Никакой не "шалфей": как правильно назвать растение на украинском языке

Это известное лекарственное, декоративное и пряное растение.

Как правильно на украинском языке назвать "шалфей"

Что известно об этом растении

Украинцам советуют внимательнее относиться к названиям растений и не переносить в речь чужие формы только из-за привычки. Слово "шалфей" — именно такой случай: оно пришло из русского языка и не относится к украинской норме.

Лингвисты подчеркивают, что правильным украинским названием является "шавлія" — именно эту форму фиксируют словари. В быту же до сих пор часто можно услышать "чай с шалфеем", хотя по нормативам следует говорить "чай із шавлією". Точно так же: "шавлія лікарська", "листя шавлії", "ефірна олія шавлії", пишет Oboz.ua.

Откуда происходит название растения

Украинское название созвучно латинскому Salvia. Исследователи предполагают, что его звучание могло сформироваться под влиянием польского или немецкого языков, где существуют подобные формы. Латинский корень связан со значением "здоровье" и "спасение", что вполне соответствует древним представлениям о целебных свойствах растения.

Что известно о "шавлії"

"Шавлія" известна не только как лекарственная культура. Она обладает приятным ароматом, привлекает пчел, хорошо смотрится в декоративных посадках и широко используется в кулинарии. Листья добавляют в мясные блюда, соусы, салаты и травяные напитки — из-за выраженного аромата его обычно используют в небольшом количестве.

В народной традиции "шавлію" связывали со здоровьем, силой и долголетием. В мире насчитывается более тысячи ее видов, а в Украине растет 29. Самые распространенные — "шавлія лікарська" и "шавлія мускатна", которые культивируют для медицины, парфюмерии, кулинарии и озеленения.

