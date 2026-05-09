Трагедия на Черниговщине: российский дрон убил отца и сына - подробности атаки

Инна Ковенько
9 мая 2026, 10:02
В результате попадания на территории сельскохозяйственного предприятия вспыхнул масштабный пожар.
В Черниговской области российский дрон убил отца и сына
В Черниговской области российский дрон убил отца и сына / Коллаж: Главред, фото: ОВА

Оккупационные войска РФ вечером 8 мая атаковали дронами приграничное село в Черниговской области.

В результате чего есть погибшие и раненый. Об этом сообщают ГСЧС Украины , начальник Новгород-Северской РГА Александр Селиверстов и председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Отмечается, что оккупанты обстреляли приграничный населенный пункт в Новгород-Северском районе. В результате удара дронов по территории сельскохозяйственного предприятия вспыхнул пожар.

В результате атаки погибли 70-летний мужчина и его 49-летний сын. Отец от полученных ранений скончался на месте. Медики делали все возможное, но, к сожалению, спасти другого 48-летнего мужчину не удалось — он скончался в больнице.

Травмирован еще один гражданский - 54-летний местный житель. Он находится под наблюдением врачей в состоянии средней тяжести.

"Пока агрессор готовит парады, его дроны убивают наших людей в их собственных домах и на рабочих местах. Это не просто война — это целенаправленный геноцид и военное преступление, которое не имеет оправдания", — написал Селиверстов.

По информации ОВА, в приграничной Семеновке в результате ударов беспилотниками - "молнией" и FPV-дроном - повреждены котельная и легковой автомобиль.

Также в селе Корюковского района "герани" нанесли удар по сельхозпредприятию. На месте попадания — пожар. Работали пожарные.

Отмечается, что за неполные сутки — до полуночи — войска РФ нанесли 28 ударов по Черниговской области.

Каковы цели новых ударов РФ по Украине - мнение эксперта

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что РФ может готовить новую волну массированных ракетно-дроновых ударов по Украине. По его словам, россияне меняют приоритеты целей во время атак.

Жданов отметил, что среди новых объектов ударов все чаще фигурируют автозаправочные станции. Цель таких атак — затруднение логистики и уничтожение возможностей пополнения топливных запасов в прифронтовых регионах.

Как сообщал Главред, российские оккупанты нарушили перемирие и атаковали Украину ракетами и "Шахедами". Враг запустил баллистическую ракету "Искандер-М" из Крыма. Также оккупанты атаковали Украину 43 ударными дронами. "Шахеды" были запущены с следующих направлений:

Войска РФ почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область артиллерией и беспилотниками, в результате чего есть погибшие и раненые. По состоянию на 07:30 9 мая известно о двух погибших, еще два человека получили ранения.

Напомним, в ночь на 7 мая в Днепре прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали об атаке дронов. Два человека пострадали в результате вражеской атаки — это беременная 21-летняя женщина и мужчина 45 лет. Обоим оказали медицинскую помощь на месте.

О персоне: Вячеслав Чаус

Вячеслав Анатольевич Чаус (24 августа 1977, Чернигов, Украинская ССР, СССР) - украинский общественно-политический деятель. Председатель Черниговской ОГА с 4 августа 2021 года.

