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Украина получила четыре предложения о перемирии с РФ: что они предусматривают

Мария Николишин
2 октября 2026, 09:14
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Индия, Турция, Египет и США продвигают различные варианты прекращения огня.
Украина получила четыре предложения о перемирии с РФ: что они предусматривают
Четыре предложения о перемирии / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Главред

Главное из заявления Сибиги:

  • У Украины есть четыре предложения по перемирию с РФ
  • Энергетику и Черное море Киев рассматривает только в комплексе
  • Наиболее широкий формат предложила Индия

Украина рассматривает четыре отдельных предложения о перемирии со страной-агрессором Россией - от Индии, Турции, Египта и США. Каждое из них касается различных сфер: энергетики, судоходства и продовольственного экспорта. Об этом министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил во время общения с журналистами.

По его словам, наиболее масштабный вариант поступил от Индии, которая впервые взяла на себя посредническую роль в войне.

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"Мы озвучили наше видение, основанное на нашей логике и нашем понимании того, как все это должно происходить. Мы готовы к энергетическому и черноморскому перемирию, но только в таком сочетании: энергетика и перемирие в Черном море. Что касается энергетики - это полное энергетическое перемирие, прекращение ударов по всем энергетическим объектам, включая портовую инфраструктуру", - сказал Сибига.

Он добавил, что еще два обращения поступили из стран, для которых критически важен бесперебойный морской коридор. Они касаются безопасности судов и возобновления вывоза украинского зерна, причем Египет зависит от поставок как из Украины, так и из России.

"У нас есть еще два предложения, они схожи по содержанию. Речь идет о зерне - то есть о продовольственном перемирии в Черном море. Первое соответствующее предложение сделала Турция. Второе, аналогичное - Египет", - рассказал министр.

В то же время американская инициатива сведена к одному пункту - прекращению обстрелов объектов генерации и распределения электроэнергии.

Сибига подчеркивает, что Киев не ограничивает себя этими рамками и допускает гораздо более широкие варианты договоренностей, в том числе прекращение огня без предварительных условий.

"Вообще мы считаем, что встреча президентов Зеленского и Путина - одним из результатов которой могло бы стать именно перемирие. Мы готовы к различным форматам перемирия, в том числе и к безусловному по линии нынешнего столкновения. Мы все это донесли, и американцы приняли это и тоже работают в этом направлении", - резюмировал он.

Андрей Сибига
Андрей Сибига / Инфографика: Главред

Почему энергетического перемирия может не состояться

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний отмечал, что энергетическое перемирие между Украиной и Россией может не состояться из-за требований Москвы о прекращении ударов по всей территории РФ, включая оккупированный Крым и другие захваченные регионы.

По его словам, Москва рассматривает возможность договоренностей шире, чем просто взаимное прекращение атак на энергетические объекты.

"Энергетического перемирия не будет. Прежде всего потому, что россияне уверены, что они дожмут Украину. Кроме того, Москва требует в рамках пакета мер, в частности, и разблокировать порты", - отметил Загородний.

Перемирие - последние новости

Как сообщал Главред, американские чиновники планируют в октябре собрать за одним столом делегации США, Украины и страны-агрессора России для переговоров об ограниченном прекращении огня. В первую очередь стороны будут обсуждать взаимный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре.

Также известно, что президент США Дональд Трамп сомневается, что диктатор и военный преступник Владимир Путин согласится на энергетическое перемирие до наступления зимы.

Глава МИД Хакан Фидан заявил, что Турция передала Украине и России предложение по урегулированию кризиса в Черном море. Анкара рассчитывает получить ответ от обеих сторон, однако детали инициативы дипломат не раскрыл.

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О персоне: Андрей Сибига

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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