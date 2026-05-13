Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В ближайшее время могут полететь ракеты: Зеленский предупредил о новой атаке

Ангелина Подвысоцкая
13 мая 2026, 18:22
google news Подпишитесь
на нас в Google
Российские оккупанты весь день наносили удары по Украине с помощью ударных дронов.
удар по Украине
Россия может нанести ракетный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Российские оккупанты весь день атакуют Украину ударными дронами. После этого РФ может запустить ракеты для ударов по украинским городам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Враг пытается перегрузить украинскую ПВО.

"По данным нашей разведки, после всех волн дронов вполне возможны также и запуски ракет против Украины. Наши воины защищают Украину, но очевидная цель России – перегрузить ПВО и причинить как можно больше горя и боли именно в эти дни... Сейчас все службы задействованы, чтобы ликвидировать последствия попаданий. Пожалуйста, обращайте внимание на воздушную тревогу", – подчеркнул Зеленский.

видео дня

Уже известно, что с начала суток россияне запустили не менее 800 российских дронов. Целенаправленно дроны летели в регионы, которые находятся ближе всего к границам стран НАТО. Уже известно о том, что есть попадания в Закарпатской, Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой, Днепровской, Кировоградской, Запорожской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черкасской, Харьковской, Херсонской областях.

В результате атаки погибли шесть человек, еще как минимум 10 ранены. Среди пострадавших есть дети.

"Точно нельзя назвать случайностью одну из самых длительных массированных российских атак против Украины как раз в то время, когда президент Соединенных Штатов прибыл с визитом в Китай – с визитом, от которого многие многого ожидают. В этот непростой геополитический момент Россия явно пытается испортить общий политический фон и привлечь внимание к своему злу – пытается за счет украинских жизней и украинской инфраструктуры", – говорит Зеленский.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Владимир Зеленский вторжение России атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В ближайшее время могут полететь ракеты: Зеленский предупредил о новой атаке

В ближайшее время могут полететь ракеты: Зеленский предупредил о новой атаке

18:22Война
Начались отключения света: РФ массированно ударила по западу Украины, ситуация в областях

Начались отключения света: РФ массированно ударила по западу Украины, ситуация в областях

17:17Война
Всё резко полетело вниз: новый курс валют на 14 мая

Всё резко полетело вниз: новый курс валют на 14 мая

17:16Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
В саду будет полно клещей: какое растение ни в коем случае нельзя сажать на участке

В саду будет полно клещей: какое растение ни в коем случае нельзя сажать на участке

Помидоры будут быстрее расти и не болеть: какая хитрость с поливом поможет

Помидоры будут быстрее расти и не болеть: какая хитрость с поливом поможет

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

В Москве загорелся Кремль, огонь охватил тысячи квадратов: что известно

В Москве загорелся Кремль, огонь охватил тысячи квадратов: что известно

Гороскоп на завтра, 14 мая: Львам — волнения, Рыбам — обида

Гороскоп на завтра, 14 мая: Львам — волнения, Рыбам — обида

Последние новости

18:35

Самые верные друзья по гороскопу: кто умеет хранить секреты

18:33

Боролись за конечность: что известно о состоянии младенца после удара по Кривому Рогу

18:22

В ближайшее время могут полететь ракеты: Зеленский предупредил о новой атаке

18:08

Дроны РФ более 7 часов терроризировали Житомирщину: что известно о последствиях атаки

18:06

Тусовка на 15 дней: звезда устроила роскошный девичник за чужой счетВидео

Путин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - МорозовПутин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - Морозов
17:49

Мистика или психология: почему дома постоянно пропадают вещи

17:44

"Честная мобилизация" призвала правоохранителей проверить "бронь" известных блоггеров, активистов и селебрити

17:39

Как родителям обращаться друг к другу в присутствии детей: в сети разгорелся спор

17:31

Варить в оболочке или без: производители сосисок поставили точку в многолетней дискуссии

Реклама
17:31

В какой воде варить гречку - в холодной или горячей: большинство ошибается годами

17:17

Начались отключения света: РФ массированно ударила по западу Украины, ситуация в областяхФото

17:16

Всё резко полетело вниз: новый курс валют на 14 мая

17:00

Больше не для физкультуры: как носить спортивный костюм в 2026 годуВидео

16:56

Дешево и навсегда: как избавиться от хруща и его личинок

16:55

Что нельзя сажать рядом с болгарским перцем: назван неочевидный сосед-враг

16:52

РФ модернизирует Ту-160 для ударов по Украине: в чём опасность и что скрывает Кремль

16:47

Супруги нашли тайник с золотом на кухне: во сколько оценили клад

16:24

Говорить "хто крайній" неправильно: как следует становиться в очередь на украинском

16:19

3 продукта, которые категорически нельзя готовить в аэрогриле: знают далеко не все

16:15

После атаки РФ в облэнерго сделали заявление о графиках отключений на Полтавщине

Реклама
16:06

"Будет гораздо сложнее": Витвицкая рассекретила пол первенцаВидео

15:21

Девушка поспешила на кассе самообслуживания и быстро пожалела

15:19

Когда Вознесение Господне в 2026 году: дата праздника, традиции и запреты

15:19

Жители одного города смогут пользоваться автобусами бесплатно: в чем причина

15:01

Нагар на сковородах и кастрюлях исчезнет без трения: поможет неожиданное средство

14:59

Колоссальная разница: девушка сравнила цены на продукты в Украине и Румынии

14:43

"Не выступала вживую": фаворитка Евровидения 2026 сделала заявление после обвиненийВидео

14:25

Что означает режим "L" на коробке автомат: сбивает с толку водителейВидео

14:01

Древняя река из пророчества исчезает: ученые заговорили о конце светаВидео

13:47

На Ровенщине дрон попал в жилой дом: количество погибших возросло, есть раненые

13:45

Почему вянет рассада помидор: 4 ошибки, которые допускают почти всеВидео

13:43

Магнитная буря ударит с новой силой: когда начнется геомагнитный шторм

13:33

Взлет курса доллара до 55–60 гривен: эксперт удивил прогнозом до конца года

13:27

Принц Уильям вынес приговор браку Гарри и Меган: "Нет шансов"

13:07

В ГУР предупредили о начале длительной комбинированной атаки РФ: по чему целит враг

13:05

Буданов занимается важной работой по новым оборонным проектам, — военный аналитик

12:41

Мужчина дважды устанавливал солнечные панели: о чем он пожалел позжеВидео

12:33

РФ снова изменила тактику: большое количество "Шахедов" массово идет от границы РБ

12:22

Китайский гороскоп на завтра, 14 мая: Обезьянам - признания, Собакам - кокетство

12:18

Трамп и Си обсудят судьбу Украины: Небоженко раскрыл сценарий для Киева

Реклама
12:15

Ряд областей Украины атакуют дроны: слышны взрывы, есть пострадавшие

12:12

США направили своих военных в Украину: какова их задача на фронте

12:11

Что такое "палисадник": откуда взялось это слово и есть ли оно в украинском языке

11:40

"У Путина только один путь": известна судьба оккупированных украинских городов

11:23

Томаты будут болеть и гнить: где нельзя сажать помидорыВидео

11:21

Зачем нужны высокие грядки в 2026 году: как их сделать идеальнымиВидео

11:18

Под Киевом продают особняк, похожий на замок вампиров: что скрыто внутриВидео

11:18

Грозовые дожди обрушатся на Украину: в каких регионах погода резко ухудшится

11:14

Скандальное выступление на Евровидении 2026 вызвало вмешательство полиции — деталиВидео

11:06

Путин и Зеленский больше не видят смысла в продолжении мирных переговоров под эгидой США

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять