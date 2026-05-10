Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Жалкая копия": в России впервые показали новую крылатую ракету "Герань-5"

Мария Николишин
10 мая 2026, 14:07
google news Подпишитесь
на нас в Google
Российская крылатая ракета "Герань-5" может перегружать украинскую ПВО.
'Жалкая копия': в России впервые показали новую крылатую ракету 'Герань-5'
Российская крылатая ракета "Герань-5" / коллаж: Главред, фото: УНИАН, defence-ua.com

Главное:

  • В РФ показали новую крылатую ракету "Герань-5"
  • Она очень похожа на украинскую ракету "Фламинго"
  • В Украине назвали российскую разработку "жалкой копией"

Страна-агрессор Россия 9 мая впервые показала свою новую крылатую ракету "Герань-5", которую уже использовала для ударов по Украине. Об этом пишут аналитики Defense Express.

Отмечается, что в сети "Герань-5" уже сравнили с украинской FP-5 "Фламинго". Однако российская ракета имеет меньшие размеры, значительно меньшую боевую часть (90 кг против 1-тонной БЧ FP-5) и втрое меньшую дальность — 1000 км.

видео дня

Аналитики отмечают, что российские специалисты вдохновлялись разработкой Ирана под названием Karrar, в частности, скопировали решения по расположению крыльев, хотя они и получили несколько иную форму. При этом сам иранский Karrar вполне можно назвать копией американского дрона-мишени MQM-107 Streaker.

Кроме того, в Defense Express отмечают, что благодаря реактивному двигателю, позволяющему ракете развивать скорость ориентировочно до 600 км/ч, "Герань-5" может перегружать ПВО.

'Жалкая копия': в России впервые показали новую крылатую ракету 'Герань-5'
Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Реакция Украины на новую российскую "Герань-5"

Советник президента Украины и бывший глава Минстратегпрома Александр Камышин заявил, что новая российская реактивная ракета-дрон "Герань-5", которую показали во время парада 9 мая в Москве, является попыткой скопировать украинскую крылатую ракету "Фламинго", передает LIGA.net.

Но он подчеркнул, что российский дрон имеет примерно в десять раз меньшую дальность полета и боевую часть, чем украинский "Фламинго".

По его словам, по своим возможностям "Герань-5" находится где-то между украинскими ракетами-дронами "Пекло" и "Паляница".

Он также раскритиковал российскую новинку, заявив, что на пятом году полномасштабной войны России нечего продемонстрировать, кроме "жалкой копии" украинского оружия.

'Жалкая копия': в России впервые показали новую крылатую ракету 'Герань-5'
Крылатая ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Преимущества украинской ракеты "Фламинго"

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский говорил, что украинская ракета "Фламинго", несмотря на простоту конструкции, обладает значительным потенциалом модернизации и способна приблизиться по характеристикам к американской крылатой ракете "Томагавк".

По его словам, "Фламинго" — это перспективное и в то же время экономичное решение, которое может стать важным инструментом для Сил обороны Украины.

Россия модернизирует дроны – что известно

Как сообщал Главред, в Главном управлении разведки Украины заявляли, что Россия продолжает активно модернизировать свои ударные беспилотники типа "Шахед"/"Герань", пытаясь приспособить их к поражению воздушных целей и элементов украинской противовоздушной обороны.

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что войска РФ постоянно совершенствуют средства воздушного нападения, в частности применяют mesh-сети, позволяющие операторам в режиме реального времени управлять дронами с территории РФ.

Кроме того, советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) сообщал, что оккупационные войска РФ начали применять управляемые "Шахеды" для поражения украинских мобильных огневых групп во время их работы по воздушным целям.

Читайте также:

Об источнике: Defense Express

Defense Express — украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор — Сергей Згурец.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
крылатые ракеты война России и Украины ракета Фламинго
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Жалкая копия": в России впервые показали новую крылатую ракету "Герань-5"

"Жалкая копия": в России впервые показали новую крылатую ракету "Герань-5"

14:07Война
Срок - до конца мая 2026: кому обязательно нужно подать заявление на субсидию

Срок - до конца мая 2026: кому обязательно нужно подать заявление на субсидию

13:57Экономика
Фицо передал Путину послание от Зеленского: как отреагировали в Кремле

Фицо передал Путину послание от Зеленского: как отреагировали в Кремле

12:11Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Не только "будь ласка": как правильно ответить на "дякую" на украинском языке

Не только "будь ласка": как правильно ответить на "дякую" на украинском языке

Запасы заканчиваются: в Украине почти вдвое выросли цены на популярный овощ

Запасы заканчиваются: в Украине почти вдвое выросли цены на популярный овощ

Карта Deep State онлайн за 10 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 мая: что происходит на фронте (обновляется)

5 вещей во дворе, которые работают как магнит для змей: большинство не догадывается

5 вещей во дворе, которые работают как магнит для змей: большинство не догадывается

Гороскоп на завтра, 11 мая: Овнам — неприятности, Рыбам — интересное событие

Гороскоп на завтра, 11 мая: Овнам — неприятности, Рыбам — интересное событие

Последние новости

14:46

Теплые дни уже близко: солнечная погода вернется на Тернопольщину

14:41

Любовный гороскоп на 11–17 мая: Тельцам — уверенность, Скорпионам — легкость

14:22

Как выбрать цвет сумки: 5 модных сочетаний, которые сделают образ роскошнымВидео

14:07

"Жалкая копия": в России впервые показали новую крылатую ракету "Герань-5"

14:00

Гороскоп Таро на 11–17 мая: Козерогам — прибыль, Ракам — разрыв отношений

Штрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских правШтрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских прав
13:57

Срок - до конца мая 2026: кому обязательно нужно подать заявление на субсидию

13:42

Кто такая "ятрівка" в украинском языке: значение слова удивит многих

13:31

"С Днем матери": украинские звезды показали своих мам в особенный праздник

12:58

Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая: Близнецам — прибыль, а Рыбам — путешествие

Реклама
12:51

С заправкой лучше не тянуть: какой реальный запас хода в автоВидео

12:22

"Мурашки по коже": появилось первое видео выступления LELEKA на Евровидении 2026Видео

12:11

Фицо передал Путину послание от Зеленского: как отреагировали в Кремле

12:10

"Это просто вымогательство": клиентам Ощадбанка по ошибке выставляют долги

11:53

Выпадет снег, а температура опустится до -2: Украину накроет волна холода

11:42

Кремль официально "переписал" карту Украины: вспомнили о границе, которой было 25 летВидео

11:15

Карта Deep State онлайн за 10 мая: что происходит на фронте (обновляется)

11:01

Китайский гороскоп на завтра, 11 мая: Свиньям - шанс, Крысам - уступки

10:56

Неизвестные попытались напасть на здание ТЦК на Закарпатье: подробности инцидента

10:55

Дедлайн до 30 мая: россияне нацелились на новый город, в ВСУ оценили риски

10:46

Бедность из-за щедрости: какие продукты нельзя давать в долг соседям

Реклама
10:04

"Парад Победы" вместо демонстрации силы выявил слабость РФ - The Telegraph

09:59

"Без масок": звезда "Мастер Шеф" показала настоящую Пугачеву

09:58

Турбулентность на валютном рынке: что будет с курсом доллара и евро с 11 мая

09:01

На фронте нет прогресса: в ISW раскрыли истинную цель "перемирия" РФ

08:54

"Я задыхалась": Глущенко призналась, почему не появилась на похоронах Поплавской

08:51

НАТО и Донбасс ни при чем: Путин придумай новую причину войны в Украине

08:10

В Кремле назревает борьба за власть: Денисенко о конфликте элит в РФмнение

07:55

Поставки для армии РФ сорваны: партизаны провели успешную диверсию в тылу

07:45

"Любовь переросла в ненависть": Винник сообщил о предательстве близкого человека

05:12

5 вещей во дворе, которые работают как магнит для змей: большинство не догадывается

04:02

В Украине готовят новые правила для водителей — за что могут лишить прав

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в магазине за 41 с

03:36

Как и где разные знаки зодиака выбирают друзей: неожиданные различия

02:33

Гороскоп на завтра, 11 мая: Овнам — неприятности, Рыбам — интересное событие

09 мая, суббота
23:55

РФ атаковала областной центр в разгар перемирия: среди пострадавших — дети

23:17

РФ готовила морскую операцию на 2026 год, но её сорвало одно событие — Флэш

22:33

Топ-сериал "Медведь" закрывается: названа дата выхода последнего сезонаВидео

21:46

Путин обвинил Украину в срыве обмена и выдвинул условие для встречи с Зеленским

21:43

"Кто-то живет обычной жизнью": депутаты хотят помочь ТЦК искать "уклонистов"

21:10

Запасы заканчиваются: в Украине почти вдвое выросли цены на популярный овощ

Реклама
21:08

Венсан Кассель показал своего младшего сына от модели

20:37

Для пяти знаков зодиака следующая неделя станет самой счастливой в году - кто они

19:57

Секрет названия и выбор Мазепы: малоизвестные факты об истории древней Полтавы

19:55

49-летний сын 80-летней Шер пожаловался, что певица перестала его содержать

19:54

Путин не против переговоров и ждет звонка от Зеленского — что ответили в ОП

19:51

Признаки переувлажнения огорода: ошибки полива могут погубить урожай

19:10

Кремль обнажил Россию ради Москвы: Коваленко о подлинном смысле парада 9 маямнение

18:57

"Попытки оккупантов блокируются": в ВСУ сказали, как РФ использует "перемирие" на фронте

18:52

Зеленский обратился к новому премьеру Венгрии Мадьяру после инаугурации — что он сказал

18:51

Не только "будь ласка": как правильно ответить на "дякую" на украинском языкеВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости Сум
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять