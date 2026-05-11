Киев поддержал постепенную интеграцию в ЕС, но есть условие: нардеп раскрыл детали

О чем сказал Галайчук:
- Украина не откажется от цели полноценного членства ради суррогатов
- Изменение базовых договоров ЕС для новых форматов затянется на годы
- Получение привилегий должно стимулировать скорость проведения реформ
Украина поддерживает идею постепенной интеграции в Европейский Союз, однако не готова отказываться от полноценного членства. Об этом в интервью Главреду народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Вадим Галайчук.
По его словам, еще в 2022 году, после получения статуса кандидата, Киев начал продвигать идею более быстрого экономического сближения с Евросоюзом.
По словам Галайчука, именно тогда появились предложения о расширенном доступе Украины к единому рынку ЕС и постепенной интеграции, при которой страна получает часть преимуществ еще до официального вступления.
Партнеры согласились с тем, что стоит сделать процесс переговоров более привлекательным.
"Ты выполняешь часть требований – получаешь часть привилегий и возможностей. Это стимулирует тебя быстрее и эффективнее выполнять обязательства, а Европейскому Союзу это также дает дополнительные возможности", — пояснил нардеп.
При этом он подчеркнул, что Украина настороженно относится к предложениям о так называемом "частичном" или "интегрированном" членстве вместо полноценного вступления в ЕС.
Галайчук отметил, что действующий Договор о Европейском Союзе предусматривает только один формат членства — полноценный. Для создания новых форматов потребуется изменение базовых договоров ЕС, а этот процесс может занять годы и требует единогласной поддержки всех стран-членов.
"Зачем нам отвлекать внимание, силы, энергию и время на то, что займет годы, если мы можем двигаться по нынешней методологии, просто улучшить ее и выйти на тот же желаемый результат?" — заявил политик.
По его словам, именно в этом заключается текущая позиция Украины по вопросу евроинтеграции.
Членство Украины в Евросоюзе - последние новости
Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что попытки России расколоть Европу не принесут результата, а Украина продолжает движение к полноправному членству в Европейском союзе.
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что Украина планирует уже в 2027 году выйти на подписание соглашения о вступлении в Европейский союз.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что быстрое вступление Украины в ЕС пока невозможно, но подчеркнул необходимость усиления ее интеграции в европейские институты. По его словам, процесс должен предусматривать постепенное сближение и промежуточные шаги, которые в перспективе приведут Украину к полноправному членству в Евросоюзе.
Издание Financial Times писало о том, что стремление президента Владимира Зеленского ускорить процесс вступления Украины в Европейский союз вызывает рост напряженности в отношениях с евростолицами.
По данным Politico, Франция, Германия, Нидерланды и Италия выступают против ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС, настаивая на стандартном процессе расширения.
Эксперт назвал "лицемерными" заявления относительно членства Украины в ЕС
Кандидат политических наук Виктор Андрусив считает, что ситуация в международных отношениях сейчас такова, что большой вопрос, как будет выглядеть ЕС, когда мы все-таки приблизимся к членству.
Андрусив считает, что существование ЕС в будущем находится под очень большим вопросом. При этом, когда ЕС говорит о том, что необходимо очень много лет, чтобы принять Украину, — это обычное лицемерие.
Другие новости:
- Фицо неожиданно поддержал вступление Украины в ЕС: детали разговора с Зеленским
- Франция против "короткого пути" вступления Украины в ЕС - детали
- ЕС готовит удар по РФ, чтобы принудить Путина к мирному соглашению летом – Politico
О персоне: Вадим Галайчук
Вадим Галайчук — народный депутат Украины IX созыва, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз. Занимается вопросами адаптации украинского законодательства к нормам ЕС и сопровождением законопроектов в сфере евроинтеграции. Также является председателем украинской части Парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС, который является площадкой для межпарламентского сотрудничества Украины и Евросоюза.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред