Муравьи и тля боятся его как огня: какое растение следует посадить для защиты сада

Вы узнаете:
- Какое растение отпугивает муравьев и тлю
- Где именно его стоит сажать
В садовом сезоне одна из самых распространенных проблем — появление муравьев и тли. Эти мелкие вредители способны за считанные недели истощить молодые деревья, замедлить рост побегов и снизить урожайность. Хотя многие садоводы сразу прибегают к химическим средствам, специалисты отмечают, что существует естественный способ, который работает не хуже магазинных препаратов.
Садоводы все чаще обращают внимание на календулу — неприхотливое растение, создающее вокруг деревьев естественный защитный барьер. Ее насыщенный аромат содержит вещества, которые насекомые просто не переносят. Тля избегает таких участков, а муравьи, переносящие ее колонии, не прокладывают тропинок рядом с ноготками. В результате цепочка размножения вредителей разрушается, пишет ТСН.
Календула приносит саду и другие преимущества: она привлекает опылителей, улучшает структуру почвы и может уменьшать количество грибковых инфекций. Растение быстро растет, не требует сложного ухода и прекрасно чувствует себя как на солнце, так и в полутени.
Как высаживать календулу для максимального эффекта
- Вокруг деревьев — создает защитное кольцо, которое сдерживает вредителей.
- Между рядами — подходит для больших садов и огородов.
- Посев в почву весной — семена быстро всходят и почти сразу начинают действовать как природный репеллент.
Календула — один из самых простых способов обезопасить сад без химии. Она работает постоянно, не вредит почве и приносит дополнительную пользу хозяйству.
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
