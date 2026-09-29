Федишин рассекретила пол ребенка и показала яркое гендер пати

Популярная артистка наконец-то раскрыла интригу и рассказала, кого ждет ее семья.

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Ирина Федишин беременна девочкой/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Федишин

Кратко:

Какую интригу раскрыла Федишин

Как она отреагировала на новость

Популярная украинская исполнительница Ирина Федишин, которая находится на 32-й неделе беременности, рассекретила пол своего третьего ребенка.

Певица, которая уже воспитывает двух взрослых сыновей, долго интриговала своих фоловеров и завлекала на страницу в Instagram тех, кто интересовался полом ребенка.

видео дня

Уже позже она опубликовала видео, как с сыновьями и мужем распылили баллоны с розовой краской. Розовый цвет означает, что артистка ждет девочку.

Федишин будет мамой девочки / Скриншот

Федишин будет мамой девочки / Скриншот

"Это Божье благословение. Счастливы безгранично и благодарим Бога за этот подарок", - подписала видео артистка.

Ирина Федишин / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что певец-молчун Валерий Меладзе вышел из себя во время своего собственного концерта, который проходил в столице Чехии на крытой арене Sportovní hala Fortuna.

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О персоне: Ирина Федишин Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".

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