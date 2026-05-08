"Вот такая вот у нас запара, запара": главное о разводе Потапа и Насти

Потап и Настя Каменских официально сообщили о разводе. Главред анализировал, что случилось в жизни пары.

Потап и Настя Каменских разводятся

Звездная пара Потап и Настя Каменских пока не сходит со страниц национальных СМИ, но не благодаря своему творчеству, а всего лишь из-за семейных обстоятельств.

1 мая 2026 года на своих страницах в социальных сетях артисты сообщили о разводе. Потап и Настя отметили, что начали свой совместный путь 20 лет назад. Со временем творческое сотрудничество переросло в роман, который стал одним из самых знаковых для украинского шоу-бизнеса.

Отсутствие общих фото и публичных появлений

Слухи о разводе пары поползли уже давно. Артисты не появлялась вместе долгое время, перестала публиковать совместные фотографии. В частности, у Каменских в инстаграм последнее фото с Потапом появилось ровно год назад. Тогда она написала "С днем рождения мой любимый "экс". Всегда рядом, люблю, целую, моя любовь", - написала тогда она.

Также стало известно, что пара даже выставила свой особняк в элитном районе Киева на продажу.

Так что уже долгое время все указывало на то, что в отношениях пары не все хорошо. Кроме того, пара так и не стала родителями в этом браке.

Кризис в браке или сознательный пиар-ход

Поклонники впрочем сомневаются, что развод пары реальный. В сети пишут комментарии, что Каменских и Потап развелись "на публику" не просто так. Одни предполагают, что вопрос связан с имуществом Потапа в Украине. Другие предполагают, что этот шаг был необходим, чтобы вернуть Каменских карьеру в Украине.

Еще некоторые комментаторы просто не верят в развод пары и говорят, что видели их в реальной жизни и было видно, что они "любят друг друга".

Как изменились отношения пары после начала войны

После начала полномасштабного вторжения террористической России в Украину, начали появляться слухи о разводе Потапа и Насти, которые они неоднократно опровергали. Именно тогда поклонники стали пристально следить за дуэтом и предполагать, то пара рассталась.

На момент вторжения России, Потап и Настя находились в Испании. 22 июня 2022 года Потап показал видео из Испании, где появился с перекошенным лицом. Мимика Потапа заметно исказилась, он не мог не только петь, но и нормально разговаривать. Оказалось, что шоумен простудил лицевой нерв.

Позже Каменских дала интервью Маше Ефросининой, одной из тем которого были отношения с Потапом, слухи об интрижках Потапа и расставание пары. Каменских тогда толком ничего не сказала, а ее интервью разобрали на мемы и обвинили в неискренности.

Был еще один скандал: в 2023 году экс-подопечная Потапа артистка и блогер Gip C (Евгения Гордая) обвинила Потапа в сексуальных домагательствах. Артистка в Instagram заявила, что Потап предлагал ей интим в обмен на карьеру. Когда она пришла снимать мерки с артиста, он якобы говорил ей о том, как хочет заняться с ней сексом.

"Я предполагаю, что конкретно меня взяли, потому что что-то чесалось в штанах. Как иначе объяснить наши "великие" разговоры в нерабочее время ночью с лысым Алешей, мне непонятно. Он мне говорит: "Я тебя хочу на заднем сиденье, чтобы ноги вот так были". Я говорю: "Это прямо пропорционально моей будущей карьере в группе?" Он говорит: "Прямо перпендикулярно", – рассказала артистка.

Очевидно, что все эти "истории" не способствовали укреплению отношений пары и их совместные фото и публикации постепенно сошли на "нет".

Жизнь и карьера пары за границей

По разным данным, на начало 2026 года Потап и Настя перемещалась между несколькими странами, в том числе Испания, США, ОАЭ. Настя активно начала развивать сольную карьеру для латиноамериканского рынка и даже записала несколько хитов на испанском языке и дала несколько интервью иностранным СМИ. Кстати, продюсированием занимался Потап.

Что касается самого рэпера, то в начале 2025 года он создал новый бренд "Славик Балаган" и записал несколько композиций под новым именем. Образ представляет собой ироничный, стереотипный персонаж "эмигранта из Восточной Европы" в кожаной куртке и спортивном костюме, используемый для музыкальных проектов за рубежом.

Потап и Настя как бренд: повлияет ли разрыв на карьеру

Популярный дуэт и бренд "Потап и Настя" ушел на "перемену" еще в 2017 году. После этого Настя начала развиваться как сольная певица под сценическим псевдонимом NK. Потап продолжил развивать свой собственный музыкальный лейбл и занялся раскруткой нового бренда "Славик Балаган".

Однако невнятная позиция артистов во время войны с Россией, их концерты в террористической РФ до полномасштабного вторжения, а также метания между городами и странами сильно подпортили репутацию обоим артистам.

Почему тема развода снова стала трендом

Развод только лишь на несколько дней всколыхнул интерес к Потапу и Насте, которая уже давно вышла из высшего звездного эшелона в Украине.

Личная жизнь Потапа: новые слухи и скандалы

Поклонники и зеваки из интернета, как известно, "знают все". Не стала исключением и личная жизнь расставшегося дуэта. Так, по сети поползли слухи, что развод случился из-за измен Потапа с лучшей подругой Насти - дизайнером Анной Андрийчук.

Об этом, кстати, активно пишут и российские пропагандистские СМИ.

"По данным инсайдеров, Потап увел ее у солиста распавшейся еще в 2020 году группы "Время и Стекло" Алексея Завгороднего. Сама Настя тоже не одна — у нее есть мужчина, ради которого она начала активно худеть", — говорится в статье пропагандистов из КП.

