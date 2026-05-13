Путин стоит перед серьезным выбором: какие три сценария может рассмотреть Кремль

Юрий Берендий
13 мая 2026, 21:35
Для поддержания рейтингов Путин может прибегнуть к кадровым чисткам, масштабным социальным мерам или громкому внешнеполитическому шагу, отметил эксперт.
Перед каким серьезным выбором оказался Путин — Морозов назвал 3 сценария для Кремля

О чем идет речь в материале:

  • Отставка главы ФСБ может стать способом поднять рейтинг диктатора
  • Путину нужен нетривиальный шаг в социальной сфере для удержания власти
  • Кремлю нужен громкий внешний успех для имитации силы

Падение рейтингов и рост внутренней напряженности в России заставляют российского диктатора и военного преступника Владимира Путина искать новые способы удержать контроль над ситуацией. О том, какие три варианта есть у Путина, рассказал в интервью Главреду политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов.

По словам Морозова, у Путина остаются три возможных сценария действий. Первый — резкая и показательная отставка директора ФСБ, что могло бы выглядеть как масштабная реорганизация главной силовой структуры страны, которая все больше вызывает страх внутри России. Он предположил, что это может напоминать изменения, которые ранее провели в Министерстве обороны.

"Это, несомненно, поднимет его рейтинг. То есть вернет его к прежним показателям. Население сразу скажет: "А, ну вот прекрасно, вот они виноваты, а мы живем дальше. Спасибо Путину", — указал он.

Вторым вариантом Морозов назвал попытку перераспределения средств в пользу населения. По его словам, подобная практика ранее давала эффект, однако сейчас для этого нужны значительные ресурсы, которых у бюджета нет. Он также обратил внимание на усиление неравенства, когда семьи участников войны получают большие выплаты, но эта система постепенно работает все менее эффективно.

"Путину нужно сделать какой-то нетривиальный шаг в социальной политике. Просто подписать указ о повышении материнского капитала недостаточно, чтобы рейтинг пошел вверх. Так уже было: он подписал такой указ, но ничего не произошло. Речь идет о большой сумме. Ее можно как-то изобретательно получить для того, чтобы потратить. Видно, что нефтяные доходы этой суммы не дают, и правительство публично это признает", — добавил он.

Третьим возможным шагом Морозов считает не открытие нового фронта, а достижение заметного внешнеполитического успеха. В то же время он подчеркнул, что в последнее время Кремль терпит преимущественно неудачи. По его мнению, Путину нужен резонансный шаг вроде российской операции в Сирии, которая в свое время существенно повысила его рейтинг. Однако, как отметил Морозов, новое военное вторжение, например против Финляндии, наоборот могло бы вызвать страх у населения, а не поддержку.

"Это касается не только Европы. В Америке, например, Венесуэла "сгорела" благодаря Трампу. Куба находится на грани падения давления, и Путин ничего не может сделать, кроме как послать туда какой-то танкер и делегацию. Такая же ситуация в Африке, где африканский корпус Путина, которым очень гордились как эффективным инструментом, сейчас теснят, у него проблемы. Результата нет. Поэтому в одном из этих трех направлений у Путина есть слабые возможности что-то продемонстрировать", — резюмировал он.

Венесуэла / Инфографика: Главред

Как ранее сообщал Главред, на Ставке обсудили крах экономики РФ и усиление санкционного давления, которое уже приводит к заметным потерям российского экспорта и ухудшению ключевых показателей. Владимир Зеленский заявил, что украинские дальнобойные санкции работают, а Украина продолжит давление на государство-агрессора. Именно экономическое истощение России собеседники Главреда называют одним из факторов, подталкивающих Кремль к поиску новых способов удержания власти.

Напомним, Украина уничтожила почти половину экспортных мощностей РФ, из-за чего в Кремле уже обсуждают возможный запрет экспорта бензина и риски дефицита на внутреннем рынке, а западные аналитики предупреждают о серьезном ударе по нефтяным доходам Москвы. В России также фиксируют остановку около 40% нефтяных экспортных мощностей.

Отметим, россиян ждут продукты по талонам, если экономическая ситуация в РФ продолжит ухудшаться такими темпами, о чем предупреждал экономист Андрей Новак. В некоторых регионах уже обсуждают продовольственные карточки для пенсионеров, а резкое подорожание базовых продуктов все сильнее бьет даже по жителям Москвы и Санкт-Петербурга.

О личности: Александр Морозов

Александр Морозов — российский журналист, политолог, политический философ. В 2011–2014 гг. — шеф-редактор "Русского журнала", в 2014–2015 гг. — преподаватель Бохумского университета в Германии, в 2015–2016 гг. — сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России.

В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

