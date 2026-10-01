Зачем оставлять базилик цвести: садовая хитрость для большого урожая овощей

Часть кустов базилика не стоит прищипывать, чтобы они привлекали на участок пчел и полезных насекомых.

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Садовод объяснила, почему цветы базилика нельзя обрывать / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему цветы базилика не стоит обрывать на всех кустах

Как вырастить базилик специально для опылителей

Какой сорт базилика пчелы любят больше всего

Популярный совет обрывать цветоносы базилика стоит игнорировать хотя бы для части растений. Цветущие кусты привлекают на участок пчел, шмелей и полезных насекомых, которые опыляют овощи и уничтожают вредителей. При этом базилик, в отличие от мяты, не разрастается агрессивно. Об этом рассказала главный редактор и ведущий автор издания Rural Sprout Трейси Бесемер.

Классическая агротехника базилика построена на том, чтобы растение как можно дольше не цвело. Базилик относится к семейству яснотковых и формирует пары листьев по обе стороны стебля в узлах. Если регулярно срезать побеги над узлами, куст будет наращивать зелень, а не цветки.

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Сама Бесемер пересмотрела этот подход случайно. Прошлым летом она переезжала в новый дом, и грядки у старого арендованного жилья примерно месяц оставались без ухода - в результате базилик зацвел.

"Однажды я заметила, что мой огород буквально гудит. Пчел было слышно даже из кухни", - рассказала Бесемер.

Безопасная альтернатива мяте

По наблюдениям Бесемер, лучше всего опылителей привлекает цветущая мята, которая по привлекательности для насекомых превосходит даже лобулярию. Однако высаживать ее в открытый грунт автор не советует: растение быстро распространяется длинными подземными побегами и появляется далеко за пределами грядок.

Главное преимущество базилика в том, что он не способен закрепиться на участке на несколько сезонов.

"Базилик - однолетнее растение. Мороз его убивает, так что нет ни единого шанса, что он захватит огород", - отметила Бесемер.

Отсюда возникла идея разделить посадки на две группы с разным назначением.

"А что, если бы я сажала базилик специально для еды, а потом заселяла огород дополнительными кустами именно для того, чтобы дать им зацвести и привлечь опылителей? Я знаю, что моим кабачкам и перцам всегда не помешает еще несколько опылителей", - отметила садовод.

Как вырастить базилик для опылителей

Кусты, предназначенные для цветения, сначала стоит сформировать пышными. Весной после высадки Бесемер советует сильно обрезать растения, а первые 4–6 недель собирать листья и прищипывать верхушки, чтобы стимулировать боковые побеги. Примерно на 6–8 неделе, когда куст хорошо укоренится, его следует оставить в покое и следить только за регулярным поливом в засушливые периоды.

Уже через несколько недель растения покроются цветками. Когда активность насекомых спадает, кусты можно немного подрезать: они дадут новые листья, а затем и новые соцветия. Если обрезать растения по очереди, на участке всегда будут цвести один-два куста. Автор рекомендует как минимум оставлять один цветущий базилик на каждый ряд или большую приподнятую грядку площадью от 1,2×2,4 м либо на каждые две меньшие грядки 1,2×1,2 м.

Помимо опылителей, на участок прилетают и хищные полезные насекомые. Они поедают тлю, паутинного клеща и гусениц томатного бражника.

Значение имеет и выбор сорта.

"Я всегда выращиваю в своем огороде три вида базилика: генуэзский, миниатюрный и Туласи (священный базилик). Пчелы любят все три, но особенно им по душе Туласи. Он и мой любимый: немного пахнет черникой, и из него получается чудесный чай", - отмечает Бесемер.

Соцветия после цветения не обязательно оставлять только насекомым.

"Их можно есть. У них тот же вкусовой профиль, что и у листьев, но мягче. Также можно высушить цветы и заваривать из них базиликовый чай", - добавляет Бесемер.

Что любит и чего не любит базилик / Инфографика: Главред

Как писал Главред, посадка чеснока, лука-шалота, репчатого лука и шпината осенью позволяет получить урожай на несколько недель раньше, чем при весеннем посеве, а некоторые культуры и вовсе не сформируются правильно без осенней холодовой стратификации. Детальнее читайте в материале: Один куст на 20 лет вперед: какую культуру обязательно посадить осенью.

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О персоне: Трейси Бесемер Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout. Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений. Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков. Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании. Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов. В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.

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