РФ собрала 106 тысяч окупантов на одном направлении: Сырский раскрыл планы врага

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что РФ сосредоточила основные силы на Покровском направлении.

https://glavred.info/front/rf-sobrala-100-tysyachnoe-voysko-u-odnogo-goroda-syrskiy-raskryl-kuda-rvetsya-vrag-10763168.html Ссылка скопирована

Главнокомандующий ВСУ назвал самые горячие точки / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFofUkraine, facebook.com/22ombr

Ключевые тезисы Сырского:

РФ сосредоточила 106 тыс. военнослужащих на Покровском направлении

Силы обороны сдерживают атаки и проводят контрмеры

Украина наращивает удары по объектам в глубине РФ

РФ сосредоточила на Покровском направлении около 106 тысяч военных. Оккупанты наступают фактически по всему фронту и проводят перегруппировку. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, самым напряженным направлением остается Покровское. Также высокая активность врага фиксируется на Очеретинском, Александровском, Купянском и Константиновском направлениях, а также вдоль границы с РФ.

видео дня

Сырский отметил, что Силы обороны удерживают позиции, срывают планы противника и по возможности проводят контрдействия. Украинские подразделения также продолжают операции на территории Курской области РФ.

"Залог успеха — именно в активной обороне и инициативе на поле боя. Это позволяет изматывать противника, восстанавливать позиции и наносить врагу максимальные потери. Ежедневно российская армия теряет не менее тысячи военнослужащих убитыми и ранеными", — рассказал Сирский.

Александр Сырский / Главред - инфографика

Удары по объектам РФ

В апреле Объединенная огневая поддержка выполнила более 64,9 тыс. задач, артиллерия поразила 8,5 тыс. целей, а ракетные войска нанесли 74 удара. Также в глубине РФ средствами Deep Strike поражено 84 объекта.

"Последовательно наращиваем ракетно-дроновое давление на государство-агрессора. Приоритетными целями остаются объекты нефтепереработки и транспортировки ГСМ, производства спецхимии, порохов и другие предприятия военно-промышленного комплекса РФ", — отметил главнокомандующий ВСУ.

Украинские ракеты / Инфографика: Главред

Изменения в армии

Отдельно Сырский сообщил об усилении международной помощи и развитии собственных оборонных возможностей. В то же время, по его словам, продолжается работа над реформой комплектования войск и переходом к контрактной модели службы.

"Также уже разработана и подписана инструкция об обязательной замене военнослужащих на передовых позициях — не позднее чем через два месяца пребывания, с дополнительным месяцем на ротацию", — добавил генерал.

Какая новая тактика РФ на фронте - мнение эксперта

Военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала рассказал, что Россия начала весенне-летнюю наступательную кампанию, пытаясь оказать давление на нескольких участках фронта, однако украинские силы сорвали ее начальную фазу.

По его словам, Силы обороны Украины не позволили врагу прорваться под Покровском, на Запорожском и Купянском участках. Это привело к значительным потерям и потере темпа российского наступления.

После этого РФ изменила тактику и вместо быстрого прорыва перешла к постепенному изнурению украинской обороны, сочетая массированные удары дронами и авиабомбами с атаками пехоты. По оценке эксперта, Россия может продолжить такую многоволновую кампанию в течение лета.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, Россия нарушила заявленное "перемирие" и продолжила массированные атаки на фронте. За ночь зафиксировано более 140 обстрелов и 10 штурмов, а также более 850 атак дронами различных типов.

Оккупанты также пытаются усилить давление на Славянско-Лиманском направлении, используя артиллерию, дроны и разведку с воздуха. Враг активно обстреливает позиции ВСУ, применяет FPV-дроны для точного поражения и пытается выявить украинские узлы управления беспилотниками.

Кроме того, Зеленский сообщил, что в апреле Украина нанесла значительные потери российской армии — более 35 тысяч убитых и раненых. По его словам, Силы обороны сохраняют стабильный уровень защиты и наращивают эффективность ударов на расстоянии более 20 км.

Читайте также:

О личности: Александр Сырский Сырский Александр — главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред