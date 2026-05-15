Урожай смородины и порички удвоится: что нужно сделать в мае

Чтобы смородина и поричка дали крупные и сладкие ягоды, нужно правильно обрезать кусты и вовремя подкормить их. Агроном раскрыл главные секреты ухода.

Чем подкормить смородину и поричку

О чем вы узнаете:

Как правильно обрезать смородину и поричку весной

Чем подкормить кусты для получения крупных ягод

Что делать, если ягоды начали осыпаться

Чтобы получить большие и крупные ягоды смородины и порички, садоводам необходимо вовремя провести правильную обрезку и подкормку кустов. Именно в конце весны растения решают, куда направить свои силы — на наращивание листьев или на формирование плодов. Что именно сделать со смородиной и поричкой в мае, расскажет Главред.

По словам автора видео на канале "Дача Агронома", успех урожая распределяется поровну между двумя основными процедурами.

Подойдите сейчас к кустам и сделайте им обрезку, а остальные 50% — это подкормка, — отмечает эксперт.

Что нужно срезать весной

Главная цель весенней обрезки — перенаправить питательные вещества из ненужной зелени непосредственно к ягодам, которые уже завязались. Процедура выполняется в два этапа:

Оставьте только самые сильные молодые побеги

Среди новых побегов, растущих от земли, следует оставить только два или три самых сильных. Все остальные удаляют под корень.

Загущенный куст — главный враг большого урожая

Ветки, растущие внутрь куста, нужно срезать. Центральные побеги, идущие от молодой древесины вглубь, не стоит удалять полностью, а коротко подрезать, оставляя на них 2–3 листа. Это позволит получить дополнительный урожай в следующем году. Побеги, растущие вертикально вверх и наружу, оставляют.

Такое прореживание обеспечивает доступ солнечного света к внутренним частям растения. Автор видео предупреждает, что без солнечных лучей ягоды в глубине куста могут просто осыпаться.

Мы и обрезаем лишнее именно для того, чтобы освободить часть питания, питательных веществ, и они пошли к вашим ягодам, — объясняется в видео.

Что любит и чего не любит черная смородина

Что делать, если ягоды начали осыпаться

В случае, если ягоды все же начали опадать, кусты следует обработать раствором бора — одна чайная ложка сухой борной кислоты на 10 литров воды.

Чем подкормить смородину и поричку для крупных и сладких ягод

После обрезки кусты нуждаются в питательных веществах. Автор видео не советует использовать на этом этапе аммиачную селитру, поскольку она спровоцирует бурный рост новых зеленых побегов, которые только что срезали.

Картофельная шелуха

Картофельные отходы содержат крахмал и глюкозу, которые очень любят ягодные кусты.

Пепел и уксус

Пепел, или древесная зола, — доступное и бесплатное удобрение. Для приготовления раствора пол-литровый стакан пепла заливают 10 литрами кипятка и настаивают сутки. После этого жидкость сливают с осадка и обязательно добавляют один стакан столового уксуса, поскольку смородина и крыжовник не любят щелочной среды. Полученным раствором можно поливать под корень или опрыскивать листья.

Какие минеральные удобрения лучше всего подойдут для смородины и порички

Подойдет нитроаммофоска или готовые комплексные NPK-удобрения в равных пропорциях — например, формулы 18-18-18 или 20-20-20. Позже, во время созревания плодов, стоит перейти на удобрения с высоким содержанием калия, чтобы ягоды были слаще.

Агроном отмечает, что даже при отсутствии удобрений одна только правильная обрезка способна значительно улучшить результат.

Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома" YouTube-канал "Дача Агронома" — это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространенных ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал акцентирует внимание на полезных лайфхаках для дачников, как избежать потерь урожая.

