Погода в Днепре изменится, город накроет циклон с грозой — прогноз на неделю

Кратко:
- Погода в Днепре: солнце, дожди и грозы в течение недели
- Температура будет колебаться от +13°C до +24°C
- Самые сильные осадки ожидаются в четверг
Неделя в Днепре обещает быть переменчивой: жителей города ждут как солнечные дни, так и затяжные дожди с грозами. По данным сервиса Sinoptik, температура будет колебаться в пределах от +13°C ночью до +24°C в самые теплые дневные часы.
Начало недели под зонтиками
Понедельник, 11 мая, начнется с пасмурной погоды, которая продержится до самого вечера. Весь день в Днепре будет идти дождь, который не прекратится до конца суток.
Столбики термометров в течение дня будут показывать от +14°C до +17°C. Влажность воздуха будет чрезвычайно высокой, достигая 99%, а атмосферное давление будет колебаться в пределах 744-746 мм ртутного столба.
Самый теплый и солнечный день
Вторник, 12 мая, принесет кардинальное изменение погодных условий и станет самым теплым и солнечным днем недели. С самого утра небо будет ясным, и такая погода сохранится до позднего вечера. Осадков в этот день не предвидится.
Ночная температура составит +13°C, а днем воздух прогреется до комфортных +24°C. Атмосферное давление начнет постепенно снижаться к вечеру.
Возвращение облаков
Среда, 13 мая, продемонстрирует изменчивый характер природы. Утро в городе будет ясным, однако уже днем небо покроется облаками, которые останутся до конца дня. Во второй половине суток ожидается дождь.
Температура воздуха несколько снизится по сравнению с предыдущим днем и составит максимум +20°C днем, а ночью опустится до +14°C.
Грозовой пик недели
Четверг, 14 мая, окажется самым ненастным днем недели. Облачная погода будет царить в Днепре в течение всего суток. Утром продолжится ночной мелкий дождь, на смену которому во второй половине дня придет очень сильный ливень с грозой.
Непогода начнет стихать только ближе к вечеру. Температурные показатели останутся на уровне +14°C ночью и +20°C днем.
Пасмурное затишье
Пятница, 15 мая, пройдет без осадков, однако солнце редко будет появляться из-за завесы облаков. Пасмурная погода установится с самого утра и продержится до позднего вечера.
Дневной максимум температуры не превысит +18°C, а ночью ожидается около +13°C. Атмосферное давление начнет расти, стабилизировавшись на отметке 743 мм.
Постепенное прояснение
Суббота, 16 мая, продолжит тенденцию облачной погоды. В течение всего дня солнце лишь изредка будет проглядывать сквозь облака. Несмотря на это, день пройдет без осадков. Температура воздуха ночью составит +13°C, а днем столбики термометров поднимутся до отметки +20°C. Ветер будет слабым, преимущественно северного направления.
Завершение недели с мелким дождем
Воскресенье, 17 мая, завершит неделю очередной порцией влаги. Облачность в Днепре сохранится до самого вечера. Если ночь и утро пройдут без осадков, то днем синоптики прогнозируют мелкий дождь, который должен закончиться к вечеру.
Воздух днем прогреется до +22°C, обеспечивая довольно теплую, хотя и влажную погоду в конце недели.
Задержатся ли дожди и грозы в Украине — прогноз
На следующей неделе в Украине ожидается нестабильная погода. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и колебания температуры почти по всей территории страны. В то же время более заметное потепление вероятно только ближе к середине мая.
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, Украина будет находиться под влиянием атмосферных фронтов. Из-за этого в большинстве регионов будут периодически проходить осадки.
Погода в Украине — последние новости
Как сообщал Главред, в Житомире в понедельник, 11 мая, ожидается тихая и по-весеннему мягкая погода. В течение суток сохранится небольшая облачность без осадков, а южный ветер будет слабым, до 3–8 м/с.
Кроме того, погода в Тернопольской области в понедельник, 11 мая, будет солнечной и теплой. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Напомним, что погода в Украине в течение недели, с 11 по 17 мая, будет неустойчивой и дождливой с относительно невысокими температурными показателями. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
О ресурсе: Sinoptik
Sinoptik.ua — один из самых популярных сайтов о погоде в Украине, предоставляющий прогнозы погоды для всех населенных пунктов страны и тысяч городов мира.
Сайт охватывает более 29 800 населенных пунктов Украины и более 100 тысяч городов по всему миру.
Прогнозы погоды Sinoptik получает от финской метеослужбы Foreca, а данные о текущей погоде — от Украинского гидрометцентра.
Украинская версия сайта была запущена в 2010 году.
На сайте можно найти почасовой прогноз, прогноз на 7–10 дней, данные о температуре, осадках, ветре, давлении, а также погодные карты и радары.
