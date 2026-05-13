3 продукта, которые категорически нельзя готовить в аэрогриле: знают далеко не все

Рассказываем, какие продукты эксперты советуют никогда не класть в аэрогриль.

Какие продукты нельзя готовить в аэрогриле

Аэрогриль уже стал привычным прибором на многих кухнях. Он позволяет готовить быстрее, чем в духовке, экономит электроэнергию и дает возможность уменьшить количество масла в блюдах. Но несмотря на универсальность, есть продукты, которые эксперты ни в коем случае не советуют класть в аэрогриль.

Главред расскажет , какие продукты не подходят для приготовления в аэрогриле.

Попкорн

Зерна кукурузы для попкорна не подходят для аэрогриля. Большинство моделей не достигают температуры, необходимой для того, чтобы зерна раскрылись. В результате они остаются сырыми, а часть может застрять в нагревательном элементе. Это создает риск короткого замыкания и даже пожара, пишет Express.

Жидкое тесто

Блюда типа курицы в жидком кляре или рыбы в тесте не стоит готовить в аэрогриле. Прибор не обеспечивает достаточного нагрева для быстрого "запечатывания" теста, поэтому оно стекает с продукта, образуя лужу сырой массы на дне корзины. Для таких блюд рекомендуем использовать сковороду или духовку.

Хлеб для тостов

Обычные тосты не подходят для аэрогриля, как бы странно это ни звучало. По словам экспертов, внутри прибора хлеб просто перемещается под действием потока горячего воздуха и не поджаривается равномерно. В результате вы не получите хрустящего тоста, а лишь высушенный кусок. Для этой задачи незаменимым остается обычный тостер.

Важный нюанс

Хотя в аэрофритюрнице можно использовать небольшое количество масла, его избыток опасен. Прибор не предназначен для работы с большими объемами жира, и это может стать причиной возгорания. По данным страховой компании Aviva, в их исследовании 8% пожаров были вызваны именно избытком масла в фритюрницах.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

