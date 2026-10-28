Почему одни яйца белые, а другие коричневые: о чём не рассказывают покупателям

Окраску дают пигменты крови и желчи, которые оседают за несколько часов до снесения, а корм меняет только желток.

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В чём разница между белыми и коричневыми яйцами / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Почему яйца бывают коричневыми и белыми

Что означает цифра на штампе яйца

Как по мочке уха курицы определить цвет яиц

Цвет яичной скорлупы не зависит ни от цвета оперения курицы, ни от её корма: окраска определяется наличием пигментов, которых у некоторых пород нет, а рацион влияет только на желток, сообщает YouTube-канал Smart Fox.

Как по маркировке на скорлупе и внешнему виду курицы узнать больше о яйцах, которые мы покупаем, - выяснял Главред.

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Почему яйца бывают коричневыми и белыми

Многие до сих пор считают, что белые куры несут белые яйца, а коричневые - коричневые. По словам автора канала Smart Fox, это миф.

На самом деле куры вырабатывают цветные пигменты в своих яйцеводах. Они состоят преимущественно из пигментов крови и желчи. Это ярко выраженные красные и желтые пигменты, которые оседают на поверхности скорлупы всего за несколько часов до того, как яйцо будет снесено, и именно они создают характерный коричневый цвет.

Существуют породы кур, у которых эти пигменты отсутствуют или содержатся в меньшей концентрации. В таких случаях скорлупа остается белой, поэтому ее цвет в определенной степени определяется генетически.

Влияет ли корм на цвет яиц

Еще одно распространенное утверждение связывает оттенок скорлупы с кормлением птиц. Блогер называет это неправдой.

"Рацион курицы влияет только на цвет желтка, но не на сам цвет скорлупы", - подчеркивает автор канала Smart Fox.

Смотрите видео о цвете яиц:

Полезнее ли коричневые яйца

Многие считают, что коричневые яйца полезнее для здоровья. Причина в том, что большинство органических яиц в немецких супермаркетах имеют именно такой оттенок.

"Однако это ошибочное мнение, поскольку по цвету яйца невозможно определить, насколько здоровой была курица, чем её кормили или какой метод выращивания применялся", - убеждён блогер.

Вместо этого следует обращать внимание на маркировку на самом яйце или на картонной упаковке.

Что означает маркировка на яйцах

Каждое яйцо имеет свой штамп, который начинается с цифры 0, 1 или 2. Именно она указывает на способ содержания кур.

Цифра 0 означает органическое хозяйство, 1 - свободный выгул, а 2 - содержание в птичнике.

Далее следует код страны происхождения, например DE, а затем - идентификационный номер фермы. На основании этого можно точно определить, откуда происходит яйцо.

Как по курице определить цвет яиц

Существует небольшая хитрость, которая позволяет узнать, какие куры несут белые яйца, а какие - коричневые. Для этого нужно заглянуть за ухо птицы.

"Если мочковый диск белый, то в большинстве случаев курица несет белые яйца, а красный мочковый диск - признак того, что курица несет коричневые яйца", - объясняет эксперт по лайфхакам.

По словам блогера, это почти всегда так, хотя бывают небольшие исключения.

Чем кормить кур-несушек, чтобы они несли яйца / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Smart Fox" "Smart Fox" - YouTube-канал с аудиторией в 426 тысяч пользователей, в видео которого авторы рассказывают о лайфхаках, советах для дома и хитростях уборки. Кроме того, на канале есть разделы с простыми лайфхаками, учебные пособия по созданию видео, а также некоторые идеи для гаджетов, которые чрезвычайно информативны и просты в реализации.

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