Как часто на самом деле нужно менять губку для посуды: большинство ошибается

Чистота посуды зависит не только от моющего средства, но и от состояния губки. Если ее использовать слишком долго, она перестает очищать и начинает распространять микробы. Поэтому важно знать, как часто следует менять губку для мытья посуды.
Как часто нужно менять губку для мытья посуды
Губка быстро накапливает остатки еды, жир и влагу. В такой среде бактерии размножаются особенно активно, пишет Top.pl. Даже если тщательно промывать губку после каждого использования, микроорганизмы остаются. Изношенная губка теряет свою структуру, хуже очищает поверхности и часто начинает неприятно пахнуть. Это сигнал, что она уже не выполняет свою функцию, а наоборот — распространяет микробы.
Специалисты рекомендуют менять губку не реже одного раза в неделю. Если вы моете посуду несколько раз в день или часто имеете дело с сырым мясом или рыбой, стоит делать это еще чаще. В среднем безопасным считается интервал от одной до двух недель.
Важно следить за внешним видом губки: если она начинает крошиться, потеряла форму или имеет неприятный запах, ее следует немедленно заменить.
Можно ли продлить срок использования губки
Есть способы временно уменьшить количество бактерий — например, ошпарить губку кипятком или на несколько секунд поставить в микроволновую печь. Это поможет частично снизить риск, но не заменит регулярную замену. Такие методы стоит рассматривать лишь как дополнительную меру.
Об источнике: Top.pl
Top.pl — это польский интернет-портал, специализирующийся на лайфстайл-контенте. Он публикует материалы о кулинарии, садоводстве, стиле жизни, путешествиях, финансах, гороскопах и интересных фактах, ориентируясь на широкую аудиторию, которая ищет практические советы и легкий развлекательный контент.
