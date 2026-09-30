Отключения света возвращаются: как будут действовать графики 1 октября

Ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому время и масштаб отключений по конкретному адресу следует уточнять.

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Графики отключений электроэнергии на 1 октября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что известно:

В Украине 1 октября введут почасовые отключения света

Отключения будут действовать утром и вечером - по 0,5 очереди

Промышленность и бизнес будут ограничены в потреблении с 08:00 до 21:00

В четверг, 1 октября, в отдельных регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Также будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Причиной введения графиков стала сложная ситуация в энергосистеме после российских атак на энергетические объекты. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

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Отмечается, что из-за сложной ситуации в энергосистеме ограничения потребления в отдельных регионах будут действовать с 08:00 до 21:00.

Почасовые отключения для всех категорий потребителей будут действовать с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:00. Объем ограничений составит 0,5 очереди.

Отдельно для промышленности и бизнеса введут графики ограничения мощности. Они будут действовать с 08:00 до 21:00.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - подчеркнули в компании.

Энергетика / Инфографика: Главред

Выдержит ли энергосистема террор РФ зимой

Главред писал, что, по словам народного депутата от фракции "Слуга народа" Сергея Нагорняка, Украина готовится к очередному сложному отопительному сезону в условиях постоянной угрозы со стороны России.

Впрочем, несмотря на все опасения, предстоящая зима с точки зрения энергообеспечения может оказаться значительно легче предыдущих. Ключевыми факторами, которые позволят пережить зимние холода с меньшими потерями и ограничениями для потребителей, являются текущее состояние отечественной генерации и комплексная подготовка энергосетей к возможным чрезвычайным ситуациям.

В то же время он призвал не питать иллюзий относительно намерений России или возможных договоренностей в кулуарах.

Удары РФ по энергетическим объектам - последние новости

"Главред" писал, что РФ начала массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. В ночь на 30 сентября вражеские ракеты и дроны нанесли удары по энергетическим объектам в Киеве, области и других регионах. Как заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, начиная с лета фактически не было ни одного дня, когда враг не атаковал бы энергетическую инфраструктуру. Но столь массированная и комбинированная атака произошла впервые с конца прошлого отопительного сезона.

Напомним, после ночной атаки на Украину 30 сентября наблюдатели сообщили, что российская оккупационная армия начала кампанию, целью которой является уничтожение украинской энергосистемы.

Ранее сообщалось, что 24 сентября Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, в результате чего произошли отключения электроэнергии в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Одесской и Винницкой областях.

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О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

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