Эксперты раскрыли, какой режим стирки 'съедает' больше всего света: ответ удивит

Если выбрать правильный режим температуры стирки, можно существенно сократить потребление электроэнергии.

Когда мы говорим о расходе электроэнергии в быту, стиральная машина всегда оказывается среди главных "потребителей". Многие ошибочно считают, что больше всего энергии уходит на вращение барабана, но на самом деле основную нагрузку создает нагрев воды, отмечает News You. Именно поэтому выбор режима стирки играет ключевую роль в экономии.

Сколько электроэнергии потребляет стиральная машина за одну стирку

Наиболее энергозатратным режимом в стиральных машинах является "Хлопок". Он предусматривает использование высоких температур, часто до 90 градусов, что заставляет нагревательный элемент работать дольше и интенсивнее.

Для сравнения, стирка при 30 °C требует около 0,3-0,5 кВт·ч, тогда как цикл при 90 °C может "съедать" 2-2,5 кВт·ч.

Какой режим стирки самый лучший

Эксперты советуют не злоупотреблять слишком горячими режимами. Для большинства вещей достаточно температуры 40-60 градусов. Это оптимальный баланс между качеством стирки и экономией. Такой режим позволяет эффективно удалять загрязнения и одновременно уничтожает бактерии, что особенно важно для полотенец или постельного белья.

Использование максимально высоких температур целесообразно только в исключительных случаях — например, для детской одежды или вещей с сильными пятнами.

