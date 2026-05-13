В ближайшее время могут полететь ракеты: Зеленский предупредил о новой атаке

Российские оккупанты весь день наносили удары по Украине с помощью ударных дронов.

Россия может нанести ракетный удар по Украине

Российские оккупанты весь день атакуют Украину ударными дронами. После этого РФ может запустить ракеты для ударов по украинским городам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Враг пытается перегрузить украинскую ПВО.

"По данным нашей разведки, после всех волн дронов вполне возможны также и запуски ракет против Украины. Наши воины защищают Украину, но очевидная цель России – перегрузить ПВО и причинить как можно больше горя и боли именно в эти дни... Сейчас все службы задействованы, чтобы ликвидировать последствия попаданий. Пожалуйста, обращайте внимание на воздушную тревогу", – подчеркнул Зеленский.

Уже известно, что с начала суток россияне запустили не менее 800 российских дронов. Целенаправленно дроны летели в регионы, которые находятся ближе всего к границам стран НАТО. Уже известно о том, что есть попадания в Закарпатской, Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой, Днепровской, Кировоградской, Запорожской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черкасской, Харьковской, Херсонской областях.

В результате атаки погибли шесть человек, еще как минимум 10 ранены. Среди пострадавших есть дети.

"Точно нельзя назвать случайностью одну из самых длительных массированных российских атак против Украины как раз в то время, когда президент Соединенных Штатов прибыл с визитом в Китай – с визитом, от которого многие многого ожидают. В этот непростой геополитический момент Россия явно пытается испортить общий политический фон и привлечь внимание к своему злу – пытается за счет украинских жизней и украинской инфраструктуры", – говорит Зеленский.

