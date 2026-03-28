Испортите одежду: 5 вещей, которые категорически нельзя стирать с кондиционером

Кондиционер может сделать вещи приятными на ощупь, но для некоторых тканей он опасен.

Какие вещи нельзя стирать с кондиционером — как стирать белую одежду

Вы узнаете:

Какие вещи нельзя стирать с кондиционером

Как стирать вещи с кондиционером

Как стирать белую одежду

Многие добавляют кондиционер при стирке автоматически, не задумываясь о последствиях. Такой подход может привести к тому, что некоторые вещи потеряют свое качество и функциональность.

Главред расскажет, для каких категорий одежды кондиционер категорически противопоказан.

Почему кондиционер может навредить

Как пишет Real Simple, кондиционеры действуют по одному принципу: они покрывают волокна специальными веществами, создающими эффект мягкости. Но вместе с этим ткань теряет свои естественные свойства — впитывание влаги, устойчивость к внешним факторам или даже защитные функции. В результате вещи перестают выполнять свое предназначение, а их внешний вид быстро ухудшается. Именно поэтому важно знать, для каких материалов кондиционер категорически не подходит.

Полотенца

Махровые полотенца созданы для максимальной впитывающей способности. Кондиционер делает их петли "слипшимися", ткань становится менее пушистой, а главное — перестает хорошо впитывать влагу. Со временем они приобретают восковую текстуру и выглядят изношенными. Чтобы сохранить качество, лучше стирать полотенца обычным порошком или жидким средством, а периодически — при более высокой температуре, если это разрешает производитель.

Огнестойкая одежда

Спецодежда с огнестойким покрытием имеет защитную функцию, которая может исчезнуть после использования кондиционера. Химические вещества, остающиеся на ткани, являются горючими и делают вещи опасными. Поэтому важно строго соблюдать инструкции на этикетке и избегать любых смягчителей.

Спортивная одежда и ткани, отводящие влагу

Современные синтетические материалы — полиэстер, нейлон — имеют специальную структуру, которая помогает отводить пот и сохранять комфорт во время тренировок. Кондиционер закупоривает поры ткани, снижает ее эффективность и способствует появлению неприятного запаха. Для такой одежды подходит стирка в холодной воде с моющим средством, а для дополнительного смягчения можно использовать немного уксуса. Сушить следует на воздухе или при низкой температуре в сушильной машине.

Водоотталкивающие изделия

Дождевики, туристическое снаряжение и технические ткани имеют специальное покрытие, которое защищает от влаги. Кондиционер разрушает этот слой и делает вещи менее устойчивыми к дождю или снегу. Чтобы сохранить свойства, нужно стирать их без кондиционера, а сушка при низкой температуре поможет даже частично восстановить водоотталкивающий эффект.

Белая одежда

Белье особенно чувствительно к остаткам кондиционера. Средство может оставлять жирные пятна, которые со временем притягивают новые загрязнения и делают ткань тусклой. Для белых вещей рекомендуем использовать специальный порошок, поддерживающий яркость цвета.

Об источнике: Real Simple Real Simple — американский ежемесячный журнал, издаваемый Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

