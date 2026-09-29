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Старая кухонная губка получит вторую жизнь: трюк из прошлого снова популярен

Юрий Берендий
29 сентября 2026, 21:35
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Старая кухонная губка может обрести вторую жизнь в саду: её используют для ухода за растениями и очистки шланга, но этот метод сопряжён с серьёзными рисками.
Старая губка для мытья посуды - как использовать её в саду
Старая губка для мытья посуды - как использовать её в саду / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

  • Куда деть старую губку
  • Как использовать губку для растений
  • Можно ли класть губку в вазон

Старая губка для мытья посуды может пригодиться не только на кухне. Её можно использовать при выращивании комнатных растений и для очистки садового шланга, хотя такой способ имеет ряд ограничений. Такой подход связан прежде всего со способностью материала впитывать жидкость.

Эксперты издания Newsweek отмечают, что губка при правильном размещении способна выполнять роль своеобразного резервуара для влаги. Действительно ли этот способ может быть полезен и каких ошибок стоит избегать - выяснял Главред.

видео дня

"Старую губку для мытья посуды можно повторно использовать в саду или для комнатных растений в горшках. Если её правильно разместить, она может удерживать воду и постепенно отдавать её почве, но этот метод сопряжён и с некоторыми рисками, о которых следует помнить", - отмечают специалисты.

Как использовать старую губку для растений в горшках

Для этого способа губку кладут на дно горшка перед засыпкой почвы. Во время полива она впитывает часть жидкости, а затем постепенно отдает её окружающей почве.

Такой вариант может пригодиться, если растение поливают нерегулярно. Также он может быть актуален для больших вазонов, где сложнее определить фактическое количество влаги внутри почвы.

В то же время избыточное количество воды создает обратный эффект. Если материал долго остается мокрым, это может ухудшить отвод жидкости и создать условия для появления плесени.

Почему губка в вазоне может навредить растению

При использовании такого способа важно учитывать изменение объема материала после намокания. Разбухшая губка может повлиять на структуру почвы, а помещение её в уже сформировавшуюся корневую систему может травмировать корни.

Поэтому этот метод больше подходит для растений, которые нормально переносят более сухой субстрат. Состояние почвы и дренаж в горшке следует регулярно контролировать.

Смотрите видео о том, как удерживать влагу в почве:

Отдельный вопрос касается материала самой губки. Для растений рекомендуется выбирать биоразлагаемые варианты, в частности конжаковые губки. Пластиковые изделия могут быть нежелательными из-за риска попадания микропластика в почву.

Как старая губка поможет очистить садовый шланг

Другой способ повторного использования связан с садовым инвентарём. Абразивную часть губки можно отделить, скрутить в рулон и поместить во входное отверстие шланга.

После открытия крана поток воды проталкивает материал внутрь. В процессе он может удалять водоросли и отложения, накопившиеся на внутренних стенках шланга.

Такой способ предполагает последовательные действия: отделить шероховатую часть, сформировать из неё рулон, вставить его в шланг и открыть воду. Отложения могут выходить вместе с потоком через другой конец.

Какие губки лучше использовать для растений

Для контакта с почвой следует учитывать состав материала. Биоразлагаемые губки, в частности изготовленные из конжака, рассматриваются как вариант для такого повторного использования.

Обычные пластиковые губки обладают другими свойствами, поэтому их длительное пребывание в почве может быть нежелательным. Помимо потенциального попадания микропластика, чрезмерная влажность может создавать благоприятные условия для развития грибков.

В качестве альтернативы для регулирования влажности в вазонах можно рассмотреть специальные материалы для дренажа и удержания воды, в частности глиняные гранулы или гидрогальку.

Что означает цвет кухонных губок
Что означает цвет кухонных губок / Главред - инфографика

Напомним, как ранее сообщал Главред, опытные хозяйки рассказали, что наносят столовый уксус на кухонную губку перед мытьем посуды. Уксус может оказывать определенное антимикробное действие, эффективность которого зависит от концентрации, продолжительности контакта и вида микроорганизмов.

Опытные хозяйки объяснили, что кладут чистую сухую губку в ящик для фруктов и овощей в холодильнике. Такой лайфхак нужен для впитывания лишней влаги. Губка работает как абсорбент и впитывает конденсат, что уменьшает скопление капель воды в отделении для овощей.

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Об источнике: Newsweek

Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трёх крупнейших еженедельных журналов страны. Издавался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По охвату и тиражу был вторым по величине изданием среди еженедельных новостных журналов в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только в онлайн-формате для всех платформ и устройств. Newsweek предлагает подробный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологиям, бизнесу, культуре и политике, пишет Википедия.

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