Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Муравьи и тля боятся его как огня: какое растение следует посадить для защиты сада

Дарья Пшеничник
11 мая 2026, 17:08
google news Подпишитесь
на нас в Google
Это растение источает специфический аромат, который не переносят вышеупомянутые вредители.
Муравьи и тля боятся его как огня: какое растение следует посадить для защиты сада
Что посадить в саду от муравьев и тли / Коллаж: Главред, фото: pixabay, pexels

Вы узнаете:

видео дня
  • Какое растение отпугивает муравьев и тлю
  • Где именно его стоит сажать

В садовом сезоне одна из самых распространенных проблем — появление муравьев и тли. Эти мелкие вредители способны за считанные недели истощить молодые деревья, замедлить рост побегов и снизить урожайность. Хотя многие садоводы сразу прибегают к химическим средствам, специалисты отмечают, что существует естественный способ, который работает не хуже магазинных препаратов.

Садоводы все чаще обращают внимание на календулу — неприхотливое растение, создающее вокруг деревьев естественный защитный барьер. Ее насыщенный аромат содержит вещества, которые насекомые просто не переносят. Тля избегает таких участков, а муравьи, переносящие ее колонии, не прокладывают тропинок рядом с ноготками. В результате цепочка размножения вредителей разрушается, пишет ТСН.

Календула приносит саду и другие преимущества: она привлекает опылителей, улучшает структуру почвы и может уменьшать количество грибковых инфекций. Растение быстро растет, не требует сложного ухода и прекрасно чувствует себя как на солнце, так и в полутени.

Как высаживать календулу для максимального эффекта

  • Вокруг деревьев — создает защитное кольцо, которое сдерживает вредителей.
  • Между рядами — подходит для больших садов и огородов.
  • Посев в почву весной — семена быстро всходят и почти сразу начинают действовать как природный репеллент.

Календула — один из самых простых способов обезопасить сад без химии. Она работает постоянно, не вредит почве и приносит дополнительную пользу хозяйству.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огород сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Обретаем независимость": Украина имеет свои ракеты, похожие на Taurus – Федоров

"Обретаем независимость": Украина имеет свои ракеты, похожие на Taurus – Федоров

18:19Украина
Известный украинский телеведущий выехал в РФ и получил гражданство - журналист

Известный украинский телеведущий выехал в РФ и получил гражданство - журналист

17:22Звёзды
Не Трамп: Путин продвигает нового переговорщика для завершения войны, в чем угроза

Не Трамп: Путин продвигает нового переговорщика для завершения войны, в чем угроза

17:19Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Грабителям понадобятся минуты: эксперт назвал тайники, которые находят первыми

Грабителям понадобятся минуты: эксперт назвал тайники, которые находят первыми

Микроволновка уходит в прошлое: 5 альтернатив, которые изменят правила на кухне

Микроволновка уходит в прошлое: 5 альтернатив, которые изменят правила на кухне

Переломный этап в жизни трех знаков зодиака: что для них приготовила судьба

Переломный этап в жизни трех знаков зодиака: что для них приготовила судьба

Что нужно сделать в праздник 12 мая: важные приметы

Что нужно сделать в праздник 12 мая: важные приметы

РФ готовит массированный удар после "перемирия": каким городам грозит атака

РФ готовит массированный удар после "перемирия": каким городам грозит атака

Последние новости

18:31

На ключевом направлении РФ меняет тактику: офицер раскрыл новые методы атак

18:19

"Обретаем независимость": Украина имеет свои ракеты, похожие на Taurus – Федоров

18:13

Какое украинское мужское имя имеет языческие корни: оно до сих пор популярно

18:12

Погода готовит сюрприз для Черкасской области: когда ударят ливни и грозы

17:59

Уксус против мышей: как использовать кухонное средство для защиты дома и сада

Вадим Галайчук: Цель Украины — получить полное членство в ЕС к 2030 годуВадим Галайчук: Цель Украины — получить полное членство в ЕС к 2030 году
17:37

Посадка томатов в открытый грунт: что добавить в лунку для закаливания корнейВидео

17:22

Известный украинский телеведущий выехал в РФ и получил гражданство - журналист

17:20

Без штрафов и ограничений: какую рыбу можно ловить в маеВидео

17:19

Не Трамп: Путин продвигает нового переговорщика для завершения войны, в чем угроза

Реклама
17:08

Муравьи и тля боятся его как огня: какое растение следует посадить для защиты сада

17:08

Воет или роет ямы: о каких бедах предупреждает поведение собаки

17:06

Таро прогноз на июнь 2026: один знак зодиака ждут большие деньгиВидео

16:32

На Украину обрушится грозовой шторм: какие регионы предупредили об опасности

16:27

Гривня резко полетела вниз: новый курс валют на 12 мая

16:07

Почему нужно регулярно сыпать соду в раковину: забытый, но эффективный лайфхакВидео

15:55

Будет богатый урожай: как подготовить почву к посеву и чем удобрятьВидео

15:49

Дожди и грозы надвигаются на Житомирскую область: когда погода резко ухудшится

15:46

В Киеве все меньше рассчитывают на США в вопросе прекращения войны - NYT

15:40

РФ готовит массированный удар после "перемирия": каким городам грозит атака

14:58

Редкий духовный дар: в какие дни рождаются люди с "сверхчувствительностью"

Реклама
14:55

Ни в коем случае не "будь здоров" — как правильно ответить на чихание на украинскомВидео

14:46

В Украину идут дожди с похолоданием – какая погода будет в ближайшие дни

14:27

Евровидение 2026: LELÉKA появилась на бирюзовой дорожкеВидео

14:01

Гороскоп Таро на завтра 12 мая: Близнецам - тишина, Стрельцу - праздновать

13:54

Кто из водителей проедет первым: каверзный тест по ПДД сбивает с толку многихВидео

13:46

Муж Лорак красиво опустил певицу на Мальдивах: видео попало в сетьВидео

13:43

Спелое или испорченное: как за 10 секунд проверить зрелость авокадо

13:40

Деревья, которые поглощают негатив: под чем постоять, если плохоВидео

13:25

Обмен "1000 на 1000" и встреча с Путиным: Зеленский раскрыл детали переговоров

13:25

Худее скелета: изможденная жена Цекало показала свое тело

13:21

"Уже уехала": Кошевой впервые рассказал, в какой стране учится его дочь

12:53

Открытие Евровидения 2026: какими эмоциями поделилась LELEKA

12:41

Украина на Евровидении: главные триумфы и болезненные пораженияВидео

12:29

Это вызов: Лилия Ребрик рассказала, как ее приняли в "Дизель Шоу"

12:27

"Это переломный момент": Украина перехватила инициативу в войне - The Economist

12:26

Никакой не "шалфей": как правильно назвать растение на украинском языке

12:22

Киев поддержал постепенную интеграцию в ЕС, но есть условие: нардеп раскрыл детали

12:20

Демобилизация и высокие выплаты станут реальностью: СМИ раскрыли детали реформы

12:01

В какие дни нужно сжигать лавровый лист: мольфар рассказал о ритуалахВидео

11:29

Почему 12 мая не стоит делиться своими планами: какой церковный праздник

Реклама
11:09

Когда Украина в последний раз расширяла свои границы: какая задача ставиласьВидео

11:02

Гороскоп на завтра, 12 мая: Весам — облегчение, Рыбам — неожиданность

10:55

Что нужно успеть посадить в мае: календарь посадок для разного климатаВидео

10:51

ТЦК в Украине планируют трансформировать в Офисы резерва+: как это будет работать

09:52

ЕС готовит удар по РФ, чтобы принудить Путина к мирному соглашению летом – Politico

09:38

Путин намекнул на завершение войны: в ISW раскрыли, на кого нацелены подобные заявления

09:24

Густой туман и потепление: какой будет погода в Одесской области

08:49

Что нужно сделать в праздник 12 мая: важные приметы

08:21

"Начнем прямо сейчас": Нетаньяху заявил о намерении сократить военную помощь США до нуля

08:18

В Кремле сделали противоречивые заявления о конце войны с Украиной: детали

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять