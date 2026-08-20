Тараканы могут вернуться: что нужно убрать из дома в первую очередь

Вы узнаете:
- Почему привычный аэрозоль может лишь усугубить проблему
- Куда нанести гель, чтобы приманка достигла всей колонии
- Что нужно убрать из дома, чтобы тараканы больше не вернулись
Тараканы часто прячутся в темных щелях, за мебелью и под бытовой техникой. Поэтому обычная уборка не всегда помогает полностью решить проблему.
Установка приманок и ловушек занимает менее десяти минут. Правильно размещенные средства воздействуют на насекомых в местах их скопления. Об этом пишет El Cronista.
Как быстро избавиться от тараканов без распыления аэрозолей
Для борьбы с вредителями можно использовать гелевые приманки. В отличие от аэрозолей, которые способны заставить насекомых перебраться в другие укрытия, гель рассчитан на постепенное воздействие на всю колонию.
Средство наносят небольшими точками там, где тараканы появляются чаще всего:
- возле мебельных петель;
- в темных трещинах и щелях;
- за кухонными шкафами;
- под раковиной;
- рядом с трубами;
- под холодильником и другой бытовой техникой;
- в труднодоступных углах.
Обрабатывать открытые рабочие поверхности и места хранения продуктов гелем не следует. Также важно соблюдать инструкцию производителя и размещать средство вне доступа детей и домашних животных.
Зачем нужны клейкие ловушки
Дополнить действие приманки можно клейкими ловушками. Их устанавливают вдоль плинтусов, под мебелью и бытовой техникой (там, где ранее были замечены насекомые).
Ловушки не только помогают сократить количество тараканов, но и позволяют определить, в каких частях дома они наиболее активны. Проверять их рекомендуется регулярно, а после заполнения сразу же заменять новыми.
Не стоит одновременно распылять аэрозоль рядом с гелевой приманкой: резкий запах может отпугнуть тараканов и снизить эффективность метода.
Как предотвратить повторное появление тараканов
Даже эффективные приманки не обеспечат длительного результата, если в помещении остаются доступные источники пищи и воды. Для профилактики появления насекомых важно заделать трещины и щели возле труб, стен и плинтусов, хранить продукты в герметичных контейнерах, не оставлять воду в раковине и своевременно устранять протечки.
Также необходимо регулярно выносить мусор, убирать крошки и остатки еды и поддерживать чистоту под мебелью и в углах, где чаще всего скапливаются загрязнения.
Смотрите в видео о том, как избавится от тараканов:
Ранее Главред писал о том, что известковый налет растворяет одно средство из аптечки. Поддерживать унитаз в чистоте бывает непросто. Даже после регулярной чистки на поверхности постепенно появляется известковый налет, особенно вдоль ватерлинии.
Также сообщалось о том, зачем класть лавровый лист в холодильник. Простой домашний способ поможет избавиться от неприятного запаха.
Вам может быть интересно:
- Старый налет на душевой кабине сойдет за минуты: поможет средство из кухни
- Зачем накрывать слив бумагой перед выездом из дома: лайфхак, о котором знают единицы
- Комната будет выглядеть как после ремонта: как за минуту отмыть стены в доме
Об источнике: El Cronista
El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.
Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред