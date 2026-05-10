Погода в Днепре изменится, город накроет циклон с грозой — прогноз на неделю

Руслан Иваненко
10 мая 2026, 18:37
Синоптики рассказали, когда в городе ожидается самый тёплый день с температурой до +24 °C и ясным небом.
Синоптики рассказали о переменчивой погоде в Днепре с периодическими дождями / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, facebook.com/media.dnepropetrovsk

Кратко:

  • Погода в Днепре: солнце, дожди и грозы в течение недели
  • Температура будет колебаться от +13°C до +24°C
  • Самые сильные осадки ожидаются в четверг

Неделя в Днепре обещает быть переменчивой: жителей города ждут как солнечные дни, так и затяжные дожди с грозами. По данным сервиса Sinoptik, температура будет колебаться в пределах от +13°C ночью до +24°C в самые теплые дневные часы.

Начало недели под зонтиками

Понедельник, 11 мая, начнется с пасмурной погоды, которая продержится до самого вечера. Весь день в Днепре будет идти дождь, который не прекратится до конца суток.

Столбики термометров в течение дня будут показывать от +14°C до +17°C. Влажность воздуха будет чрезвычайно высокой, достигая 99%, а атмосферное давление будет колебаться в пределах 744-746 мм ртутного столба.

Самый теплый и солнечный день

Вторник, 12 мая, принесет кардинальное изменение погодных условий и станет самым теплым и солнечным днем недели. С самого утра небо будет ясным, и такая погода сохранится до позднего вечера. Осадков в этот день не предвидится.

Ночная температура составит +13°C, а днем воздух прогреется до комфортных +24°C. Атмосферное давление начнет постепенно снижаться к вечеру.

Возвращение облаков

Среда, 13 мая, продемонстрирует изменчивый характер природы. Утро в городе будет ясным, однако уже днем небо покроется облаками, которые останутся до конца дня. Во второй половине суток ожидается дождь.

Температура воздуха несколько снизится по сравнению с предыдущим днем и составит максимум +20°C днем, а ночью опустится до +14°C.

Грозовой пик недели

Четверг, 14 мая, окажется самым ненастным днем недели. Облачная погода будет царить в Днепре в течение всего суток. Утром продолжится ночной мелкий дождь, на смену которому во второй половине дня придет очень сильный ливень с грозой.

Непогода начнет стихать только ближе к вечеру. Температурные показатели останутся на уровне +14°C ночью и +20°C днем.

Пасмурное затишье

Пятница, 15 мая, пройдет без осадков, однако солнце редко будет появляться из-за завесы облаков. Пасмурная погода установится с самого утра и продержится до позднего вечера.

Дневной максимум температуры не превысит +18°C, а ночью ожидается около +13°C. Атмосферное давление начнет расти, стабилизировавшись на отметке 743 мм.

Постепенное прояснение

Суббота, 16 мая, продолжит тенденцию облачной погоды. В течение всего дня солнце лишь изредка будет проглядывать сквозь облака. Несмотря на это, день пройдет без осадков. Температура воздуха ночью составит +13°C, а днем столбики термометров поднимутся до отметки +20°C. Ветер будет слабым, преимущественно северного направления.

Завершение недели с мелким дождем

Воскресенье, 17 мая, завершит неделю очередной порцией влаги. Облачность в Днепре сохранится до самого вечера. Если ночь и утро пройдут без осадков, то днем синоптики прогнозируют мелкий дождь, который должен закончиться к вечеру.

Воздух днем прогреется до +22°C, обеспечивая довольно теплую, хотя и влажную погоду в конце недели.

Задержатся ли дожди и грозы в Украине — прогноз

На следующей неделе в Украине ожидается нестабильная погода. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и колебания температуры почти по всей территории страны. В то же время более заметное потепление вероятно только ближе к середине мая.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, Украина будет находиться под влиянием атмосферных фронтов. Из-за этого в большинстве регионов будут периодически проходить осадки.

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в Житомире в понедельник, 11 мая, ожидается тихая и по-весеннему мягкая погода. В течение суток сохранится небольшая облачность без осадков, а южный ветер будет слабым, до 3–8 м/с.

Кроме того, погода в Тернопольской области в понедельник, 11 мая, будет солнечной и теплой. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Напомним, что погода в Украине в течение недели, с 11 по 17 мая, будет неустойчивой и дождливой с относительно невысокими температурными показателями. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

О ресурсе: Sinoptik

Sinoptik.ua — один из самых популярных сайтов о погоде в Украине, предоставляющий прогнозы погоды для всех населенных пунктов страны и тысяч городов мира.

Сайт охватывает более 29 800 населенных пунктов Украины и более 100 тысяч городов по всему миру.

Прогнозы погоды Sinoptik получает от финской метеослужбы Foreca, а данные о текущей погоде — от Украинского гидрометцентра.

Украинская версия сайта была запущена в 2010 году.

На сайте можно найти почасовой прогноз, прогноз на 7–10 дней, данные о температуре, осадках, ветре, давлении, а также погодные карты и радары.

