Что делать, когда заедает молния на одежде: простые лайфхаки для быстрого ремонта

Чтобы починить застежку, не обязательно нести её в ателье. Это можно сделать с помощью подручных средств.

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Как быстро починить застежку-молнию / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как быстро починить заедающую молнию

Чем смазать застежку, если она расходится

Как зафиксировать молнию на брюках

Молния на одежде может заедать, плохо закрываться или расходиться из-за ткани, проблем с зубчиками или ослабленного бегунка. Большинство людей, сталкивающихся с такими неприятностями, сразу идут в ателье.

Но Главред узнал, что во многих случаях застежку-молнию можно отремонтировать самостоятельно с помощью простых домашних средств. Как это сделать, рассказали эксперты на YouTube-канале Lifehacker.

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Что делать, если заедает молния на одежде

Прежде всего нужно проверить, не застряла ли ткань между зубцами молнии. Если ткань не застряла, проблему можно попробовать устранить с помощью "смазки".

"Возьмите графитовый карандаш и потрите кончиком зубцы молнии, ближайшие к бегунку. Графит - отличный сухой смазочный материал, который должен немного сгладить ситуацию", - говорят эксперты.

Чем смазать молнию, если карандаш не помог

Если графит не решил проблему, можно воспользоваться другими средствами, которые помогут уменьшить трение между деталями молнии. Важно наносить их небольшим количеством непосредственно на проблемный участок.

"Если карандаш не помогает, попробуйте протереть этот участок ватной палочкой, смазанной другими смазочными материалами, такими как вазелин, кусочек мыла или оливковое масло, а затем потрясите молнию, чтобы смазка втерлась в зубцы", - советуют блогеры.

Что делать, если молния расходится после застегивания

Иногда проблема заключается не в том, что молния заедает, а в том, что она не держится закрытой. В таком случае нужно осмотреть зубчики и проверить, нет ли среди них деформированных.

Неравномерно расположенные зубцы могут мешать бегунку правильно соединять обе стороны застежки. Если деформация небольшая, её можно попробовать осторожно исправить.

"Если это не поможет, возможно, проблема в бегунке, который со временем может ослабнуть. Попробуйте немного закрыть отверстие бегунка плоскогубцами, чтобы убедиться, что он цепляется за зубцы и правильно их закрывает", - говорят авторы видео.

Если бегунок расширился, он может перестать должным образом соединять зубчики. В таком случае его можно очень осторожно сжать плоскогубцами, проверяя результат после каждого небольшого движения.

Чем заменить сломанную ручку молнии

Если сама молния работает, но отломалась ручка бегунка, полностью менять застежку необязательно. Временной заменой может стать обычная канцелярская скрепка или кольцо для ключей.

Как починить молнию на брюках, которая расстегивается

Если молния на брюках постоянно опускается, это может свидетельствовать о том, что застежка уже нуждается в замене. В то же время существует временный способ зафиксировать её с помощью кольца для ключей.

"Нужно прикрепить кольцо для ключей к ручке молнии и зацепить его за верхнюю пуговицу", - отметили эксперты. Это позволяет дополнительно зафиксировать бегунок и не дает ему самопроизвольно опускаться во время движения.

Зачем смазывать молнию гигиенической помадой

Застежка на одежде часто исправно работает до стирки, а после начинает заедать. Своим лайфхаком по борьбе с такой проблемой на YouTube-канале "Завтрак с 1+1" поделилась ведущая SuperГосподиня.

Она советует использовать гигиеническую помаду для смазывания молнии по всей длине. Помада будет выполнять роль смазки.

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Об источнике: "Завтрак с 1+1" "Завтрак с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1. Выходит по будням. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире, сообщает "Википедия".

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