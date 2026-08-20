Тараканы могут вернуться: что нужно убрать из дома в первую очередь

Простой способ поможет начать борьбу с тараканами менее чем за десять минут. Для этого понадобятся гелевая приманка и несколько клейких ловушек.

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Установка приманок и ловушек занимает менее десяти минут / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему привычный аэрозоль может лишь усугубить проблему

Куда нанести гель, чтобы приманка достигла всей колонии

Что нужно убрать из дома, чтобы тараканы больше не вернулись

Тараканы часто прячутся в темных щелях, за мебелью и под бытовой техникой. Поэтому обычная уборка не всегда помогает полностью решить проблему.

Установка приманок и ловушек занимает менее десяти минут. Правильно размещенные средства воздействуют на насекомых в местах их скопления. Об этом пишет El Cronista.

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Как быстро избавиться от тараканов без распыления аэрозолей

Для борьбы с вредителями можно использовать гелевые приманки. В отличие от аэрозолей, которые способны заставить насекомых перебраться в другие укрытия, гель рассчитан на постепенное воздействие на всю колонию.

Для борьбы с вредителями можно использовать гелевые приманки / Фото: скриншот с Youtube

Средство наносят небольшими точками там, где тараканы появляются чаще всего:

возле мебельных петель;

в темных трещинах и щелях;

за кухонными шкафами;

под раковиной;

рядом с трубами;

под холодильником и другой бытовой техникой;

в труднодоступных углах.

Обрабатывать открытые рабочие поверхности и места хранения продуктов гелем не следует. Также важно соблюдать инструкцию производителя и размещать средство вне доступа детей и домашних животных.

Зачем нужны клейкие ловушки

Дополнить действие приманки можно клейкими ловушками. Их устанавливают вдоль плинтусов, под мебелью и бытовой техникой (там, где ранее были замечены насекомые).

Ловушки помогают сократить количество тараканов / Фото: скриншот с Youtube

Ловушки не только помогают сократить количество тараканов, но и позволяют определить, в каких частях дома они наиболее активны. Проверять их рекомендуется регулярно, а после заполнения сразу же заменять новыми.

Не стоит одновременно распылять аэрозоль рядом с гелевой приманкой: резкий запах может отпугнуть тараканов и снизить эффективность метода.

Как предотвратить повторное появление тараканов

Даже эффективные приманки не обеспечат длительного результата, если в помещении остаются доступные источники пищи и воды. Для профилактики появления насекомых важно заделать трещины и щели возле труб, стен и плинтусов, хранить продукты в герметичных контейнерах, не оставлять воду в раковине и своевременно устранять протечки.

Также необходимо регулярно выносить мусор, убирать крошки и остатки еды и поддерживать чистоту под мебелью и в углах, где чаще всего скапливаются загрязнения.

Смотрите в видео о том, как избавится от тараканов:

Ранее Главред писал о том, что известковый налет растворяет одно средство из аптечки. Поддерживать унитаз в чистоте бывает непросто. Даже после регулярной чистки на поверхности постепенно появляется известковый налет, особенно вдоль ватерлинии.

Также сообщалось о том, зачем класть лавровый лист в холодильник. Простой домашний способ поможет избавиться от неприятного запаха.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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