"Тещина комната" в квартирах СССР: зачем делали загадочное помещение без окон

В советских квартирах хватало странных архитектурных решений, но одно из них стало настоящей легендой — маленькая комнатка без окон, которую в народе окрестили "тещиной".
Это помещение площадью 6–8 квадратных метров могло располагаться возле кухни или рядом с входом и чаще всего встречалось в квартирах улучшенной планировки: в "чешках", "кораблях", отдельных сериях "брежников" и больших многокомнатных домах, пишет Oboz.ua.
Происхождение названия
Ироничное название возникло не случайно. В советских семьях теща или свекровь нередко жила вместе с молодой парой, помогая с детьми и бытом. Если квартира позволяла, ей отводили именно эту отдельную комнатку — небольшую, изолированную и без естественного света. Советский юмор лишь подкрепил образ "надоедливой родственницы", поэтому название быстро прижилось.
Зачем ее проектировали
Архитекторы СССР руководствовались принципом максимальной функциональности. Поэтому "тещина комната" могла быть:
- местом для пожилого родственника — отдельным пространством без лишних квадратов;
- кабинетом для работы или рукоделия;
- детской для младшего ребенка или подростка;
- гостевой комнатой для временных жильцов;
- кладовой или гардеробной — самый практичный вариант для многих семей.
В 1970–80-х годах советские проектировщики активно экспериментировали с многофункциональностью, пытаясь извлечь максимум пользы из минимума площади. "Тещина комната" стала одним из таких решений.
Почему она снова стала популярной
Современные реалии неожиданно вернули интерес к этому советскому феномену. Во время пандемии спрос на отдельные рабочие зоны резко вырос, и маленькие изолированные помещения снова стали ценностью. В новостройках даже начали закладывать подобные комнаты как универсальные пространства.
В эпоху минимализма такие укромные уголки превращаются в:
- гардеробные;
- кладовые;
- домашние библиотеки;
- кабинеты;
- гостевые мини-комнаты.
Такое помещение помогает разгрузить основные комнаты и создать дополнительные зоны хранения или работы — то, чего часто не хватает в современных квартирах.
Об источнике: Обозреватель
"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
