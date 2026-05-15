Урожай смородины и порички удвоится: что нужно сделать в мае

О чем вы узнаете:
- Как правильно обрезать смородину и поричку весной
- Чем подкормить кусты для получения крупных ягод
- Что делать, если ягоды начали осыпаться
Чтобы получить большие и крупные ягоды смородины и порички, садоводам необходимо вовремя провести правильную обрезку и подкормку кустов. Именно в конце весны растения решают, куда направить свои силы — на наращивание листьев или на формирование плодов. Что именно сделать со смородиной и поричкой в мае, расскажет Главред.
По словам автора видео на канале "Дача Агронома", успех урожая распределяется поровну между двумя основными процедурами.
Подойдите сейчас к кустам и сделайте им обрезку, а остальные 50% — это подкормка, — отмечает эксперт.
Что нужно срезать весной
Главная цель весенней обрезки — перенаправить питательные вещества из ненужной зелени непосредственно к ягодам, которые уже завязались. Процедура выполняется в два этапа:
Оставьте только самые сильные молодые побеги
Среди новых побегов, растущих от земли, следует оставить только два или три самых сильных. Все остальные удаляют под корень.
Загущенный куст — главный враг большого урожая
Ветки, растущие внутрь куста, нужно срезать. Центральные побеги, идущие от молодой древесины вглубь, не стоит удалять полностью, а коротко подрезать, оставляя на них 2–3 листа. Это позволит получить дополнительный урожай в следующем году. Побеги, растущие вертикально вверх и наружу, оставляют.
Такое прореживание обеспечивает доступ солнечного света к внутренним частям растения. Автор видео предупреждает, что без солнечных лучей ягоды в глубине куста могут просто осыпаться.
Мы и обрезаем лишнее именно для того, чтобы освободить часть питания, питательных веществ, и они пошли к вашим ягодам, — объясняется в видео.
Что делать, если ягоды начали осыпаться
В случае, если ягоды все же начали опадать, кусты следует обработать раствором бора — одна чайная ложка сухой борной кислоты на 10 литров воды.
Чем подкормить смородину и поричку для крупных и сладких ягод
После обрезки кусты нуждаются в питательных веществах. Автор видео не советует использовать на этом этапе аммиачную селитру, поскольку она спровоцирует бурный рост новых зеленых побегов, которые только что срезали.
Картофельная шелуха
Картофельные отходы содержат крахмал и глюкозу, которые очень любят ягодные кусты.
Пепел и уксус
Пепел, или древесная зола, — доступное и бесплатное удобрение. Для приготовления раствора пол-литровый стакан пепла заливают 10 литрами кипятка и настаивают сутки. После этого жидкость сливают с осадка и обязательно добавляют один стакан столового уксуса, поскольку смородина и крыжовник не любят щелочной среды. Полученным раствором можно поливать под корень или опрыскивать листья.
Какие минеральные удобрения лучше всего подойдут для смородины и порички
Подойдет нитроаммофоска или готовые комплексные NPK-удобрения в равных пропорциях — например, формулы 18-18-18 или 20-20-20. Позже, во время созревания плодов, стоит перейти на удобрения с высоким содержанием калия, чтобы ягоды были слаще.
Агроном отмечает, что даже при отсутствии удобрений одна только правильная обрезка способна значительно улучшить результат.
Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома"
YouTube-канал "Дача Агронома" — это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространенных ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал акцентирует внимание на полезных лайфхаках для дачников, как избежать потерь урожая.
