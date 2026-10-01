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Зачем оставлять базилик цвести: садовая хитрость для большого урожая овощей

Анна Ярославская
1 октября 2026, 12:25
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Часть кустов базилика не стоит прищипывать, чтобы они привлекали на участок пчел и полезных насекомых.
Базилик
Садовод объяснила, почему цветы базилика нельзя обрывать / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему цветы базилика не стоит обрывать на всех кустах
  • Как вырастить базилик специально для опылителей
  • Какой сорт базилика пчелы любят больше всего

Популярный совет обрывать цветоносы базилика стоит игнорировать хотя бы для части растений. Цветущие кусты привлекают на участок пчел, шмелей и полезных насекомых, которые опыляют овощи и уничтожают вредителей. При этом базилик, в отличие от мяты, не разрастается агрессивно. Об этом рассказала главный редактор и ведущий автор издания Rural Sprout Трейси Бесемер.

Классическая агротехника базилика построена на том, чтобы растение как можно дольше не цвело. Базилик относится к семейству яснотковых и формирует пары листьев по обе стороны стебля в узлах. Если регулярно срезать побеги над узлами, куст будет наращивать зелень, а не цветки.

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Сама Бесемер пересмотрела этот подход случайно. Прошлым летом она переезжала в новый дом, и грядки у старого арендованного жилья примерно месяц оставались без ухода - в результате базилик зацвел.

"Однажды я заметила, что мой огород буквально гудит. Пчел было слышно даже из кухни", - рассказала Бесемер.

Безопасная альтернатива мяте

По наблюдениям Бесемер, лучше всего опылителей привлекает цветущая мята, которая по привлекательности для насекомых превосходит даже лобулярию. Однако высаживать ее в открытый грунт автор не советует: растение быстро распространяется длинными подземными побегами и появляется далеко за пределами грядок.

Главное преимущество базилика в том, что он не способен закрепиться на участке на несколько сезонов.

"Базилик - однолетнее растение. Мороз его убивает, так что нет ни единого шанса, что он захватит огород", - отметила Бесемер.

Отсюда возникла идея разделить посадки на две группы с разным назначением.

"А что, если бы я сажала базилик специально для еды, а потом заселяла огород дополнительными кустами именно для того, чтобы дать им зацвести и привлечь опылителей? Я знаю, что моим кабачкам и перцам всегда не помешает еще несколько опылителей", - отметила садовод.

Как вырастить базилик для опылителей

Кусты, предназначенные для цветения, сначала стоит сформировать пышными. Весной после высадки Бесемер советует сильно обрезать растения, а первые 4–6 недель собирать листья и прищипывать верхушки, чтобы стимулировать боковые побеги. Примерно на 6–8 неделе, когда куст хорошо укоренится, его следует оставить в покое и следить только за регулярным поливом в засушливые периоды.

Уже через несколько недель растения покроются цветками. Когда активность насекомых спадает, кусты можно немного подрезать: они дадут новые листья, а затем и новые соцветия. Если обрезать растения по очереди, на участке всегда будут цвести один-два куста. Автор рекомендует как минимум оставлять один цветущий базилик на каждый ряд или большую приподнятую грядку площадью от 1,2×2,4 м либо на каждые две меньшие грядки 1,2×1,2 м.

Помимо опылителей, на участок прилетают и хищные полезные насекомые. Они поедают тлю, паутинного клеща и гусениц томатного бражника.

Значение имеет и выбор сорта.

"Я всегда выращиваю в своем огороде три вида базилика: генуэзский, миниатюрный и Туласи (священный базилик). Пчелы любят все три, но особенно им по душе Туласи. Он и мой любимый: немного пахнет черникой, и из него получается чудесный чай", - отмечает Бесемер.

Соцветия после цветения не обязательно оставлять только насекомым.

"Их можно есть. У них тот же вкусовой профиль, что и у листьев, но мягче. Также можно высушить цветы и заваривать из них базиликовый чай", - добавляет Бесемер.

Что любит и чего не любит базилик
Что любит и чего не любит базилик / Инфографика: Главред

Как писал Главред, посадка чеснока, лука-шалота, репчатого лука и шпината осенью позволяет получить урожай на несколько недель раньше, чем при весеннем посеве, а некоторые культуры и вовсе не сформируются правильно без осенней холодовой стратификации. Детальнее читайте в материале: Один куст на 20 лет вперед: какую культуру обязательно посадить осенью.

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О персоне: Трейси Бесемер

Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout.

Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений.

Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков.

Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании.

Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов.

В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.

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