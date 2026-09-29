Федишин рассекретила пол ребенка и показала яркое гендер пати

Кратко:
- Какую интригу раскрыла Федишин
- Как она отреагировала на новость
Популярная украинская исполнительница Ирина Федишин, которая находится на 32-й неделе беременности, рассекретила пол своего третьего ребенка.
Певица, которая уже воспитывает двух взрослых сыновей, долго интриговала своих фоловеров и завлекала на страницу в Instagram тех, кто интересовался полом ребенка.
Уже позже она опубликовала видео, как с сыновьями и мужем распылили баллоны с розовой краской. Розовый цвет означает, что артистка ждет девочку.
"Это Божье благословение. Счастливы безгранично и благодарим Бога за этот подарок", - подписала видео артистка.
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Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что певец-молчун Валерий Меладзе вышел из себя во время своего собственного концерта, который проходил в столице Чехии на крытой арене Sportovní hala Fortuna.
Ранее также бывший партнёр актрисы Хайден Панеттьери - Владимир Кличко - предпринял срочные юридические шаги после её смерти.
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О персоне: Ирина Федишин
Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".
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