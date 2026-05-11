Муравьи и тля боятся его как огня: какое растение следует посадить для защиты сада

В садовом сезоне одна из самых распространенных проблем — появление муравьев и тли. Эти мелкие вредители способны за считанные недели истощить молодые деревья, замедлить рост побегов и снизить урожайность. Хотя многие садоводы сразу прибегают к химическим средствам, специалисты отмечают, что существует естественный способ, который работает не хуже магазинных препаратов.

Садоводы все чаще обращают внимание на календулу — неприхотливое растение, создающее вокруг деревьев естественный защитный барьер. Ее насыщенный аромат содержит вещества, которые насекомые просто не переносят. Тля избегает таких участков, а муравьи, переносящие ее колонии, не прокладывают тропинок рядом с ноготками. В результате цепочка размножения вредителей разрушается, пишет ТСН.

Календула приносит саду и другие преимущества: она привлекает опылителей, улучшает структуру почвы и может уменьшать количество грибковых инфекций. Растение быстро растет, не требует сложного ухода и прекрасно чувствует себя как на солнце, так и в полутени.

Как высаживать календулу для максимального эффекта

Вокруг деревьев — создает защитное кольцо, которое сдерживает вредителей.

Между рядами — подходит для больших садов и огородов.

Посев в почву весной — семена быстро всходят и почти сразу начинают действовать как природный репеллент.

Календула — один из самых простых способов обезопасить сад без химии. Она работает постоянно, не вредит почве и приносит дополнительную пользу хозяйству.

