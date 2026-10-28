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Плесень и желтизна на швах между плитками исчезнут навсегда: как легко их отмыть

Дарья Пшеничник
28 октября 2026, 05:11
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Большинство загрязнений удаляются подручными средствами, однако для борьбы с плесенью требуются специальный препарат, защита и проветривание.
Плесень и желтизна на швах между плитками исчезнут навсегда: как легко их отмыть
Как очистить затирку в ванной комнате от грязи и плесени / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Чем отмыть пожелтевшие швы между плиткой
  • Как безопасно избавиться от плесени в ванной
  • Что делать после душа, чтобы швы дольше оставались чистыми

видео дня

Пожелтевшие, серые или даже черные швы между плиткой способны испортить вид ванной комнаты, даже если сама плитка безупречно чистая. Причина в основном кроется во влажности и плесени, но во многих случаях швы не придется менять, так как их можно отмыть средствами, которые уже есть дома, сообщает ProTV.

Что касается обычной грязи и желтоватых пятен, издание советует начать с теплой воды и средства для мытья посуды. Раствор наносят на швы, дают ему подействовать несколько минут, а затем осторожно чистят щеткой с мягким ворсом или специальной щеткой для швов. В конце поверхность нужно хорошо ополоснуть и вытереть чистой тряпкой.

Если пятна не исчезают, стоит воспользоваться специальным очистителем для швов, подобранным под тип плитки и затирки. Перед использованием следует прочитать инструкцию и проверить средство на незаметном участке, чтобы оно не обесцветило поверхность.

В то же время абразивные губки и слишком энергичное трение лучше не применять, особенно если швы старые или уже начали крошиться. По данным ProTV, так можно повредить материал, и в будущем грязь будет проникать в него ещё легче.

Черные пятна - признак плесени

Темные пятнышки вокруг ванны, в душевой кабине или в углах комнаты могут свидетельствовать о появлении плесени, развитию которой способствует влага, долго задерживающаяся на поверхностях. В таком случае понадобится специальное средство против плесени, подходящее как для конкретного типа швов, так и для поверхности.

Во время обработки помещения необходимо хорошо проветривать, выдерживать указанное на этикетке время действия препарата, работать в перчатках и не вдыхать пары. Отдельно издание предупреждает о сочетании различных бытовых химикатов.

"Никогда не смешивайте отбеливатель с уксусом, аммиаком или другими чистящими средствами, поскольку могут образоваться токсичные газы", - предупреждает ProTV.

Однако бывают ситуации, когда одной очистки недостаточно: пятна быстро появляются снова, плесень разрастается, а швы трескаются и отходят. Тогда, по словам авторов материала, нужно искать источник влаги, а поврежденные участки, возможно, придется ремонтировать или заменять.

Как отмыть плитку в ванной инфографика
Как отмыть плитку в ванной / Инфографика: Главред

Как не допустить повторного появления желтизны

Чтобы швы дольше оставались чистыми, после каждого душа в ванной должно оставаться как можно меньше влаги. Издание советует вытирать воду со стенок кабины и из углов, открывать окно после использования ванной и хорошо проветривать комнату. При наличии вытяжного вентилятора его стоит включать во время душа и оставлять работать ещё некоторое время после него.

Также полезно регулярно чистить швы, не дожидаясь, пока налет станет стойким, пятна почернеют, а возле ванны и раковины скопится грязь

"Если швы постоянно остаются влажными, ни одно чистящее средство не решит проблему окончательно. Хорошая вентиляция и устранение возможных протечек имеют ключевое значение для предотвращения повторного появления плесени", - подчеркивает издание.

Смотрите видео о том, как быстро очистить швы между плиткой в ванной:

@harnaporada

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Об источнике: ProTV

ProTV - один из самых популярных и влиятельных частных телеканалов Румынии, входящий в состав медиахолдинга Central European Media Enterprises (CME). Основанный в 1995 году, канал быстро завоевал лидерство благодаря освещению актуальных новостей, развлекательным шоу, сериалам и адаптациям международных телевизионных форматов.

ProTV является одним из главных законодателей медиа-трендов в Румынии и стабильно удерживает высокие рейтинги среди общенациональной аудитории.

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