Киев поддержал постепенную интеграцию в ЕС, но есть условие: нардеп раскрыл детали

Украина не готова к частичному членству в Евросоюзе.

https://glavred.info/politics/kiev-podderzhal-postepennuyu-integraciyu-v-es-no-est-uslovie-nardep-raskryl-detali-10763675.html Ссылка скопирована

Вадим Галайчук раскрыл позицию Киева по интеграции в Европейский Союз / Коллаж: Главред

О чем сказал Галайчук:

Украина не откажется от цели полноценного членства ради суррогатов

Изменение базовых договоров ЕС для новых форматов затянется на годы

Получение привилегий должно стимулировать скорость проведения реформ

Украина поддерживает идею постепенной интеграции в Европейский Союз, однако не готова отказываться от полноценного членства. Об этом в интервью Главреду народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Вадим Галайчук.

По его словам, еще в 2022 году, после получения статуса кандидата, Киев начал продвигать идею более быстрого экономического сближения с Евросоюзом.

видео дня

По словам Галайчука, именно тогда появились предложения о расширенном доступе Украины к единому рынку ЕС и постепенной интеграции, при которой страна получает часть преимуществ еще до официального вступления.

Партнеры согласились с тем, что стоит сделать процесс переговоров более привлекательным.

"Ты выполняешь часть требований – получаешь часть привилегий и возможностей. Это стимулирует тебя быстрее и эффективнее выполнять обязательства, а Европейскому Союзу это также дает дополнительные возможности", — пояснил нардеп.

При этом он подчеркнул, что Украина настороженно относится к предложениям о так называемом "частичном" или "интегрированном" членстве вместо полноценного вступления в ЕС.

Галайчук отметил, что действующий Договор о Европейском Союзе предусматривает только один формат членства — полноценный. Для создания новых форматов потребуется изменение базовых договоров ЕС, а этот процесс может занять годы и требует единогласной поддержки всех стран-членов.

"Зачем нам отвлекать внимание, силы, энергию и время на то, что займет годы, если мы можем двигаться по нынешней методологии, просто улучшить ее и выйти на тот же желаемый результат?" — заявил политик.

По его словам, именно в этом заключается текущая позиция Украины по вопросу евроинтеграции.

Вступление стран в ЕС инфографика / Инфографика: Главред

Членство Украины в Евросоюзе - последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что попытки России расколоть Европу не принесут результата, а Украина продолжает движение к полноправному членству в Европейском союзе.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что Украина планирует уже в 2027 году выйти на подписание соглашения о вступлении в Европейский союз.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что быстрое вступление Украины в ЕС пока невозможно, но подчеркнул необходимость усиления ее интеграции в европейские институты. По его словам, процесс должен предусматривать постепенное сближение и промежуточные шаги, которые в перспективе приведут Украину к полноправному членству в Евросоюзе.

Издание Financial Times писало о том, что стремление президента Владимира Зеленского ускорить процесс вступления Украины в Европейский союз вызывает рост напряженности в отношениях с евростолицами.

По данным Politico, Франция, Германия, Нидерланды и Италия выступают против ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС, настаивая на стандартном процессе расширения.

Эксперт назвал "лицемерными" заявления относительно членства Украины в ЕС

Кандидат политических наук Виктор Андрусив считает, что ситуация в международных отношениях сейчас такова, что большой вопрос, как будет выглядеть ЕС, когда мы все-таки приблизимся к членству.

Андрусив считает, что существование ЕС в будущем находится под очень большим вопросом. При этом, когда ЕС говорит о том, что необходимо очень много лет, чтобы принять Украину, — это обычное лицемерие.

Другие новости:

О персоне: Вадим Галайчук Вадим Галайчук — народный депутат Украины IX созыва, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз. Занимается вопросами адаптации украинского законодательства к нормам ЕС и сопровождением законопроектов в сфере евроинтеграции. Также является председателем украинской части Парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС, который является площадкой для межпарламентского сотрудничества Украины и Евросоюза.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред