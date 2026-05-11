"Тещина комната" в квартирах СССР: зачем делали загадочное помещение без окон

Под названием "тещина комната" чаще всего подразумевают небольшое отдельное помещение площадью всего 6–8 квадратных метров.

Зачем в квартирах в СССР делали "тещину комнату"

В советских квартирах хватало странных архитектурных решений, но одно из них стало настоящей легендой — маленькая комнатка без окон, которую в народе окрестили "тещиной".

Это помещение площадью 6–8 квадратных метров могло располагаться возле кухни или рядом с входом и чаще всего встречалось в квартирах улучшенной планировки: в "чешках", "кораблях", отдельных сериях "брежников" и больших многокомнатных домах, пишет Oboz.ua.

Происхождение названия

Ироничное название возникло не случайно. В советских семьях теща или свекровь нередко жила вместе с молодой парой, помогая с детьми и бытом. Если квартира позволяла, ей отводили именно эту отдельную комнатку — небольшую, изолированную и без естественного света. Советский юмор лишь подкрепил образ "надоедливой родственницы", поэтому название быстро прижилось.

Зачем ее проектировали

Архитекторы СССР руководствовались принципом максимальной функциональности. Поэтому "тещина комната" могла быть:

местом для пожилого родственника — отдельным пространством без лишних квадратов;

— отдельным пространством без лишних квадратов; кабинетом для работы или рукоделия;

для работы или рукоделия; детской для младшего ребенка или подростка;

для младшего ребенка или подростка; гостевой комнатой для временных жильцов;

для временных жильцов; кладовой или гардеробной — самый практичный вариант для многих семей.

В 1970–80-х годах советские проектировщики активно экспериментировали с многофункциональностью, пытаясь извлечь максимум пользы из минимума площади. "Тещина комната" стала одним из таких решений.

Почему она снова стала популярной

Современные реалии неожиданно вернули интерес к этому советскому феномену. Во время пандемии спрос на отдельные рабочие зоны резко вырос, и маленькие изолированные помещения снова стали ценностью. В новостройках даже начали закладывать подобные комнаты как универсальные пространства.

В эпоху минимализма такие укромные уголки превращаются в:

гардеробные ;

; кладовые ;

; домашние библиотеки ;

; кабинеты ;

; гостевые мини-комнаты.

Такое помещение помогает разгрузить основные комнаты и создать дополнительные зоны хранения или работы — то, чего часто не хватает в современных квартирах.

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

