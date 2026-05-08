Почему вещи после стирки все еще грязные: ошибка, которую делают почти все

Инна Ковенько
8 мая 2026, 13:03
Многие удивляются, почему вещи после стирки выглядят неопрятно, хотя порошка и воды было достаточно.
Почему вещи после стирки все еще грязные - как правильно стирать вещи

Вы узнаете:

  • Почему одежда после стирки остается грязной
  • Как правильно загружать стиральную машину
  • Какова максимальная загрузка стиральной машины

Многие убеждены, что чем больше вещей удастся втиснуть в барабан стиральной машины, тем эффективнее будет стирка. На самом деле это одно из самых распространенных заблуждений, которое часто приводит к тому, что после цикла одежда выглядит неопрятно, на ней остаются следы порошка или даже сухие пятна.

Главред расскажет, как правильно загружать барабан, чтобы не испортить одежду и технику.

Как правильно определить объем загрузки

Как пишет Good Housekeeping, чтобы определить объем загрузки, специалисты советуют ориентироваться на барабан:

  • Небольшая загрузка — примерно четверть объема.
  • Средняя — половина.
  • Большая — три четверти.
  • Очень большая — почти полный барабан, но без утрамбовки.

Важный ориентир: вы должны иметь возможность легко просунуть руку между вещами. Если приходится прижимать одежду, чтобы она поместилась, машина уже перегружена.

Почему ткань имеет значение

Не все вещи занимают одинаковое пространство. Обычные футболки или джинсы можно стирать по стандартным уровням наполнения. Но объемные предметы — одеяла, пледы, наматрасники — требуют больше места. Они значительно увеличиваются после намокания, а тяжелые материалы, такие как полотенца или флис, становятся намного тяжелее. Для таких вещей оптимально оставлять барабан заполненным лишь наполовину или на две трети.

Что происходит при перегрузке барабана

Стирка — это не только замачивание в воде, но и постоянное движение. Вещи поднимаются и опускаются, благодаря чему вода и моющее средство равномерно проникают в ткань. Если барабан переполнен, это движение блокируется. В результате:

  • на одежде остаются грязь и порошок;
  • ткань может выглядеть жесткой или покрытой налетом;
  • вещи чрезмерно мнутся или сбиваются;
  • машина получает дополнительную нагрузку, что ускоряет ее износ.
Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи / Инфографика: Главред

Об источнике: Good Housekeeping

Good Housekeeping — это американский журнал, основанный в 1885 году Кларком В. Брайаном, принадлежащий медиакомпании Hearst и специализирующийся на темах дома, кулинарии, здоровья, красоты и потребительских товаров; он известен своей лабораторией Good Housekeeping Institute, которая тестирует продукцию, и знаменитым знаком доверия "Good Housekeeping Seal", подтверждающим качество протестированных товаров.

