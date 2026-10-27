Всего 3 ложки муки: как приготовить домашнюю приманку, которая уничтожит тараканов

Вы узнаете:
- Сколько ложек муки нужно для ловушки от тараканов
- Где на кухне раскладывать ядовитую приманку
- Как обезопасить детей и животных от борной кислоты
Для домашней ловушки от тараканов достаточно двух-трех столовых ложек пшеничной муки с горкой. Однако сама по себе мука насекомых не уничтожает, а лишь привлекает их. Смертельное действие обеспечивает добавленная в смесь борная кислота или гипс в порошке, сообщает аргентинское издание Diario UNO.
Тараканы появляются в доме из-за влажности, доступа к пище и грязи. Кухня - одно из их любимых мест. В то же время магазинные инсектициды дорожают, поэтому домашние методы борьбы становятся все более популярными.
Издание ссылается на специалистов по борьбе с городскими вредителями. Они предупреждают, что неправильно использованная мука превращается для тараканов в бесплатное угощение. Классический рецепт предполагает, что приманку смешивают в равных частях с ядовитым веществом, которое не испаряется.
Конкретное соотношение таково: три ложки муки, одна ложка сахарной пудры и две ложки борной кислоты. Получается сухая смесь, которую тараканы охотно поедают, поскольку их привлекает сладковатый мучной запах.
Где раскладывать приманку на кухне
Высыпать смесь целыми банками бесполезно, если она окажется не там. Специалисты советуют раскладывать небольшие порции в нескольких ключевых точках кухни:
- под столешницей и за духовкой, где постоянно влажно и тепло;
- в темных уголках шкафов, где скапливаются незаметные для глаза крошки;
- вдоль плинтусов и в щелях, через которые насекомые попадают в помещение с улицы.
Осторожно: дети и животные
Борная кислота токсична при проглатывании в значительных количествах. Поэтому в домах, где есть маленькие дети или домашние животные, с приманкой следует обращаться максимально осторожно. Смесь рекомендуется скатать в небольшие плотные шарики или класть только в действительно недоступные места.
Смотрите видео об ещё одном эффективном средстве от тараканов:
@emi__mommy ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОТ ТАРАКАНОВ?? Борная кислота (пакетик), свежие дрожжи (можно полпачки или целую), желток (варёный 1 час). Смешиваем всё, делаем эластичное тесто, скатываем шарики, раскладываем по всей квартире‼️) Например, я оставляю их и не убираю) для профилактики, такую процедуру провожу каждые 6 месяцев? Кто пробовал, помогло?? Напишите в комментариях? Чтобы не пропустить, подпишись на меня, поставь лайк☺️❤️ #тараканы#средство#домдракона#украина♬ Coffee for Two - Retro Aesthetic Boy
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Об источнике: Diario Uno
Diario Uno - одна из ведущих аргентинских ежедневных газет, основанная в 1993 году в городе Мендоса. Издание активно освещает региональные, национальные и международные новости, уделяя особое внимание политике, экономике и общественной жизни Западной Аргентины (региона Куйо). Сегодня это СМИ работает преимущественно как популярный цифровой информационный портал, входящий в состав одного из крупнейших медиахолдингов страны - Grupo América.
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