Людей призывают избегать одного режима в стиральной машине: принесет проблемы

Незаметная деталь может вызвать неприятный запах.

Почему стиральная машина неприятно пахнет / коллаж: Главред, фото: pixabay

Неприятный запах из стиральной машины – это распространенная проблема, которая раздражает многих людей. Хотя все ищут причину глубоко внутри прибора, она гораздо очевиднее – это неправильно выбранный режим.

Главред решил разобраться, как устранить неприятный запах из стиральной машины.

Почему из стиральной машины плохо пахнет

Автор видео в TikTok @Fixitwithfraz рассказал, что всего один режим стирки, который экономит время, может быть причиной того, что прибор начинает плохо пахнуть после каждой загрузки белья, пишет express.co.uk.

"Ваша стиральная машина начинает вонять всего через два года из-за этой кнопки быстрой стирки. Сегодня все используют быструю стирку для всего", — подчеркнул он.

Какие недостатки имеет режим быстрой стирки

Большинство современных приборов имеют режим быстрой стирки, который длится не более часа, а часто и меньше. Он предназначен для стирки слегка загрязненной одежды. Это экономит время и энергию, стирая вещи в более холодной воде.

"Быстрая стирка в холодной воде не расщепляет бактерии, моющее средство и жир. Они накапливаются в уплотнителе, в барабане и вызывают неприятный запах", — подчеркнул мужчина.

На каком режиме лучше всего стирать одежду

Автор видео говорит, что лучше всего стирать вещи при температуре 60 градусов или выше, "в идеале по крайней мере раз в неделю". Это поможет удалить любые остатки моющего средства. Кроме того, высокие температуры убивают бактерии.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

