проветривать комнату. При наличии вытяжного вентилятора его стоит включать во время душа и оставлять работать ещё некоторое время после него.
Также полезно регулярно чистить швы, не дожидаясь, пока налет станет стойким, пятна почернеют, а возле ванны и раковины скопится грязь
"Если швы постоянно остаются влажными, ни одно чистящее средство не решит проблему окончательно. Хорошая вентиляция и устранение возможных протечек имеют ключевое значение для предотвращения повторного появления плесени", - подчеркивает издание.
Смотрите видео о том, как быстро очистить швы между плиткой в ванной:
@harnaporada
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Об источнике: ProTV
ProTV - один из самых популярных и влиятельных частных телеканалов Румынии, входящий в состав медиахолдинга Central European Media Enterprises (CME). Основанный в 1995 году, канал быстро завоевал лидерство благодаря освещению актуальных новостей, развлекательным шоу, сериалам и адаптациям международных телевизионных форматов.
ProTV является одним из главных законодателей медиа-трендов в Румынии и стабильно удерживает высокие рейтинги среди общенациональной аудитории.
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