О пыли на плинтусах можно забыть надолго: чудо-средство, о котором мало кто знает

Инна Ковенько
29 марта 2026, 23:05
Рассказываем о простом, но эффективном способе, который помогает надолго избавиться от пыли на плинтусах.
Как навсегда избавиться от пыли на плинтусах — чем нужно вытирать пыль / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как избавиться от пыли на плинтусах надолго
  • Как избавиться от пыли в квартире
  • Какой тряпкой лучше вытирать пыль

Кажется, что пыль на плинтусах невозможно победить — стоит только убрать, как уже на следующий день она снова возвращается. Особенно это заметно под радиаторами, где воздух постоянно циркулирует и разносит мелкие частицы по комнате.

Главред расскажет о простом и дешевом способе, который позволяет забыть о пыли почти на месяц.

Как работает метод

Для этого нужны только обычные салфетки для сушки белья в сушилке. Их главная функция — снимать статическое электричество с тканей, чтобы вещи не прилипали друг к другу. Именно это свойство работает и на плинтусах, которые тоже накапливают статический заряд и притягивают пыль, пишет Express.

Салфетки не убирают пыль сами по себе, но оставляют на поверхности тонкий слой кондиционера для тканей. Он создает своеобразный барьер, благодаря которому пыль не оседает так быстро.

Как правильно убирать плинтусы

Сначала нужно удалить основной слой пыли. Удобнее всего — пройтись пылесосом вдоль плинтуса, особенно под радиатором, где ее больше всего. Далее рекомендуем провести простую мойку: возьмите микрофибровую тряпку, смочите ее в теплой воде с небольшим количеством мыла и тщательно протрите поверхность. Так вы удалите остатки грязи и сделаете плинтус абсолютно чистым.

После этого дайте поверхности высохнуть. Если хотите ускорить процесс, просто пройдитесь сухой тряпкой. Ну и главный шаг — возьмите салфетку для сушилки и протрите ею плинтус по всей длине, уделяя внимание углам и углублениям. Именно эта салфетка оставляет тонкий слой кондиционера для тканей, который уменьшает статическое электричество и не дает пыли быстро оседать.

Уже через несколько дней вы заметите, что плинтусы остаются чистыми. И главное — эффект держится не день или два, а более трех недель. Это означает, что вам не придется постоянно тратить время на повторную уборку.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk — это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

