Сад будет ломиться от плодов: какие деревья выбирают опытные дачники

Особое значение имеют количество холодовых часов, необходимость опылителя, освещенность и состав почвы.

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Некоторые плодовые деревья удивят необычным вкусом / Колаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Благодаря скрещиванию получают гибриды с необычным вкусом

При выборе нового дерева важно учитывать климатические требования

Современная селекция позволяет объединять свойства разных плодовых культур в одном дереве. Благодаря скрещиванию получают гибриды с необычным вкусом, внешностью и сроками созревания.

Среди них встречаются сочетания сливы, абрикоса, персика, нектарина и вишни. Об этом идет речь в материале издания Martha Stewart.

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При выборе такого дерева важно учитывать не только вкус плодов, но и климатические требования. Особое значение имеют количество холодовых часов, необходимость опылителя, освещенность и состав почвы.

"Три-Лайт"

Гибрид персика и японской сливы. Плоды напоминают белый персик: оранжево-желтая кожица скрывает сочную светлую мякоть с красноватыми оттенками. Вкус сочетает сладость персика и легкую сливовую ноту. Сорт ранний и самоопыляемый, но соседство персикового дерева повышает урожайность. Требуется около 400 холодовых часов.

Уход: солнце, плодородная почва с хорошим дренажем.

"Сахарный Твист"

Оригинальный гибрид сливы и вишни с очень сладкими плодами. Красная кожица контрастирует с желтой мякотью. Урожай созревает уже в начале июня. Сорт нуждается в перекрестном опылении, поэтому рядом должно расти другое подходящее дерево. Потребность в холодовом периоде - около 500 часов.

Уход: солнечный участок и хорошо дренированная органическая почва.

"Дэппл Дэнди"

Сливо-абрикос с эффектными красно-желтыми плодами и яркой мякотью. Сорт ценят за привлекательный внешний вид и насыщенный вкус. Созревание приходится на конец июля - начало августа. Для стабильного плодоношения желательно соседство с другим сливо-абрикосом. Необходимы примерно 500 холодовых часов.

Уход: солнце или легкая полутень, плодородный дренированный грунт.

/ Инфографика: Главред

"SpiceZee"

Гибрид нектарина, персика и сливы. Его плоды напоминают беломякотный нектарин, но обладают более сложным, сливово-нектариновым вкусом. Дерево декоративно: весной его украшают розовые цветы, а темная листва сохраняет привлекательность в течение сезона. Сорт самоопыляемый и требует всего около 200 холодовых часов, при этом способен адаптироваться и к более холодному климату.

Уход: солнечное место и плодородная почва без застоя воды.

"Король вкуса"

Высокоурожайный сливо-абрикос, плоды которого по вкусу ближе к сливе. Кожица окрашена в темно-красные или фиолетовые тона, а цвет мякоти может меняться от желтого до темно-красного в зависимости от освещения. При благоприятных условиях дерево дает более 23 кг плодов. Для опыления требуется подходящий сорт японской сливы, абрикоса или их гибрид. Холодовой период - около 400 часов.

Уход: полноценное солнце, питательная и хорошо дренированная почва.

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В видео автор рассказывает, как создать сад, который сохраняет выразительный вид независимо от сезона. Грамотная планировка позволяет превратить участок не только в красивое, но и в комфортное пространство для отдыха, отражающее вкусы его владельца.

Основной акцент сделан на сезонной смене декоративных акцентов. Растения рекомендуется подбирать таким образом, чтобы в течение года менялись оттенки, формы и фактуры, но при этом сохранялась единая композиция.

Автор также делится практическими приемами сочетания растений и организации пространства. Такой подход помогает сделать сад живым и разнообразным, сохраняя его аккуратный и гармоничный облик от зимы до зимы.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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