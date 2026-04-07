Как часто на самом деле нужно менять губку для посуды: большинство ошибается

Инна Ковенько
7 апреля 2026, 04:27
Губка для мытья посуды быстро накапливает остатки еды и бактерии, поэтому её нужно регулярно менять.
Как часто на самом деле нужно менять губку для посуды: большинство ошибается
Как долго можно пользоваться одной губкой

  • Как часто нужно менять губку для мытья посуды
  • Как понять, что губку нужно выбрасывать

Чистота посуды зависит не только от моющего средства, но и от состояния губки. Если ее использовать слишком долго, она перестает очищать и начинает распространять микробы. Поэтому важно знать, как часто следует менять губку для мытья посуды.

Как часто нужно менять губку для мытья посуды

Губка быстро накапливает остатки еды, жир и влагу. В такой среде бактерии размножаются особенно активно, пишет Top.pl. Даже если тщательно промывать губку после каждого использования, микроорганизмы остаются. Изношенная губка теряет свою структуру, хуже очищает поверхности и часто начинает неприятно пахнуть. Это сигнал, что она уже не выполняет свою функцию, а наоборот — распространяет микробы.

Специалисты рекомендуют менять губку не реже одного раза в неделю. Если вы моете посуду несколько раз в день или часто имеете дело с сырым мясом или рыбой, стоит делать это еще чаще. В среднем безопасным считается интервал от одной до двух недель.

Важно следить за внешним видом губки: если она начинает крошиться, потеряла форму или имеет неприятный запах, ее следует немедленно заменить.

Можно ли продлить срок использования губки

Есть способы временно уменьшить количество бактерий — например, ошпарить губку кипятком или на несколько секунд поставить в микроволновую печь. Это поможет частично снизить риск, но не заменит регулярную замену. Такие методы стоит рассматривать лишь как дополнительную меру.

Что означает цвет кухонных губок
Что означает цвет кухонных губок

Читайте также:

Об источнике: Top.pl

Top.pl — это польский интернет-портал, специализирующийся на лайфстайл-контенте. Он публикует материалы о кулинарии, садоводстве, стиле жизни, путешествиях, финансах, гороскопах и интересных фактах, ориентируясь на широкую аудиторию, которая ищет практические советы и легкий развлекательный контент.

Иран выдвинул условия мира: США получили тайное предложение из 10 пунктов - NYT

Иран выдвинул условия мира: США получили тайное предложение из 10 пунктов - NYT

ПВО РФ не справилось: неизвестные дроны атаковали стратегический объект врага

ПВО РФ не справилось: неизвестные дроны атаковали стратегический объект врага

Воздушный щит становится крепче: Федоров поделился деталями усиления защиты неба

Воздушный щит становится крепче: Федоров поделился деталями усиления защиты неба

Колорадский жук и близко не подойдёт: что посадить рядом с картофелем

Колорадский жук и близко не подойдёт: что посадить рядом с картофелем

Китайский гороскоп на завтра, 7 апреля: Тиграм - препятствия, Собакам - жертвы

Китайский гороскоп на завтра, 7 апреля: Тиграм - препятствия, Собакам - жертвы

Окна будут чистыми месяцами: чем натереть стекла для безупречного блеска - лайфхак

Окна будут чистыми месяцами: чем натереть стекла для безупречного блеска - лайфхак

Леся Никитюк появилась с фингалом: "У меня же ребенок"

Леся Никитюк появилась с фингалом: "У меня же ребенок"

Мокрый снег и сильный ветер: синоптик предупредила украинцев о заморозках

Мокрый снег и сильный ветер: синоптик предупредила украинцев о заморозках

Невзоров: Призрак Жириновского обещает конец войны

Иран выдвинул условия мира: США получили тайное предложение из 10 пунктов - NYT

Гороскоп на завтра, 8 апреля: Девам - расходы, Тельцам - зависть

Ценнее золота: что СМЕРШ нашел в лесах Прикарпатья и при чем там ГитлерВидео

Как часто на самом деле нужно менять губку для посуды: большинство ошибается

Тест на IQ: нужно найти 8 отличий на картинке кролика за 45 секунд

Водителей призывают перейти на японскую систему замены моторного масла - причинаВидео

Artemis II приблизилась к Луне: что известно о самом страшном этапе миссии

Перестала прятать: Энистон похвасталась нежными объятиями с бойфрендом

ПВО РФ не справилось: неизвестные дроны атаковали стратегический объект врага

Звезда "Гарри Поттера" станет мамой: когда малыш появится на свет

Очень серьезная дама: жена Усика умилила фото с двухлетней дочерью

Ностальгия становится модной: забытый тренд 70-х возвращается на кухни в 2026

Воздушный щит становится крепче: Федоров поделился деталями усиления защиты неба

Киев накроет резкое похолодание со снегом: температура стремительно упадет

Собрались за третьим: Федишин заинтриговала заявлением о ребенке

Для поклонников изящных интриг: 7 лучших сериалов о политике

У украинцев есть феномен, который трудно объяснить: историк раскрыл нюансВидео

На Днепр надвигается влажный фронт: какая погода ожидается в ближайшие дни

Не из-за Ирана: Трамп назвал истинную причину конфликта между США и НАТО

Почему кот кусается без причины: ветеринар назвала истинные его мотивыВидео

Зеленский анонсировал решающий шаг в безопасности: что меняется для Украины

Украина официально предложила России энергетическое перемирие — названа дата

Не будет ни вредителей, ни сорняков - что посадить рядом с перцемВидео

Маленькие грядки — большой урожай: как эффективно использовать каждый сантиметр земли

Война может затянуться на десятилетие: в Раде сделали тревожной заявление

РФ накопила ракеты: эксперт оценил, есть ли риск удара в праздничные дни

Выпадет снег и ударят сильные морозы: в какой регион Украины вернется зима

Умер "крестный отец денима" - основатель бренда Diesel Адриано Голдшмид

Похолодание со снегом мчит на Львовщину: когда ожидаются заморозки

Запах плесени исчезнет мгновенно: простой способ спасти одежду после стиркиВидео

"Ситуация довольно тяжелая": сын тренера Луческу прибыл в реанимацию, что известно

Малина даст вдвое больше: что важно сделать во время цветения

У популярной украинской актрисы беда со здоровьем: "Ночь не спала"

Пасхальная корзина подорожала: сколько придется заплатить за базовый набор

Совсем не "високосный": как на украинском правильно называть год с 366 днямиВидео

Нардепа Железняка поймали на хищении государственных средств вместе с коллегами-депутатами, — Иванов

Впервые с начала войны Украина обогнала РФ по "ударному" показателю – ABC News

Забытые традиции Пасхи: как наши предки отмечали этот праздник

Александр Коваленко о боях на Харьковщине и новых переменах на фронтемнение

Полкилограмма с низкого куста: четыре сорта томатов, которые не боятся стрессовВидео

Взорван крупный нефтетерминал, сбит самолет-амфибия РФ: подробности ударов ВСУ

Выход США из НАТО: какую новую модель Альянса готовят и что изменится для Украины

Когда можно приходить на кладбище: есть ли "неправильное" время

Женщина вышла замуж, а через несколько недель услышала: "Жить осталось 60 дней"Видео

"Я до вас доберусь": Каменских на русском "наехала" на фанатов в СШАВидео

Украинцев предупредили о резком подорожании бензина и дизеля: когда взлетят цены

"Почувствовал разницу в возрасте": Харчишин рассказал о сложностях в общении с детьми

"Настоящая жизнь": Боржемская показала бойфренда с ребенком на руках

Почему верующие каждый год постятся - священник дал честный ответВидео

