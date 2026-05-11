Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Никакой не "шалфей": как правильно назвать растение на украинском языке

Дарья Пшеничник
11 мая 2026, 12:26
google news Подпишитесь
на нас в Google
Это известное лекарственное, декоративное и пряное растение.

Никакой не
Как будет "шалфей" на украинском / Коллаж: Главред, фото: freepik, wikipedia

Вы узнаете:

видео дня
  • Как правильно на украинском языке назвать "шалфей"
  • Что известно об этом растении

Украинцам советуют внимательнее относиться к названиям растений и не переносить в речь чужие формы только из-за привычки. Слово "шалфей" — именно такой случай: оно пришло из русского языка и не относится к украинской норме.

Лингвисты подчеркивают, что правильным украинским названием является "шавлія" — именно эту форму фиксируют словари. В быту же до сих пор часто можно услышать "чай с шалфеем", хотя по нормативам следует говорить "чай із шавлією". Точно так же: "шавлія лікарська", "листя шавлії", "ефірна олія шавлії", пишет Oboz.ua.

Откуда происходит название растения

Украинское название созвучно латинскому Salvia. Исследователи предполагают, что его звучание могло сформироваться под влиянием польского или немецкого языков, где существуют подобные формы. Латинский корень связан со значением "здоровье" и "спасение", что вполне соответствует древним представлениям о целебных свойствах растения.

Что известно о "шавлії"

"Шавлія" известна не только как лекарственная культура. Она обладает приятным ароматом, привлекает пчел, хорошо смотрится в декоративных посадках и широко используется в кулинарии. Листья добавляют в мясные блюда, соусы, салаты и травяные напитки — из-за выраженного аромата его обычно используют в небольшом количестве.

В народной традиции "шавлію" связывали со здоровьем, силой и долголетием. В мире насчитывается более тысячи ее видов, а в Украине растет 29. Самые распространенные — "шавлія лікарська" и "шавлія мускатна", которые культивируют для медицины, парфюмерии, кулинарии и озеленения.

Интересное по теме:

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
украинский язык культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина на Евровидении: главные триумфы и болезненные поражения

Украина на Евровидении: главные триумфы и болезненные поражения

12:41Звёзды
"Это переломный момент": Украина перехватила инициативу в войне - The Economist

"Это переломный момент": Украина перехватила инициативу в войне - The Economist

12:27Мир
Демобилизация и высокие выплаты станут реальностью: СМИ раскрыли детали реформы

Демобилизация и высокие выплаты станут реальностью: СМИ раскрыли детали реформы

12:20Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Клубника будет как с картинки: чем подкормить кусты во время активного цветения

Клубника будет как с картинки: чем подкормить кусты во время активного цветения

Верхушечная гниль не страшна: чем подкормить помидоры через неделю после высадки

Верхушечная гниль не страшна: чем подкормить помидоры через неделю после высадки

На каком уровне магнитная буря сейчас: прогноз на ближайшие дни

На каком уровне магнитная буря сейчас: прогноз на ближайшие дни

Грабителям понадобятся минуты: эксперт назвал тайники, которые находят первыми

Грабителям понадобятся минуты: эксперт назвал тайники, которые находят первыми

Урожай огурцов будет рекордным даже без химикатов: достаточно посадить рядом одно растение

Урожай огурцов будет рекордным даже без химикатов: достаточно посадить рядом одно растение

Последние новости

12:53

Открытие Евровидения 2026: какими эмоциями поделилась LELEKA

12:41

Украина на Евровидении: главные триумфы и болезненные пораженияВидео

12:29

Это вызов: Лилия Ребрик рассказала, как ее приняли в "Дизель Шоу"

12:27

"Это переломный момент": Украина перехватила инициативу в войне - The Economist

12:26

Никакой не "шалфей": как правильно назвать растение на украинском языке

Парад 9 мая стал публичным унижением России и обнажил страхи Путина – КоваленкоПарад 9 мая стал публичным унижением России и обнажил страхи Путина – Коваленко
12:22

Киев поддержал постепенную интеграцию в ЕС, но есть условие: нардеп раскрыл детали

12:20

Демобилизация и высокие выплаты станут реальностью: СМИ раскрыли детали реформы

12:01

В какие дни нужно сжигать лавровый лист: мольфар рассказал о ритуалахВидео

11:29

Почему 12 мая не стоит делиться своими планами: какой церковный праздник

Реклама
11:09

Когда Украина в последний раз расширяла свои границы: какая задача ставиласьВидео

11:02

Гороскоп на завтра, 12 мая: Весам — облегчение, Рыбам — неожиданность

10:55

Что нужно успеть посадить в мае: календарь посадок для разного климатаВидео

10:51

ТЦК в Украине планируют трансформировать в Офисы резерва+: как это будет работать

09:52

ЕС готовит удар по РФ, чтобы принудить Путина к мирному соглашению летом – Politico

09:38

Путин намекнул на завершение войны: в ISW раскрыли, на кого нацелены подобные заявления

09:24

Густой туман и потепление: какой будет погода в Одесской области

09:00

Вадим Галайчук: Цель Украины — получить полное членство в ЕС к 2030 году

08:49

Что нужно сделать в праздник 12 мая: важные приметы

08:21

"Начнем прямо сейчас": Нетаньяху заявил о намерении сократить военную помощь США до нуля

08:18

В Кремле сделали противоречивые заявления о конце войны с Украиной: детали

Реклама
06:48

Стала известна дата визита Трампа в Китай: что будут обсуждать лидеры США и КНР

06:39

"Патологические лжецы себе не изменяют": Невзлин - о заявлении Путинамнение

05:11

"Тещина комната" в квартирах СССР: зачем делали загадочное помещение без окон

04:30

Переломный этап в жизни трех знаков зодиака: что для них приготовила судьба

03:35

Микроволновка уходит в прошлое: 5 альтернатив, которые изменят правила на кухне

03:17

Три запрета в праздник 11 мая: что ни в коем случае нельзя делать

03:11

Одинаковые цифры на часах: что они предвещают и можно ли их игнорировать

00:50

Риски новой фазы войны: где Россия ищет слабые места в украинской обороне

10 мая, воскресенье
23:13

Луковая муха не простит: как эффективно обработать чеснок в маеВидео

22:58

Надвигается Армагеддон: где будет +4 и пройдут грозовые дожди

22:30

РФ никуда не исчезнет после заморозки: Тышкевич - о "мягкой силе" Украинымнение

21:53

Грабителям понадобятся минуты: эксперт назвал тайники, которые находят первымиВидео

21:26

Раненые в тяжелом состоянии: в Одесской области напали на военнослужащих

20:45

"Можем повторить" больше не работает: эксперт оценил перспективы РФ в войнеВидео

20:04

"Путин готов к встречам": Зеленский — о мирных переговорахВидео

19:19

Что будет с обменом пленными: Зеленский дал четкий ответВидео

19:16

С 11 мая тяжелые времена пройдут: 4 знака китайского зодиака ждет облегчение

19:05

Армия РФ нарушила перемирие: где ситуация наиболее напряженная

18:37

Погода в Днепре изменится, город накроет циклон с грозой — прогноз на неделю

18:02

Путин уже ищет выход из войны: выяснились главные проблемы РФ

Реклама
17:55

Как точно избавиться от личинок хруща: самый эффективный способВидео

17:28

Клубника будет как с картинки: чем подкормить кусты во время активного цветенияВидео

17:26

Верхушечная гниль не страшна: чем подкормить помидоры через неделю после высадки

17:25

На каком уровне магнитная буря сейчас: прогноз на ближайшие дни

16:33

В Кремле сделали заявление о переговорах: когда посланники США могут приехать в РФ

16:33

Чрезвычайная опасность: на Житомирщине, несмотря на хорошую погоду, предупреждают об угрозе

16:31

Не королева, а Король: куда исчезли бриллианты самой влиятельной женщины Европы

15:38

Финансовый гороскоп на 10–16 мая: Овнам — прибыль, Козерогам — конец долгов

15:26

Весенние грозы накроют Украину: Диденко назвала точные даты

15:21

Урожай огурцов будет рекордным даже без химикатов: достаточно посадить рядом одно растение

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять