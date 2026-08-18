Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Что делать, когда заедает молния на одежде: простые лайфхаки для быстрого ремонта

Анна Косик
18 августа 2026, 14:57
google news Подпишитесь
на нас в Google
Чтобы починить застежку, не обязательно нести её в ателье. Это можно сделать с помощью подручных средств.
застежка-молния
Как быстро починить застежку-молнию / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • Как быстро починить заедающую молнию
  • Чем смазать застежку, если она расходится
  • Как зафиксировать молнию на брюках

Молния на одежде может заедать, плохо закрываться или расходиться из-за ткани, проблем с зубчиками или ослабленного бегунка. Большинство людей, сталкивающихся с такими неприятностями, сразу идут в ателье.

Но Главред узнал, что во многих случаях застежку-молнию можно отремонтировать самостоятельно с помощью простых домашних средств. Как это сделать, рассказали эксперты на YouTube-канале Lifehacker.

видео дня

Что делать, если заедает молния на одежде

Прежде всего нужно проверить, не застряла ли ткань между зубцами молнии. Если ткань не застряла, проблему можно попробовать устранить с помощью "смазки".

"Возьмите графитовый карандаш и потрите кончиком зубцы молнии, ближайшие к бегунку. Графит - отличный сухой смазочный материал, который должен немного сгладить ситуацию", - говорят эксперты.

Чем смазать молнию, если карандаш не помог

Если графит не решил проблему, можно воспользоваться другими средствами, которые помогут уменьшить трение между деталями молнии. Важно наносить их небольшим количеством непосредственно на проблемный участок.

"Если карандаш не помогает, попробуйте протереть этот участок ватной палочкой, смазанной другими смазочными материалами, такими как вазелин, кусочек мыла или оливковое масло, а затем потрясите молнию, чтобы смазка втерлась в зубцы", - советуют блогеры.

Что делать, если молния расходится после застегивания

Иногда проблема заключается не в том, что молния заедает, а в том, что она не держится закрытой. В таком случае нужно осмотреть зубчики и проверить, нет ли среди них деформированных.

Неравномерно расположенные зубцы могут мешать бегунку правильно соединять обе стороны застежки. Если деформация небольшая, её можно попробовать осторожно исправить.

"Если это не поможет, возможно, проблема в бегунке, который со временем может ослабнуть. Попробуйте немного закрыть отверстие бегунка плоскогубцами, чтобы убедиться, что он цепляется за зубцы и правильно их закрывает", - говорят авторы видео.

Если бегунок расширился, он может перестать должным образом соединять зубчики. В таком случае его можно очень осторожно сжать плоскогубцами, проверяя результат после каждого небольшого движения.

Чем заменить сломанную ручку молнии

Если сама молния работает, но отломалась ручка бегунка, полностью менять застежку необязательно. Временной заменой может стать обычная канцелярская скрепка или кольцо для ключей.

Как починить молнию на брюках, которая расстегивается

Если молния на брюках постоянно опускается, это может свидетельствовать о том, что застежка уже нуждается в замене. В то же время существует временный способ зафиксировать её с помощью кольца для ключей.

"Нужно прикрепить кольцо для ключей к ручке молнии и зацепить его за верхнюю пуговицу", - отметили эксперты. Это позволяет дополнительно зафиксировать бегунок и не дает ему самопроизвольно опускаться во время движения.

Зачем смазывать молнию гигиенической помадой

Застежка на одежде часто исправно работает до стирки, а после начинает заедать. Своим лайфхаком по борьбе с такой проблемой на YouTube-канале "Завтрак с 1+1" поделилась ведущая SuperГосподиня.

Она советует использовать гигиеническую помаду для смазывания молнии по всей длине. Помада будет выполнять роль смазки.

Еще новости:

Об источнике: "Завтрак с 1+1"

"Завтрак с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1. Выходит по будням. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
лайфхак одежда
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин может начать наступление на север Украины: командир предупредил об угрозе

Путин может начать наступление на север Украины: командир предупредил об угрозе

15:41Война
Должны уехать тысячи семей: в одной из областей объявлена ​​принудительная эвакуация

Должны уехать тысячи семей: в одной из областей объявлена ​​принудительная эвакуация

14:16Украина
Представитель США провел тайную встречу в России по поводу войны в Украине - СМИ

Представитель США провел тайную встречу в России по поводу войны в Украине - СМИ

13:25Война
Реклама

Популярное

Ещё
Умерла Хайден Пенетьерри: названа предварительная причина смерти

Умерла Хайден Пенетьерри: названа предварительная причина смерти

Картофель не прорастет и не будет морщиться месяцами: что нужно положить к овощу

Картофель не прорастет и не будет морщиться месяцами: что нужно положить к овощу

"Ее скоро не будет": предательница Елка ошеломила резкой потерей веса

"Ее скоро не будет": предательница Елка ошеломила резкой потерей веса

Откуда взялась фраза "Пишите письма мелким почерком" - как это сказать на украинском

Откуда взялась фраза "Пишите письма мелким почерком" - как это сказать на украинском

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке курьера за 37 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке курьера за 37 с

Последние новости

15:43

"После 50 очень тяжело": Ирма Витовская похудела на 10 кг с помощью врача

15:41

Путин может начать наступление на север Украины: командир предупредил об угрозе

15:39

Миллионные контракты в обмен на парковочное место для заместителя главы Агентства восстановления Юрия Свербы — СМИ

15:33

Сальма Хайек стала бабушкой и показала внука

14:58

Стилистка раскрыла модные секреты DOROFEEVA, Кароль и Барских

От продуктов до техники: что может подорожать из-за ударов РФ по складамОт продуктов до техники: что может подорожать из-за ударов РФ по складам
14:57

Что делать, когда заедает молния на одежде: простые лайфхаки для быстрого ремонта

14:26

Мать проснулась от странного звука из кроватки: счет шел на секундыВидео

14:16

Должны уехать тысячи семей: в одной из областей объявлена ​​принудительная эвакуация

14:12

"Будут жить, как животные": Вайкуле сделала прогноз для россиян

Реклама
14:03

Пара аистов Грицик и Гапочка потеряли своих птенцов — что произошло

13:55

Наталка Денисенко официально сменила фамилию и показала новый паспорт

13:41

Людям рекомендуют опрыскивать ключи уксусом: трюк удивит результатом

13:25

Представитель США провел тайную встречу в России по поводу войны в Украине - СМИ

13:21

Энн Хэтэуэй смешно отреагировала на вопрос поклонника о поле ее ребенкаВидео

13:04

"Замки сорваны": семью Решетников нагло обокрали

13:01

Кремль опасается украинских атак: в Москве отменили масштабное военное мероприятие

12:43

Никакой не "крючок": как на самом деле называется главное орудие рыбалки на украинском

12:43

Девушка "обменяла" лошадь на внедорожник в интернете: как ей это удалось

12:17

Китайский гороскоп на завтра, 19 августа: Драконам - доверие, Кроликам - простота

12:12

Неожиданная правда: что происходит в киевском метро после закрытия станцийВидео

Реклама
12:08

Как убрать за холодильником за две минуты, не двигая его: простой трюк

11:48

Что делать с пылесосом, если он плохо всасывает пыль и грязь — лайфхак

11:43

"Они выросли, изменились": Тарас Тополя встретился с детьми после долгой разлуки

11:12

РФ ударила по людному перекрестку в Печенегах: Зеленский подтвердил 10 погибшихФото

11:11

"Все пойдут в армию — увидите": в ГУР раскрыли план Путина по новой волне мобилизации

11:08

Кто "выкопал" Чёрное море: историк рассказал правдивую историю образования водоёма

10:54

"Ушла слишком рано": Кличко сделал официальное заявление о смерти Панеттьери

10:53

Кому выгодны прогнозы о стремительном подорожании украинской земли - СМИ

10:52

Решится ли Кремль ударить по мостам через Днепр: ответ разведки

10:39

Советовали сдаться: три знака докажут всем свою правоту и заберут куш

10:23

Ракета убила 10 человек, есть много раненых: Россия атаковала Харьковскую область

10:04

Оставалось 5 лет жизни: Хайден Панеттьери боролась с тяжелой болезнью

10:01

РФ может усилить удары по Украине: в ISW назвали области, которые под угрозой

10:00

Как почистить кожаную сумку дома и не испортить её: названы главные ошибкиВидео

09:58

РФ может пойти в наступление на Киевщину и Черниговщину: в ГУР назвали сроки

09:20

Старинные имена для девочек, которые снова в моде в 2026 году

08:55

Заправка для борща в банках: лучший рецепт заготовки на зиму

08:45

Черная зима без света и тепла: Золотарев дал неутешительный прогнозмнение

08:42

ВСУ получили секретное преимущество и бьют по целям через 15 минут после обнаружения - NYT

08:25

Окончание войны до конца года: в ГУР оценили, согласится ли РФ на мир с Украиной

Реклама
07:56

Затяжная магнитная буря красного уровня охватила Землю: прогноз шторма G2

07:39

Впервые за 11 лет Си Цзиньпин встретится в США с Трампом - Politico

07:09

Дроны атаковали Москву: закрыты аэропорты, горит склад Ozon, видны клубы черного дымаВидео

05:55

"Ее скоро не будет": предательница Елка ошеломила резкой потерей веса

05:34

Гороскоп на завтра, 19 августа: Близнецам — неожиданность, Ракам — успех

05:11

"Строк" или "срок": какое из слов многие люди ошибочно считают украинским

04:30

Четыре знака зодиака вырвутся из плена одиночества: кого ждет новый этап

04:04

Выражение "вагон и маленькая тележка": чем заменить популярный суржик

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке курьера за 37 с

03:30

Цветы вместо удобрений: какие растения сами обогатят грунт азотом и органикойВидео

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости Полтавы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять