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Федишин рассекретила пол ребенка и показала яркое гендер пати

Алена Кюпели
29 сентября 2026, 22:41
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Популярная артистка наконец-то раскрыла интригу и рассказала, кого ждет ее семья.
Ирина Федишин беременна
Ирина Федишин беременна девочкой/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Федишин

Кратко:

  • Какую интригу раскрыла Федишин
  • Как она отреагировала на новость

Популярная украинская исполнительница Ирина Федишин, которая находится на 32-й неделе беременности, рассекретила пол своего третьего ребенка.

Певица, которая уже воспитывает двух взрослых сыновей, долго интриговала своих фоловеров и завлекала на страницу в Instagram тех, кто интересовался полом ребенка.

видео дня

Уже позже она опубликовала видео, как с сыновьями и мужем распылили баллоны с розовой краской. Розовый цвет означает, что артистка ждет девочку.

Федишин будет мамой девочки
Федишин будет мамой девочки / Скриншот
Федишин будет мамой девочки
Федишин будет мамой девочки / Скриншот

"Это Божье благословение. Счастливы безгранично и благодарим Бога за этот подарок", - подписала видео артистка.

Ирина Федишин
Ирина Федишин / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что певец-молчун Валерий Меладзе вышел из себя во время своего собственного концерта, который проходил в столице Чехии на крытой арене Sportovní hala Fortuna.

Ранее также бывший партнёр актрисы Хайден Панеттьери - Владимир Кличко - предпринял срочные юридические шаги после её смерти.

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О персоне: Ирина Федишин

Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".

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