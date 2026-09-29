Киевлян предупредили о перебоях с оплатой проезда в транспорте: названы даты

В Киеве возможны временные перебои в работе отдельных цифровых сервисов, сообщили в КГГА.

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Киевлян предупредили о проблемах с оплатой в общественном транспорте / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Возможны временные ограничения в работе сервисов оплаты проезда Киева

Не исключены перебои в работе отдельных цифровых столичных сервисов

В Киеве из-за технических работ, вызванных вражескими атаками, возможны временные ограничения в работе сервисов оплаты проезда.

"Из-за постоянных атак врага на дата-центры технические работы начнутся сегодня в 22:00 и продлятся ориентировочно в первой половине завтрашнего дня, 30 сентября", – сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).

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В этот период возможны временные перебои в работе отдельных цифровых сервисов, в частности тех, которые используются для оплаты проезда в общественном транспорте.

"Просим пассажиров по возможности отдавать предпочтение оплате проезда банковской картой", – отметили в КГГА.

Если нет возможности оплатить проезд банковской картой, КГГА рекомендует заранее приобрести необходимое количество поездок до 22:00 сегодня.

"Поездки, приобретенные до начала технических работ, можно будет валидировать и в дальнейшем. Зато поездки, приобретенные во время технических работ, временно не будут валидироваться. Они сохранятся и будут доступны для использования после возобновления работы сервисов", – отмечается в пресс-релизе.

В КГГА обратили внимание, что возможные перебои носят временный характер.

"Специалисты будут работать над восстановлением стабильной работы сервисов и минимизацией возможных сбоев", – отмечается в пресс-релизе.

Новая стоимость проезда - эксперт назвал цифру

Транспортный аналитик и соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко высказался о возможном подходе к формированию тарифов на общественный транспорт столицы.

По мнению эксперта, если ориентироваться на европейскую модель оплаты проезда, стоимость одной поездки в Киеве могла бы составлять 20 гривен. Пересадочный билет, по его оценке, можно установить на уровне 30 гривен, а месячный проездной - около 1000 гривен.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве резко повысят тарифы на проезд. Пересмотр стоимости проезда обосновывают ростом затрат на электроэнергию, топливо, оплату труда и содержание транспортной инфраструктуры.

Как сообщал Главред, стоимость проезда в пригородных электричках Киева и области также выросла из-за дополнительного начисления комиссионного сбора в зависимости от способа покупки билета. Окончательная цена составляет от 19,2 до 22 грн.

Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко дал поручение проанализировать возможность повышения стоимости проезда в киевском общественном транспорте. Он подчеркнул, что сейчас стоимость проезда в Киеве самая низкая в Украине.

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Об источнике: Киевская городская государственная администрация (КГГА) Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городской власти, пишет Википедия.

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