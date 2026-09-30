Как одеть одеяло менее чем за минуту: лайфхак с пододеяльником

Вы узнаете:
- Как быстро заправить одеяло в пододеяльник
- Как правильно скрутить одеяло, чтобы без лишних усилий расправить его в пододеяльнике
Многие не любят менять постельное белье из-за процесса заправки одеяла в пододеяльник. Но его можно упростить, если воспользоваться крутым лайфхаком.
Главред узнал , что об этом в TikTok рассказал украинский блогер Марк Любчик. Он объяснил, как заправить одеяло в пододеяльник за считанные секунды.
Как легко заправить одеяло в пододеяльник
Сначала нужно полностью вывернуть пододеяльник и расстелить его на кровати. Поверх него положите одеяло, аккуратно совместив все углы.
"Потом скручиваешь такой блинчик, или назови как хочешь, просто скрути одеяло в трубу", - отметил блогер.
После того как одеяло скручено, нужно натянуть отверстие в пододеяльнике на скрученный рулон, постепенно выворачивая ткань наружу. Далее остается развернуть одеяло и при необходимости поправить его края.
Когда основная часть работы выполнена, одеяло можно несколько раз встряхнуть, чтобы оно заняло правильное положение. Если где-то остались неровности, их легко исправить вручную.
Видео с лайфхаком о том, как быстро заправить одеяло в пододеяльник, можно посмотреть в TikTok по ссылке.
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О персоне: Марк Любчик
Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинтокер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.
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