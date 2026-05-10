'Жалкая копия': в России впервые показали новую крылатую ракету 'Герань-5'

Российская крылатая ракета "Герань-5" может перегружать украинскую ПВО.

Российская крылатая ракета "Герань-5"

Главное:

В РФ показали новую крылатую ракету "Герань-5"

Она очень похожа на украинскую ракету "Фламинго"

В Украине назвали российскую разработку "жалкой копией"

Страна-агрессор Россия 9 мая впервые показала свою новую крылатую ракету "Герань-5", которую уже использовала для ударов по Украине. Об этом пишут аналитики Defense Express.

Отмечается, что в сети "Герань-5" уже сравнили с украинской FP-5 "Фламинго". Однако российская ракета имеет меньшие размеры, значительно меньшую боевую часть (90 кг против 1-тонной БЧ FP-5) и втрое меньшую дальность — 1000 км.

Аналитики отмечают, что российские специалисты вдохновлялись разработкой Ирана под названием Karrar, в частности, скопировали решения по расположению крыльев, хотя они и получили несколько иную форму. При этом сам иранский Karrar вполне можно назвать копией американского дрона-мишени MQM-107 Streaker.

Кроме того, в Defense Express отмечают, что благодаря реактивному двигателю, позволяющему ракете развивать скорость ориентировочно до 600 км/ч, "Герань-5" может перегружать ПВО.

Дрон "Герань-5"

Реакция Украины на новую российскую "Герань-5"

Советник президента Украины и бывший глава Минстратегпрома Александр Камышин заявил, что новая российская реактивная ракета-дрон "Герань-5", которую показали во время парада 9 мая в Москве, является попыткой скопировать украинскую крылатую ракету "Фламинго", передает LIGA.net.

Но он подчеркнул, что российский дрон имеет примерно в десять раз меньшую дальность полета и боевую часть, чем украинский "Фламинго".

По его словам, по своим возможностям "Герань-5" находится где-то между украинскими ракетами-дронами "Пекло" и "Паляница".

Он также раскритиковал российскую новинку, заявив, что на пятом году полномасштабной войны России нечего продемонстрировать, кроме "жалкой копии" украинского оружия.

Крылатая ракета "Фламинго"

Преимущества украинской ракеты "Фламинго"

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский говорил, что украинская ракета "Фламинго", несмотря на простоту конструкции, обладает значительным потенциалом модернизации и способна приблизиться по характеристикам к американской крылатой ракете "Томагавк".

По его словам, "Фламинго" — это перспективное и в то же время экономичное решение, которое может стать важным инструментом для Сил обороны Украины.

Россия модернизирует дроны – что известно

Как сообщал Главред, в Главном управлении разведки Украины заявляли, что Россия продолжает активно модернизировать свои ударные беспилотники типа "Шахед"/"Герань", пытаясь приспособить их к поражению воздушных целей и элементов украинской противовоздушной обороны.

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что войска РФ постоянно совершенствуют средства воздушного нападения, в частности применяют mesh-сети, позволяющие операторам в режиме реального времени управлять дронами с территории РФ.

Кроме того, советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) сообщал, что оккупационные войска РФ начали применять управляемые "Шахеды" для поражения украинских мобильных огневых групп во время их работы по воздушным целям.

Об источнике: Defense Express Defense Express — украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор — Сергей Згурец.

