Как одеть одеяло менее чем за минуту: лайфхак с пододеяльником

С помощью этого хитрого приёма замена постельного белья не составит труда.

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Лайфхак для смены постельного белья / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Как быстро заправить одеяло в пододеяльник

Как правильно скрутить одеяло, чтобы без лишних усилий расправить его в пододеяльнике

Многие не любят менять постельное белье из-за процесса заправки одеяла в пододеяльник. Но его можно упростить, если воспользоваться крутым лайфхаком.

Главред узнал , что об этом в TikTok рассказал украинский блогер Марк Любчик. Он объяснил, как заправить одеяло в пододеяльник за считанные секунды.

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Как легко заправить одеяло в пододеяльник

Сначала нужно полностью вывернуть пододеяльник и расстелить его на кровати. Поверх него положите одеяло, аккуратно совместив все углы.

"Потом скручиваешь такой блинчик, или назови как хочешь, просто скрути одеяло в трубу", - отметил блогер.

После того как одеяло скручено, нужно натянуть отверстие в пододеяльнике на скрученный рулон, постепенно выворачивая ткань наружу. Далее остается развернуть одеяло и при необходимости поправить его края.

Когда основная часть работы выполнена, одеяло можно несколько раз встряхнуть, чтобы оно заняло правильное положение. Если где-то остались неровности, их легко исправить вручную.

Видео с лайфхаком о том, как быстро заправить одеяло в пододеяльник, можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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О персоне: Марк Любчик Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинтокер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.

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