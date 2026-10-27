Всего 3 ложки муки: как приготовить домашнюю приманку, которая уничтожит тараканов

Мука сама по себе не уничтожает насекомых, поэтому без второго компонента смесь не сработает.

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Где прячутся тараканы в квартире и как от них избавиться / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

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Сколько ложек муки нужно для ловушки от тараканов

Где на кухне раскладывать ядовитую приманку

Как обезопасить детей и животных от борной кислоты

Для домашней ловушки от тараканов достаточно двух-трех столовых ложек пшеничной муки с горкой. Однако сама по себе мука насекомых не уничтожает, а лишь привлекает их. Смертельное действие обеспечивает добавленная в смесь борная кислота или гипс в порошке, сообщает аргентинское издание Diario UNO.

Тараканы появляются в доме из-за влажности, доступа к пище и грязи. Кухня - одно из их любимых мест. В то же время магазинные инсектициды дорожают, поэтому домашние методы борьбы становятся все более популярными.

Издание ссылается на специалистов по борьбе с городскими вредителями. Они предупреждают, что неправильно использованная мука превращается для тараканов в бесплатное угощение. Классический рецепт предполагает, что приманку смешивают в равных частях с ядовитым веществом, которое не испаряется.

Конкретное соотношение таково: три ложки муки, одна ложка сахарной пудры и две ложки борной кислоты. Получается сухая смесь, которую тараканы охотно поедают, поскольку их привлекает сладковатый мучной запах.

Как предотвратить появление тараканов в квартире и доме / Инфографика: Главред

Где раскладывать приманку на кухне

Высыпать смесь целыми банками бесполезно, если она окажется не там. Специалисты советуют раскладывать небольшие порции в нескольких ключевых точках кухни:

под столешницей и за духовкой, где постоянно влажно и тепло;

в темных уголках шкафов, где скапливаются незаметные для глаза крошки;

вдоль плинтусов и в щелях, через которые насекомые попадают в помещение с улицы.

Осторожно: дети и животные

Борная кислота токсична при проглатывании в значительных количествах. Поэтому в домах, где есть маленькие дети или домашние животные, с приманкой следует обращаться максимально осторожно. Смесь рекомендуется скатать в небольшие плотные шарики или класть только в действительно недоступные места.

Смотрите видео об ещё одном эффективном средстве от тараканов:

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Об источнике: Diario Uno Diario Uno - одна из ведущих аргентинских ежедневных газет, основанная в 1993 году в городе Мендоса. Издание активно освещает региональные, национальные и международные новости, уделяя особое внимание политике, экономике и общественной жизни Западной Аргентины (региона Куйо). Сегодня это СМИ работает преимущественно как популярный цифровой информационный портал, входящий в состав одного из крупнейших медиахолдингов страны - Grupo América.

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