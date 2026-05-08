"Пощады не будет": Лавров пригрозил жестким ответом за удары 9 мая

Лавров обвинил западные страны в том, что те якобы планируют сорвать парад в честь Дня Победы в России.

Лавров перешел к новым угрозам в связи с акциями протеста 9 мая

Кратко:

Лавров пригрозил "беспощадным ответом" на срыв парада 9 мая

По его словам, Европа якобы готовит нападение и "стратегическое поражение " РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне 9 мая выступил с очередными резкими заявлениями, обвинив Запад и Украину в попытках "сорвать празднование".

Министр российского МИД "со всей ответственностью" предупредил, что Москва "беспощадно ответит", если будет "сорван праздник Дня Победы". Более того, добавил Лавров, "пощады не будет", передают пропагандистские СМИ.

"Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью: если (случится) то, что сейчас творят из-за Украины возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет", — заявил Лавров.

Он также повторил традиционные пропагандистские тезисы Кремля об "угрозе нападения" со стороны Европы. По его словам, на континенте "готовят повторение опыта Гитлера" и открыто призывают к стратегическому поражению России.

"В Европе многие, не стесняясь, призывают к тому, чтобы повторить опыт Гитлера и его пособников, и готовят очередное нападение на нашу страну с открыто декларируемой целью — нанести ей стратегическое поражение", — сказал министр.

Лавров также утверждает, что такие настроения якобы поддерживаются в Брюсселе, а отдельные страны демонстрируют "реваншистские идеи".

Главред ранее писал, что, по словам руководителя центра политических исследований "Доктрина", политолога Ярослава Божко, концентрация российской ПВО на параде 9 мая может создать коридоры для ударов по другим объектам.

"Я ставлю на то, что это будет более вероятно, чем бомбардировка курсантских парадных блоков на Красной площади. Я думаю, где-то так оно и будет. И это тоже будет интересно выглядеть в контексте праздника. Это все равно не будет просто воспринято", — сказал Божко

По его словам, подобное событие будет иметь прежде всего политический эффект: российским гражданам будет продемонстрировано отсутствие безопасности даже в день главного государственного праздника. Это, по его словам, разрушает иллюзию контролируемости, которую власть пытается поддерживать, и усиливает ощущение, что Кремль скрывает реальное положение дел в стране. Божко подчеркнул, что подобное событие не останется незамеченным и будет иметь особый резонанс в контексте праздничной даты.

Как писал Главред, 4 мая президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что в этом году на параде 9 мая в Москве могут пролететь украинские дроны.

7 мая Зеленский заявил, что Украина не рекомендует представителям других государств посещать Москву во время парада 9 мая.

Ранее пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова пригрозила ударами по "центрам принятия решений" в случае, если Украина атакует Москву 9 мая. В МИД страны-агрессора обратились к государствам и международным организациям с призывом обеспечить эвакуацию дипломатов из столицы Украины.

О личности: Сергей Лавров Сергей Викторович Лавров — российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994–2004 годах — постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы. С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

