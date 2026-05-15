Высадка растений-компаньонов становится всё более популярным способом борьбы с вредителями среди тех, кто хочет выращивать здоровые овощи без химии.

Какие растения стоит сажать рядом на грядке

Опытные огородники давно убедились, что правильно подобранные соседи на грядке работают не хуже химии. Некоторые растения способны отпугивать насекомых, другие — привлекать полезных хищников, а вместе они создают естественную защиту, которая работает в течение всего сезона.

Весной особенно стоит обратить внимание на сочетания, помогающие сдерживать вредителей. Так, рядом с помидорами хорошо себя чувствует базилик — его насыщенный аромат не нравится тле и комарам, а сами томаты в таком соседстве растут активнее, пишет Hovege.

Морковь и лук тоже образуют эффективный дуэт: резкий запах лука сбивает с толку свекольную муху, тогда как морковь помогает уменьшить риски для луковых культур.

Огурцы чувствуют себя гораздо безопаснее рядом с укропом. Эта ароматная зелень привлекает божьих коровок и мелких ос, которые активно уничтожают вредителей. Капуста же получает дополнительную защиту, если рядом растут бархатцы — они известны способностью сдерживать нематод и часть насекомых, повреждающих листья.

Клубника лучше плодоносит в соседстве с чесноком: его запах отпугивает нежелательных гостей и одновременно снижает риск грибковых заболеваний. Бобовые культуры хорошо реагируют на фенхель, который помогает сдерживать тлю и даже улучшает вкус урожая. Салат-латук в сочетании с луком получает естественную защиту от мелких вредителей, а места такая комбинация занимает минимум.

Кабачки стоит высаживать рядом с молочаем — он работает как растение-ловушка, отвлекая тлю от основной культуры. Картофель в соседстве с хреном получает дополнительный барьер от грибковых болезней, а некоторые огородники считают, что такой дуэт помогает и против картофельного жука. Шпинат и редис тоже образуют полезную пару: быстрый рост редиса разрыхляет почву и уменьшает риск появления почвенных вредителей.

Такие сочетания не заменяют уход полностью, однако способны существенно снизить потребность в химических средствах и сделать огород здоровее. Даже несколько правильно подобранных растений могут заметно изменить ситуацию на грядках в течение всего сезона.

Об источнике: Hovege Hovege.hu (Hóvége) — это популярный венгерский информационный портал и сервис полезных советов, название которого буквально переводится как "конец месяца" . Главная цель проекта — помочь людям, которые сталкиваются с финансовыми или бытовыми трудностями в конце месяца из-за ограниченного бюджета.

