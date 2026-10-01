Красная рыба получится вкуснее магазинной: как засолить ее за 5 минут

Нежную слабосоленую рыбу можно приготовить дома без сложного маринада и большого количества ингредиентов.

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Рецепт слабосоленой рыбы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Слабосоленая красная рыба - это одно из тех блюд, которое всегда уместно на праздничном столе и в то же время прекрасно подходит для повседневного меню.

Главред со ссылкой на кулинарную блогершу alionakarpiuk расскажет, как вкусно засолить рыбу дома за несколько минут.

Ингредиенты

красная рыба - 400 г;

соль - 1 ст. л.;

сахар - 1 ч. л. с горкой;

Способ приготовления

Сначала удалите косточки и тщательно просушите кусок бумажным полотенцем - это важный этап, ведь лишняя влага может испортить текстуру. Затем смешайте столовую ложку соли и чайную ложку сахара с горкой. Именно такая пропорция обеспечивает нежный вкус без пересола.

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Полученной смесью равномерно натрите рыбу со всех сторон. Переложите её в контейнер кожей вверх, плотно закройте и оставьте в холодильнике на 8–12 часов. За это время рыба пустит сок, который нужно слить после засолки. Завершающий штрих - ещё раз промокнуть филе бумажным полотенцем, чтобы удалить остатки жидкости.

В результате вы получите нежную, ароматную слабосоленую рыбку, которая на вкус даже лучше, чем магазинная. Её можно подавать как самостоятельную закуску, добавлять в салаты или использовать для канапе.

Слабосоленая рыба / Фото: скриншот поста в Instagram

Смотрите видео с рецептом слабосоленой рыбы по ссылке.

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О персоне: alionakarpiuk alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в социальной сети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей социальной сети.

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