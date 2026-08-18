Известковый налет растворяет одно средство из аптечки: что нужно бросить в унитаз

Избавиться от стойкого налета вокруг ватерлинии поможет простое средство.

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Сантехника будет сиять чистотой благодаря одной таблетке / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Как таблетки для зубных протезов могут помочь очистить унитаз

Почему нельзя сочетать таблетки с отбеливателем

В каких случаях лайфхак может не сработать

Поддерживать унитаз в чистоте бывает непросто. Даже после регулярной чистки на поверхности постепенно появляется известковый налет, особенно вдоль ватерлинии. Со временем он затвердевает, прилипает к фарфору и становится сложнее удаляется.

Главред узнал о простом способе ухода за унитазом с использованием обычных таблеток для зубных протезов.

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Как пишет Express, эксперт по уборке Энди Ньютон советует использовать такое средство примерно раз в неделю. По его словам, таблетку можно оставить в унитазе на несколько часов или на ночь.

Почему унитаз покрывается известковым налетом

Известковый налет образуется из-за минералов, содержащихся в жесткой воде. Когда вода испаряется, они остаются на поверхности и постепенно накапливаются.

Сначала отложения могут быть почти незаметными. Однако со временем они твердеют и образуют характерный белый или желтоватый ободок вокруг чаши.

Обычный отбеливатель в этом случае не является лучшим решением. Он может дезинфицировать поверхность и осветлить пятно, но не растворяет минеральные отложения.

Как могут помочь таблетки для зубных протезов

Таблетки для очистки зубных протезов содержат компоненты, которые активируются при контакте с водой. В частности, в некоторых средствах присутствует лимонная кислота и другие вещества, помогающие очищать поверхности от загрязнений.

При растворении таблетка шипит, а активные компоненты постепенно воздействуют на отложения. Такое средство может быть полезно при лёгком налете и для регулярного ухода, хотя не стоит ожидать, что оно заменит специальное средство для сильных отложений.

Смотрите видео с ещё одним способом очистки унитаза от налёта:

Как правильно использовать таблетки

Перед сном нужно бросить одну-две таблетки в чашу унитаза. После этого их оставляют действовать примерно на 6–8 часов.

Утром стоит пройтись щеткой вдоль ватерлинии, уделяя внимание местам с налётом. Затем нужно слить воду.

Для профилактики такой способ рекомендуется повторять примерно раз в неделю. Он не требует сложных манипуляций и может стать дополнительным этапом регулярного ухода.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

В то же время эффективность такого метода зависит от степени загрязнения. Например, в тесте Which? таблетки для зубных протезов не смогли заметно удалить застарелый известковый налет даже после использования нескольких таблеток. Зато специальное средство от налета сработало значительно лучше.

Чего нельзя делать

Самое важное правило - не смешивать таблетки или другие кислотные средства с отбеливателем. Сочетание химических веществ может вызвать опасную реакцию и образование токсичных паров.

Если перед этим использовался отбеливатель, поверхность нужно тщательно промыть и убедиться, что его остатков не осталось.

Также не стоит оставлять любое средство на поверхности дольше, чем рекомендует производитель. Таблетки для зубных протезов предназначены в первую очередь для очистки зубных конструкций, а не сантехники, поэтому для сильного налета лучше использовать специальные средства.

Таблетки для зубных протезов можно рассматривать как простой вариант для регулярного ухода и легких загрязнений. Они могут помочь размягчить часть отложений, но не гарантируют удаления толстого слоя застарелого известкового налета.

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Об источнике: Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, которая входит в состав холдинга Northern & Shell, единственным владельцем которого является Ричард Десмонд.

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